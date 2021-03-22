港府促14国工作假期计划拒认BNO

（德国之声中文网）路透社在3月25日报导，香港政府致函多国的驻港总领事馆，要求停止承认英国国民海外护照（BNO）作为申请工作假期签证的证件。

港府在报导刊登后确认，已正式知会所有14个与香港签订工作假期计划协议的国家。当局指「为配合中央政府针对英国政府粗暴干涉香港事务和中国内政」，1月31日起不承认BNO为有效旅行证件和身份证明，工作假期计划的香港参加者，只限于香港特区护照持有人。

英国外交部发言人严辞回应：「香港政府无权命令外国政府承认哪本护照有效。」发言人说英国会继续签发BNO护照，强调该护照仍然是有效旅游证件。

BNO护照是英国为殖民时代港人特设的产物，虽然护照持有人是「英国国民」但不具备居留权。在香港主权移交前，中国就反对英国为港人提供居英权，担心会造成大量人口及资金外流。

香港目前与14个国家签订工作假期计划双边协议，包括纽西兰、澳洲、爱尔兰、德国、日本、加拿大、韩国、法国、英国、奥地利、匈牙利、瑞典、荷兰及意大利，让年轻人透过特别签证到当地短期工作。

其中一名看过港府信函的西方使节说：「多数国家将会无视它。…这仅是港府试图这么做，但他们无权告诉任何国家认可哪本护照。」另一名外交官更称为「近乎挑衅」，形容港府一贯谨慎看重其国际金融中心地位，此举并非当局的惯常做法。

各国反应

日本、韩国、意大利、瑞典和纽西兰日前向路透社确认，仍然接受以BNO护照申请工作假期签证，其中韩国称未收到港府的信函。匈牙利表示接到信件，并开始商讨修改工作假期计划。

而美国、芬兰、挪威等国有提供类似的交流计划予香港青年，也接受他们用BNO护照申请。美国国务院发言人向路透社表示，仍然接受BNO护照持有人以此申请签证和入境美国。

英国指中国去年为香港订立港区国安法，违反《中英联合声明》及《基本法》为港人保障的自由与权利。英方自1月31日起放宽香港人的移民限制，近300万合资格持有BNO护照的港人申请新签证，居英5年后可以申请入借。英方强调要履行对港人的历史和道德承诺，为希望离港的人提供更便利渠径。

中国及香港政府则在同一天起，不再承认BNO护照作为旅游证件及身份证明作为反击。最近，负责管理退休金计划的强积金管理局言明，禁止以BNO护照移民的港人提早取回退休金。港府也开始仿效中国的做法，拒绝驻港外交人员到拘留所探望持外国护照的港人。

Phoebe Kong/邹宗翰 (综合报导)

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