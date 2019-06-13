 港府宣布暂缓修例 盼沟通拒撤回 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2019

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时政风云

港府宣布暂缓修例 盼沟通拒撤回

上周香港因逃犯条例争议爆发大规模抗议，警方镇压行动引发国际谴责，香港政府在休会两天之后，由特首出面召开记者会，公布其暂缓修例的决定。

Carrie Lam in HongKong (picture-alliance/Kyodo)

香港特首林郑月娥表示，修法过程引发争议乃是与市民沟通不足，盼加强沟通化解疑虑

(德国之声中文网) 香港行政长官林郑月娥今天(6月15日)下午三点召开记者会，宣布暂缓实施逃犯条例。

在政府总部，林郑月娥会见来自世界各地的媒体记者，表明虽然这个修法立意良善，旨在解决引渡法律不完备的问题，但是十分遗憾香港政府与社会的沟通不足，导致群众仍然存在诸多疑虑无法化解。 林郑说，不希望再有更多民众与警察在冲突中受伤，而且台湾方面也明确表示不要求这个条例在今年通过，修法就不再有急迫性，因此决定暂缓审理条例。

同时林郑月娥也强调，暂缓并非撤回，修法不设时限，但是会持续与社会大众沟通。

当現場記者问及中央扮演的角色时，林郑回答，不能透露自己跟谁见面，但是中国中央政府知情，也一向扮演理解与支持的角色。 她说，中央政府对她的判断也有信心。 她也表明虽然自己需要对中国当局负责，但她仍然是香港特区的行政长官，也需要对香港人民负责。 如果因为她是由中央指派，就只遵守中央的命令，那么这样并不符合基本法的精神。 她也仍然需要对香港人民负责，如果中央叫她做甚么不合法的事情，作为特首她也不应该去做。

当天中午12点，林郑月娥在礼宾府约见全体建制派议员。 当时便传出要暂缓修例的决定。 当时，民主派议员对于林郑只约见建制派议员感到不满，在礼宾府外示威抗议。 他们强调不接受「暂缓」，明天仍将号召群众上街游行。

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港警在清场时过度使用武力了吗？

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