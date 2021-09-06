港府再点名 记协力抗政府施压

(德国之声中文网) 继之前接受《大公报》访问时质疑香港记者协会渗透校园後，香港保安局局长邓炳强15日再次表示，香港社会中，很多人都与他抱有同样的质疑，怀疑记协有无政治倾向。他说，如果记协要解除各界的疑虑，可公开会员名单与财务状况，强调开诚布公才能还记协一个清白。

邓炳强也再次否认此举为政治打压，称他只是在说心里话。他说之前《苹果日报》和《立场新闻》有记者称受不当对待，记协也第一时间跳出来谴责，但是当《东方日报》有记者被传媒大老板刑事恐吓时，记协却完全采取不同态度。

邓炳强声称，自己与记协一样尊重新闻自由与采访自由，他说所有人都有采访权利。但邓炳强也再次提及之前质疑记协渗透校园，并说很多人都怀疑记协是否有到校园做宣传工作。他建议记协如果要澄清，应该公开财务状况，让外界了解，是否有收外国政治团体或有明显政治倾向的人捐的钱。

记协：无收取外国势力资金

对於邓炳强再度点名记协，记协主席陈朗升15日下午见记者时表示，会员名单是个人资料，无法公开，并重申记协没有收取外国势力资金，也没有违法。他说，深信坚持捍卫香港新闻自由的权利。

陈朗升指出，记协是註册工会，每年都按规定提供财务报告，否则有刑事责任，报告也有向职工会管理局提交，他强调记协一直都开诚布公。他说，一直以来都有机制，不明白为何邓炳强要越过职工会管理局所属的劳工及福利局，直接向记协问责。

此外，陈朗升也对邓炳强称记协「渗透校园」的说法表达不满，表示记协过去在通识科和中文科都有涉及新闻写作丶新闻采访和新闻伦理道德等议题与学校合作，也曾安排记者到学校分享，但不涉及任何政治立场。

陈朗升批评保安局局长的「渗透」用词非常不理想，因为他说记协向学生传授的是解读新闻的方式丶鼓励他们多看新闻，并无任何政治立场。陈朗升重申，他不想猜测邓炳强这番言论的意图，但也说邓炳强身为有公权力的人，他的言论会对人形成压力。

当被问到香港近来不少公民团体纷纷在政府施压下解散，是否担心记协是下一个目标时，陈朗升说记协与其他组织不同，与政府仅属礼节性交往，没有责任或法定权力，并强调记协没有违反《香港国安法》或香港其他法律。他称，记协一直根据职工会条例与会章行事，所以他不担心记协因国安法而面临解散。

陈朗升指出：「记协面对眼前风高浪急的环境，在公众监察下一直保持清白（whiter than whiter），会坚持捍卫香港新闻自由及记者权利。」

他承诺，记协会坚持到最後一刻，不会轻言解散，所以希望港府不要用「钓鱼」的方法，向各个团体施加压力，他认为这不是香港一贯的做事方法。

(综合报导)

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