港府内部分歧 多部门发声明批港警与林郑

（德国之声中文网）元朗暴力事件爆发后的第三天，香港政府内部开始出现分歧。 包含消防、海关、入境处、惩教处以及行政主任等政府人员，相繼发布联合声明质疑香港警方失职，并对林郑月娥处理逃犯条例修订与白衣人暴力事件的方式「深表遗憾」。 不少港府員工也將對政府高層及警隊不滿或請願的字句寫在字條上，並將字條貼在員工證的姓名處並拍照。 惩教署与入境处职员分别在声明中谴责元朗暴力事件，并质疑港警的执法能力跟手法。 入境处职员在声明中表示:「整个元朗暴力事件发生经过，警方未有实时派员作出阻止及控制场面，令人质疑警方的执法手段及执法能力。 」

另外，约400名负责港府中层行政事务的行政主任7月24日发表联合声明，表示林郑月娥一再强调「沟通」，但林郑月娥及警务处处长在22日下午召开的记者会上，「表现毫无承担，更藉辞逃避记者的提问，其所谓解说亦令人无言以对」。

他们也对香港警方在过去几周應對示威的执法态度及行为表示「不敢苟同」。 这些行政主任写道:「警察不但没有尽保护市民之责，更有勾结暴徒之嫌，严重失职及违反专业操守。 同为公仆，我们强烈谴责警队此等作为。 」

他们呼吁香港政府正面回应示威民众的五大诉求，尤其是正式撤回修例及成立独立调查委员会两项诉求。 声明表示:「我们深信大部分公务员同事仍秉持专业精神，不偏不倚地为市民服务。 我们同样热爱香港，努力为香港的繁荣安定而奋斗。 」

港铁不合作运动

香港01报导，为了抗议港铁职员任由白衣人进入列车袭击乘客，部分网民在香港热门的网络社群「连登讨论区」呼吁香港市民在地铁站发动不合作运动。 7月24日上午，十多名黑衣人士在港铁金钟站往柴湾方向的月台，以阻塞车门的方式防止列车离站，导致列车十多分钟都尚未离站。 而7月25日上午，有部分民众继续在港铁九龙塘站及太子站发起不合作运动。 他们在现场以各种防止车门关闭的方式来延迟列车离站时间，导致港铁荃湾线延长行车时间，而此现象在上午9点25分左右逐渐改善。

另外，香港警方在周日 (7月21日) 的元朗暴力事件后，开始在元朗一带展开调查与追捕，就连麻雀馆也成为搜索的目标场所。 目前为止，香港警方已逮捕了11名周日袭击乘客的白衣人士，强调他们涉及「非法集结」。 其中一名白衣人士邓志学在香港国际机场企图潜逃时，遭警方拘捕。

香港城市大学研究有组织犯罪的专家卢铁荣向美联社表示，是次袭击的规模显示，这或有可能是由黑社会组织、承诺有报酬、聚集乡民参加的行动。卢铁荣表示，元朗车站附近地区主要由两个黑帮团伙控制：和胜和、14K。通常，这些团伙并不允许其它人在其地盘上动手。

卢铁荣说，如果是像上周日那样的规模，所需要的报酬可能达到1000万港币（约合128万美元）。通常，大部分报酬会落入黑帮头目之手。实际参加的人可能会得到每人2000港币（约合250美元）的酬劳。

何君尧疑恐吓朱凯迪

继周二 (7月23日) 在香港电台节目上展开激辩后，香港立法会议员何君尧与朱凯迪之间的言语冲突持续延烧。 两人昨日在节目上因讨论元朗暴力事件而针锋相对，何君尧在过程中激动的摇朱凯迪的肩膀，要求他对镜头呼吁停止｢光复行动」，但是朱凯迪并不理睬，何君尧越来越激动，抛下一句｢「你简直系人渣」，直接拍桌起立，自己把麦克风拔掉离场。

而何君尧因被民众质疑与元朗暴力事件有关，他的办事处玻璃幕墙22日下午遭示威者砸破。 此外，民间在23日也自发包围他位于天水围天华邨的办事处，在外贴便条贴制作连侬墙。 就连何君尧父母的墓地也遭到波及。同一天，何君尧父母的墓碑被移动并喷上黑漆，一旁墙上还留有黑色颜料写的「官黑勾结」四字。

一连串事件促使何君尧在當天晚间在脸书上传一段视频，除了为自己21日晚间在元朗与白衣人握手做进一步解释外，也再次将矛头指向朱凯迪，认为破坏他父母墓地的示威者是朱凯迪的支持者，并要求朱凯迪向香港警方提供所有相关数据。 他呼吁朱凯迪「悬崖勒马，放下屠刀」，并表示如果朱凯迪肯照做，自己的家人会原谅他。 然而，何君尧在视频最后也再次严正警告朱凯迪说: 「现在眼前有一条是生路、另一条是不生路，你要选择哪条路，你早点决定。 」

中批美英香港言论

针对美国与英国陆续就21日香港发生的暴力事件做出评论，中国外交部发言人华春莹23日强调，香港是中国的香港，中国政府绝不容许任何外部势力插手香港事务，更不容许任何外国势力搞乱香港。 她表示，日前在香港发生的事情绝不是什么言论和集会自由的问题,而是极端暴力违法行为的问题，直接冲击香港法治根基，违反基本法和香港本地法律，严重挑战"一国两制"的底线。

华春莹指出:「从近期媒体披露的一些情况,可以明显看出在香港发生的暴力事件有外国势力在背后操纵、策划、甚至组织实施的迹象。 美方能否向世界诚实地、明确地回答，美方在近期香港事态中扮演了怎样的角色?到底意欲何为? 我们奉劝美方趁早收回他们在香港伸出的黑手!」

此外，针对英国官方的言论，华春莹则说，香港回归以来，一国两制实行顺利，香港市民享有前所未有的权利和自由。 她强调:「近日,香港各界人士发起『守护香港』和平集会,谴责反对派撕裂社会的暴力行径。 相信大多数香港市民对于极少数激进分子违法暴力行为的危害和本质都有清醒的认识,也都希望共同努力守护好香港这颗『东方明珠』。 」

杨威廉/罗法/苗子/凝练 (综合报导)