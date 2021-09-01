港府安排区议员宣誓 首人遭DQ

（德国之声中文网）香港政府要求区议员分批宣誓，港岛区四区议会共25名区议员周五（9月10日）率先宣誓，其中15人为民主派议员。民主派东区区议员蔡志强拒绝出席，随即遭到民政事务局局长徐英伟DQ（取消资格）其议席。

东区区议员蔡志强当日早上在facebook发文指出，自己参选并进入区议会的目的是为了监察政府，并非效忠政权。

他说：「从2019年夏天至今，港共政府不断以各种手段损害香港人的利益。故此本人绝不能委曲求全，效忠一个并非以人民为重的政权」。他表示，进入议会後港共政权以不同方式削弱区议员的功能，宣誓後区议员的作用就更加变得一无所有，「连原本唯一的监察作用，都被政权所剥夺，勉强留低都只是为歪曲条文背书」。

宣誓仪式在北角社区会堂闭门举行，由民政事务局局长徐英伟监誓，因初选47人案被控的两名被告杨雪盈丶彭卓棋，以及梁柏坚等多名民主派议员均有出席。

综合立场新闻及香港01等港媒报导，会场外有至少20名警员驻守，传媒不得入内采访。宣誓仪式规定区议员穿商务服装，穿着不恰当服饰会被 DQ；出席人士不得携带任何主办单位认为可能影响宣誓仪式进行的物品进场，包括雨伞丶旗帜丶横额等。

区议会是香港唯一由市民直选的公职，多年来由亲中建制派垄断。本届原有479名议员，民主派在2019年11月24日区议会选举中历史性赢得388个议席，足以左右特首选举结果，引发北京不满。

港府今年7月致函各区议员，列明宣誓资格，有传230人被列入负面清单，不符合宣誓要求将被DQ，又指被DQ者会被追讨上任後薪津，料每人涉款约100万港元，辞职者则不会被追讨。在巨大财务威胁下，多达260名区议员辞职，另有8人因被拘禁或离港等理由失去资格。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。