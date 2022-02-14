 港府堅持「動態清零」 部分專家建議封城 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2022

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港府堅持「動態清零」 部分專家建議封城

香港的本土新冠疫情持續延燒，特首林鄭月娥15日向媒體表示，沒有計劃要封城，但港府會繼續執行「動態清零」。有部分專家呼籲港府考慮封城，稱此舉才能有效控制疫情。

Hongkong | PK Carrie Lam

林鄭月娥15日強調，目前港府沒有計劃要封城，但會繼續堅持所謂的「動態清零」，不會放棄或懈怠。

(德國之聲中文網) 在香港疫情持續延燒之際，香港特首林鄭月娥週二 (2月15日) 與媒體見面時，公布了多項防疫政策，包含徵用3000個單位的新公共房屋，以及將香港政府採購的一億個快篩試劑優先發派至養老院。

林鄭月娥強調，目前港府沒有計劃要封城，但會繼續堅持所謂的「動態清零」，不會放棄或懈怠。她重申，向病毒投降對她來說並非選項。她說，目前港府會聚焦於小區圍封，而有鑒於各地都有不同的抗疫措施，所以香港也必須找出自己的方案。

林鄭月娥認為，目前圍封政策有效，也成功檢測出大量確診個案。當被問到2月20日即將展開的香港特首選舉提名，林鄭月娥僅說，目前首要任務是帶領政府對抗疫情，並強調特首選舉的日期沒有改變，但因疫情變化快速，所以會持續檢視狀況並調整措施，不排除任何的可能性。

港大專家建議採取嚴格防疫措施

而對於政府是否該執行封城，香港的專家也有不同的看法。港府的專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉上週四 (2月10日) 表示，即使港府加強目前的防疫措施，恐怕仍然無法即時遏制即時傳播率。他認為，港府要靠更嚴厲的措施去控制疫情。他當時呼籲港府積極考慮「封城」的可能性。

根據港大醫學院10日發表的第五波疫情發展模型，若香港維持現在的社交距離措施，只能將即時有效繁殖率降至1.5，也就是每個確診者仍可能傳染給1.5個新的人。若以這樣的速率計算，香港到下個月中可能就進入疫情高峰期，到時候每日的感染人數恐達28,000人，且每天可能有15至20個病亡案例。

China I Coronavirus in Hongkong

根據港大醫學院10日發表的第五波疫情發展模型，若香港維持現在的社交距離措施，香港到下個月中可能就進入疫情高峰期，到時候每日的感染人數恐達28,000人。

梁卓偉認為香港若全市封城，遏止疫情傳播的幅度能到八成半，且能避免醫管局的服務淪陷。另一位香港政府的專家顧問袁國勇則說，目前香港的醫療資源與人力無法應付目前的疫情，所以為了防止醫療系統癱瘓，他建議港府改變隔離策略，將病症輕微的人留在家中隔離，不需入院隔離。

專家：確診數無法反應實際情況

根據《香港01》15日的報導，香港15日增加的確診個案有1510起，而初步確診的個案則是有5400起。由於初步確診案例還需進一步覆核，所以實際確診數可能會再上升。報導指出，由於覆檢化驗結果能力有限，所以預估15日稍後確診個案數會再上升。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良15日在一個電台節目中表示，目前港府每日公布的確診數可能延後3至4日，所以這些數字無法反應香港實際的感染狀況。

他認為，目前在香港的社區已普遍有感染者，所以若在社區檢測中心的核酸檢測結果是陽性，真正確診的機率應該很高。何栢良指出，輕症的成年患者，一般經過一週後，基本上就大致痊癒了，所以他建議這些患者可以用退燒藥或止咳藥來幫助治療。

另一方面，兒童患者則必須較謹慎。他建議家長可透過視訊方式與家庭醫生會診，在醫生了解實際情況後，再依醫生建議服藥。他說，家長應該定時為兒童患者測量體溫，若出現胸痛、呼吸急促或嘴唇發紫等症狀，就代表危險訊號。

(綜合報導) 

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