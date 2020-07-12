港府、中央批违法 泛民初选协调人宣布退出

参与协调民主派立法会初选的香港立法会前议员区诺轩宣布退出初选工作，成为国安法高压下退出政治活动的又一位泛民主派人士。
（德国之声中文网）区诺轩周三（7月15日）表示，"因应中联办、港澳办相继发出声明指控初选，即日起退出初选一切工作"。他在个人脸书网页上说，"退出是一个沉重的决定"。
上周末民主派举办初选，超过60万港人参与投票。港澳办及中联办随即发表声明，称绝不允许操控立法会选举，形容初选公然挑战《基本法》及《港区国安法》。中联办声明称， 所谓初选"是对现行选举制度的严重挑衅，是对立法会选举公平公正的严重破坏，是对其他拟参选人合法权利和正当利益的严重损害"。
7月13日，香港政府也发布声明表示，"民主派这次举行的所谓初选活动，不论形式、程序以至结果，均不为香港选举法律承认或认可。"声明也称，有投诉指主办方号召赢取「35+」立法会议席后全面否决特区政府的财政预算案，以达致"揽炒"目的，港府称此举已涉嫌构成《国安法》第22条规定的颠覆国家政权罪。
区诺轩表示："合法参与政治活动是本人可付出的极限"，他强调虽然近日一直重申初选安排合法，但似乎执政阵营有不同理解，"基于现时局勢未能确保人身安全，也为身边所有人負責，只得退出所有初选工作"。
他还在脸书上补充道："作为组织者，完成任务前，对参与者负责是重要伦理。投票的朋友无需忧心，投票资料已在完成点票时销毁，所以是不会追跡得到。"
33岁的区诺轩毕业于香港中文大选政治系，2009年加入民主党，2011年底入选南区区议会。曾角逐民主党主席一职的区诺轩，2016年底成为民阵召集人后，2017年退出民主党。2018年的立法会补选中，因香港众志参选人周庭被选举主任认定提名无效，区诺轩以民主派替补身份参加补选并当选。其后，高级法院裁定周庭提起的选举呈请胜诉，补选结果无效，区诺轩遂丧失立法会议席。
今年4月18日，区诺轩被香港警方拘捕。据香港多家媒体报道，同时被捕的还有壹传媒创办人黎智英、民主党资深党员李柱铭、前立法会议员梁国雄、社民连主席吴文远等十余人。香港《南华早报》引述消息来源指出，此次拘捕行动与去年返送中运动中的多场集会和游行有关。一名香港议员批评指，这是港府趁新冠疫情对民主派人士"秋后算账"。
据香港媒体报道，就在7月15日区诺轩宣布退出的同一天，民主党副主席、南区区议会主席罗健熙突遭港警拘捕。律师称罗被控非法集结，目前已获准保释，据信此次拘捕与去年11月18日理大冲突事件有关。
在港版国安法的寒蝉效应下，已有多名民主派及港独派告退。继民主党创党主席李柱铭日前在《纽约时报》专访中，与"揽炒"划清界线后，另一元老级人物、前政务司司长陈方安生6月26日也突然发表声明，宣布退出政治与公民工作。年届80岁的陈方安生1993年至1997年在港英政府出任布政司，是首位华人布政司，1997年主权移交后在首任特首董建华时期任特区政府第二号人物，2001年提早退休后仍活跃於政圈。由于她致力于国际游说工作，被视为香港民主派"国际线"的重要人物。
除了传统民主派，本土派及独派人物也开始了"逃亡"。有本土派"国师"之称的陈云（陈云根）6月28日在脸书宣布退出香港社运。而继"本土民主前线"的黄台仰和李东升之后，现年30岁的香港独立联盟召集人陈家驹也弃保潜逃，现时流亡海外。
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