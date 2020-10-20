 港府反对德国庇护″反送中″抗议者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2020

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时政风云

港府反对德国庇护"反送中"抗议者

香港一名因为参与“反送中”示威被控暴动罪的女学生在德国申请庇护获批的消息披露之后，香港政务司司长张建宗于昨日约见了德国驻港总领事，表示强烈反对任何司法管辖区假借不同名义收留罪犯，“这只会向罪犯发出极度错误讯息，以为罪犯不须负上刑责”。

Deutschland Berlin | Aktivisten protestieren in Solidarität mit Hongkong vor der chinesischen Botschaft (Reuters/H. Hanschke)

6月13日，示威者在中国驻柏林大使馆前抗议北京当局打压香港自由，并向香港抗议人士表达团结

DW.COM

一名因为反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生，去年逃离香港到德国寻求难民庇护，上周三（14日）获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。接受德国之声记者专访时，她细诉过去一年来在德国的经历。

中国驻加拿大大使10月15日在一场新闻发布会驳斥加拿大总理特鲁多周二做出的指控，并呼吁加拿大立即释放孟晚舟，且不要让香港人在加拿大寻求政治庇护。

聯署收集到超過五萬個簽名，達到將議題推上德国联邦议院聽證會的門檻。聯署發起人表示希望此舉能向德國政府施壓，就香港問題表达更明確的立場。

港府針對反修例運動進行大拘捕，陸續有示威者離港向其他國家尋求政治庇護，英國是流亡人士其中一道「逃生門」。英國內政部資料顯示，今年上半年接獲十一宗港人的庇護申請，已多於去年全年的八宗。

备受争议的香港版《国安法》在中国人大会议上得以高票通过。"移民"这个词，也成为了许多香港人热搜的内容。已经在德国成功申请政治避难的香港民主派人士表示，德国虽然是一个不错的选择，但是"远忧"也同样存在。

（德国之声中文网）昨天（10月21日） 香港特别行政区政府一名发言人21日表示，如果有关被指控暴动罪的香港女学生在德国获得政治庇护的报道属实，特区政府表示强烈反对。

据香港《苹果日报》报道，香港 政务司司长张建宗昨天会见德国驻港总领事林文礼（Dieter Lamlé），表达强烈反对德国"假借不同名义收留罪犯"，声称香港并不存在政治迫害，要求外国政府"停止干预属中华人民共和国内政的香港事务"。

香港中文大学一名现年22岁的女学生去年因为参加反对修改逃犯条例运动而被控暴动罪。因为担忧香港司法制度变得不公，去年她在警署保释期间没有报到，选择放弃未完成的学位课程，离开亲人与朋友到德国寻求庇护。 她在接受香港《苹果日报》采访时说，她在申请避免面试时"主要向难民局官员陈述香港政治状况及司法制度问题，相信德政府理解中共、国安法等对香港威胁，进一步发展'救生艇'计划，保护香港抗争者"。 

本周一（10月19日）流亡港人的组织"避风驿"发布消息称，10月14日，这名女学生的庇护申请获批，这也由此成为因"反送中"运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。   

德国外交部并未立刻对此事发表评论。

黄台仰、李东升2018年获德国避难权

张建宗在同德国驻港总领事林文礼的会面上表示，特区政府强烈反对任何司法管辖区假借不同名义收留罪犯，这只会向罪犯发出极度错误讯息，以为罪犯不须负上刑责。 

2018年德国也曾批准给与两名香港人政治庇护。这二人是参与了2016年"旺角骚乱"后受控暴动罪和煽惑非法集结罪的黄台仰和李东升。 2017年11月在保释期间，他们获法庭批准离港出席活动后，经台湾前往德国。此后，两人受到香港警方通缉。在人权组织的协助下，两人在德国申请政治庇护，均获得批准。 黄台仰后来还对媒体称，审查难民资格的过程中，中国政府曾试图阻止。     

Deutschland Göttingen | Ray Wong, ehemaliger Aktivist aus Hongkong (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

黄台仰2018年就获德国政治庇护 (2019年8月摄于哥廷根)

今年6月底，中国全国人大常委会通过香港国安法，用来惩治分裂分子和恐怖分子。西方国家普遍认为，这是中国政府对香港自治地位最大规模的干涉。

洪沙/达扬 （德新社）

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