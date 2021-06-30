港府公布候选人审查委员会 专家：北京全权掌握

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥7月6日公布候选人资格审查委员会的名单，刚上任的政务司长李家超将出任委员会主席，委员会的其馀官守成员包含政制及内地事务局长曾国衞丶保安局长邓炳强丶民政事务局长徐英伟，以及非官守成员前律政司长梁爱诗丶全国人大前常委范徐丽泰丶香港中文大学前校长刘遵义。

林郑月娥向媒体表示，3位非官守成员都完全符合对国家忠诚，对香港负责及有担当的条件，而且3人都不是选委会委员，没有政党背景，社会地位崇高。她说，3人已接受邀请，将与被委任的政府官员一起做好对参选人资格审查的工作。

候选人资格审查委员会将会负责接下来将登场的特首选举丶选委会与立法会选举的参选人资格审查。今年3月，中国的人大以「爱国者治港」为前提通过完善香港选举制度的决定，让香港能够依照相关决定去立法实施。

相关措施除了改变香港立法会议员的组成与选举方式外，也设立资格审查委员会，负责审查与确认特首丶选委会与立法会选举参选人的资格。

此外，林郑月娥6日还提到，香港选举事务处6月便展开「特别选民登记」，协助选民登记资格受影响和新符合登记资格的个人和团体处理选民登记事宜，整个流程到7月5日晚上截止。

林郑月娥说，选举事务处会尽快审核有关的登记，并在7月18日发表界别分组临时投票人登记册与最新选民登记数字。她称选举委员会界别分组投票人登记「热情高涨」，所有界别分组合资格的投票人约有1万人，又说选举事务处6日已收到9300份投票人登记表格，预估选民登记率会超过9成。

专家：审查委员会完全听命於北京

香港民意研究所的研究计划副行政总裁锺剑华在接受德国之声访问时表示，候选人资格审查委员会的成员都是被多数香港人视为听命於北京的政治人物。他说，这显示整个委员会将完全听命於北京，这也代表香港的选举制度已完全被北京控制。

他说：「这些人都是很『撑北京』的人，而且在香港民意研究所做的几个民意调查与官员评分中，这个委员会的官守成员分数都很低。至於非官守成员中的梁爱诗与范徐丽泰，在香港人心中的信誉也很低。他们能够进到委员会，等於是反应了北京的意愿。」

香港浸会大学政治及国际关系学系的副教授陈家洛则指出，民间社会无法针对资格审查委员会所做出的决定提出上诉，所以基本上北京设置这个委员会的目的就是为了要控制香港的选举。他说：「香港的民意在审查候选人的过程中完全不重要，因为这个过程主要的目的是为了测试候选人对北京的忠诚度。」

锺剑华也提到，中国政府制定国安法与完善香港选举制度，都是为了推翻80与90年代在基本法中做出与民主发展进程相关的承诺。他说，未来的三场选举都将被控制下北京的意愿之下，任何没有得到北京许可的候选人，都不会有机会参与选举。

他告诉德国之声：「这个新的选举制度根本不是真正的选举，因为它没有民主的成份在内。真的要争取民主、把香港民意为依归，并要求中国政府实现当初在基本法中作出的承诺的政治人物，根本没机会参选。现在讨论民主派还有没有机会参选已经没意义，因为从一开始北京就是要让民主派没有机会。」

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