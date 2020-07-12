港府、中央批违法 泛民初选协调人宣布退出

（德国之声中文网）区诺轩周三（7月15日）表示，"因应中联办、港澳办相继发出声明指控初选，即日起退出初选一切工作"。他在个人脸书网页上说，"退出是一个沉重的决定"。

上周末民主派举办初选，超过60万港人参与投票。港澳办及中联办随即发表声明，称绝不允许操控立法会选举，形容初选公然挑战《基本法》及《港区国安法》。中联办声明称， 所谓初选"是对现行选举制度的严重挑衅，是对立法会选举公平公正的严重破坏，是对其他拟参选人合法权利和正当利益的严重损害"。

7月13日，香港政府也发布声明表示，"民主派这次举行的所谓初选活动，不论形式、程序以至结果，均不为香港选举法律承认或认可。"声明也称，有投诉指主办方号召赢取「35+」立法会议席后全面否决特区政府的财政预算案，以达致"揽炒"目的，港府称此举已涉嫌构成《国安法》第22条规定的颠覆国家政权罪。

区诺轩表示："合法参与政治活动是本人可付出的极限"，他强调虽然近日一直重申初选安排合法，但似乎执政阵营有不同理解，"基于现时局勢未能确保人身安全，也为身边所有人負責，只得退出所有初选工作"。

他还在脸书上补充道："作为组织者，完成任务前，对参与者负责是重要伦理。投票的朋友无需忧心，投票资料已在完成点票时销毁，所以是不会追跡得到。"

"秋后算账"

33岁的区诺轩毕业于香港中文大选政治系，2009年加入民主党，2011年底入选南区区议会。曾角逐民主党主席一职的区诺轩，2016年底成为民阵召集人后，2017年退出民主党。2018年的立法会补选中，因香港众志参选人周庭被选举主任认定提名无效，区诺轩以民主派替补身份参加补选并当选。其后，高级法院裁定周庭提起的选举呈请胜诉，补选结果无效，区诺轩遂丧失立法会议席。

今年4月18日，区诺轩被香港警方拘捕。据香港多家媒体报道，同时被捕的还有壹传媒创办人黎智英、民主党资深党员李柱铭、前立法会议员梁国雄、社民连主席吴文远等十余人。香港《南华早报》引述消息来源指出，此次拘捕行动与去年返送中运动中的多场集会和游行有关。一名香港议员批评指，这是港府趁新冠疫情对民主派人士"秋后算账"。

据香港媒体报道，就在7月15日区诺轩宣布退出的同一天，民主党副主席、南区区议会主席罗健熙突遭港警拘捕。律师称罗被控非法集结，目前已获准保释，据信此次拘捕与去年11月18日理大冲突事件有关。

引退、逃亡

民主派人士陈方安生

在港版国安法的寒蝉效应下，已有多名民主派及港独派告退。继民主党创党主席李柱铭日前在《纽约时报》专访中，与"揽炒"划清界线后，另一元老级人物、前政务司司长陈方安生6月26日也突然发表声明，宣布退出政治与公民工作。年届80岁的陈方安生1993年至1997年在港英政府出任布政司，是首位华人布政司，1997年主权移交后在首任特首董建华时期任特区政府第二号人物，2001年提早退休后仍活跃於政圈。由于她致力于国际游说工作，被视为香港民主派"国际线"的重要人物。

除了传统民主派，本土派及独派人物也开始了"逃亡"。有本土派"国师"之称的陈云（陈云根）6月28日在脸书宣布退出香港社运。而继"本土民主前线"的黄台仰和李东升之后，现年30岁的香港独立联盟召集人陈家驹也弃保潜逃，现时流亡海外。