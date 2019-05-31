 港府再修《逃犯条例》 英加外长仍存疑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2019

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时政风云

港府再修《逃犯条例》 英加外长仍存疑

在各界压力下，港府再修《逃犯条例》，但依然拒绝在法例中明文纳入公开审讯和不能强迫认罪等权利。香港保安局长李家超表示，如真有违反公平审讯等事，港府可交涉，国际社会亦会批评。不过反对者表示，這些修改都不会改变法案「送中」的本质。

Hong Kong Proteste gegen neue Gesetze (Reuters/T. Siu)

大批香港民众上街抗议《逃犯条例》，质疑港府配合北京修法。

(德国之声中文网) 香港立法会保安事务委员会5月31日早上举行首次特别会议讨论修例，香港保安局长李家超和律政司长郑若骅出席。

根据《明报》，香港保安局长李家超昨日 (5月30日) 就备受争议的《逃犯条例》修订再提新修订，抛出6项建议，包括：移交罪行适用范围由可判监逾3年的罪行，提高至可判监7年或以上；透过政策声明，说明港府只处理由中国最高人民检察院提出的申请等。

李家超表示，如个案需要，可就移交增加限制，如確保公开审讯和不能强迫认罪等公平审讯权利。但是，當局拒绝把這些保障明文纳入法例，称希望修例只作最低度改变。针对这是否为最后方案，他只称是「最适当方案」。

核心争议未减

报导内容也提到，港府最初以台湾杀人案为由推动修例, 不过新建议下申请方只能由「中央机构」提出移交，然而台湾和中国涉及主权地位争议。对于案件是否可由台湾法院以「中央机构」身分申请移交疑犯，李家超无正面回应，仅称港府「会跟他们（台湾）谈」。但事賁上，台湾陆委会早就表示，若按此方式修例，不会跟香港要求引渡。不少意見認為，港府至今难自圆其说。

港府这次强调，只​​处理须在香港高等法院审理、即可判监7年或以上的最严重罪行。換言之，7项涉色情、刑事恐吓和枪械的罪行将被剔除于适用范围。这也引起民众质疑，港府本来稱要避免香港变成「逃犯天堂」，现在如此修订，到底标准为何？另外，港府也考虑在《逃犯条例》修例通过后，与中方讨论让引渡至中国内地並定罪之港人申请回港服刑，以降低争议。

港大法律学院首席讲师张达明接受《明报》訪問時強調，新建议无法保证疑犯的人权和公平审讯权利。他指，国际移交逃犯协议范本有所规定，若申请移交方不符合公平审讯的人权标准，被申请方必须拒绝移交，他不明白为何政府拒绝将相关条文加入修例。

Hong Kong - Protest gegen Auslieferung (Getty Images/AFP/A. Wallace)

香港人担心，一旦《逃犯条例》通过，政治犯将受到中国受审。

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香港特区政府《逃犯条例》修订风波越演越烈。中联办、港澳办、主管港澳事务的国务院副总理韩正先后表态支持《逃犯条例》修订，保安局局长李家超则要求立法会就修订《逃犯条例》恢复二读。民阵宣布下月将再发起大规模游行。 (23.05.2019)

经过周末的冲突乱局，香港立法会再上演两派阵营攻防战。議會剑拔弩张场，《逃犯条例》審議也陷入僵局。修法推行至今，距离港府订下的目标日期只剩下约两个月，到底建制派和当局会否施以更强硬手段闯关，是接下来的焦点所在。 (14.05.2019)

香港特区政府提出《逃犯条例》修订，在社会引起极大争议。据抗议组织方表示，有13万人参与游行。政府则回应游行人数多寡并非重点，重申修例确有实际必要，以堵塞现有法律“漏洞”。 (28.04.2019)

中港二十多年来谈不拢的引渡安排，却因为一宗在台湾发生的杀人案忽然破局。面对本地与国际，不同政治光谱对逃犯条例修订的质疑声音，港府稍为让步但仍无法平息争议，而且计划用幾个月时间立法实施。 (29.03.2019)

美加外长表示关注

英国外交大臣杰里米暫嗵?(Jeremy Hunt)与加拿大外长方慧兰(Chrystia Freeland) 昨天 (5月30日) 共同发表英加两国联合声明，对香港的法律修订表达关注。

声明说，英加两国一直关注香港特区政府建议修订《逃犯条例》与《刑事事宜相互法律协助条例》的进展。内容提到，相关修改建议影响到居港的大量英国与加拿大公民以及营运商的信心，对香港的国际声誉所带来的潜在影响，更会对《中英联合声明》所列明的权利和自由产生负面影响。

声明强调，英国与加拿大官员在与香港政府的讨论当中已经明确表达，香港的引渡安排需要符合「一国两制」，并充分尊重香港的高度自治。有关的修订建议需要受到包括香港立法会的最严格审查。英加政府也促请香港政府，与当地及国际利益有关各方进行有意义的互动，以确保各方面的关注得到充分考虑。声明提到，港府应该預留时间考虑所有备选方案和保障措施。

上週五 (5月24日)，歐盟28個成員國的外交代表聯同歐盟駐港澳辦事處，更向行政長官林鄭月娥發出正式「外交照會」（Demarche），表達修訂《逃犯條例》的抗議和關注。

观看视频 01:27

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夏立民/李芊 (综合报导)

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