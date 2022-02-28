 港府专家顾问袁国勇:日增逾5万全民检测帮助不大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2022

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港府专家顾问袁国勇:日增逾5万全民检测帮助不大

香港政府专家顾问袁国勇本周四表示，如果每日新冠确诊超过5万，进行全民检测帮助不大。人口740万的香港正在经历来势汹涌的第5波疫情，本周四新增确诊56827例，再有144名确诊患者离世。

Hongkong | Überfüllte Krankenhäuser aufgrund von Corona

疫情扩散导致香港医院拥挤不堪

（德国之声中文网）据香港特区政府卫生署卫生防护中心3月3日公布的消息，截至当日零时，香港新增56827例新冠肺炎确诊病例，创下单日新增数字新高。其中2起为输入病例。香港医管局3日称，过去24小时，再有144名确诊患者离世。

这样一来，截至3月3日，香港累计共有293,730例新冠确诊病例，确诊患者死亡人数共计1168人。

面对第五波疫情，香港特首林郑月娥2月22日宣布，政府将从3月开始为所有市民进行三次强制病毒检测，按出生年份进行。香港经济日报3月3日报导，港府初步倾向于本月26日，推行共3轮的全民强制检测，其间会有限度禁足。

不过，香港政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇3月3日接受记者采访时表示，如果每天有超过5万新增确诊，那么全民检测不会有太大帮助。他指出，如果每天只有几十或几百个新增确诊，那么推行全民检测有助于找出隐形传播者隔离，切断传播链。内地采用一爆发疫情就进行全民检测的方法，被证实较为有效，但是，他说，内地与香港有很多情况不同，香港要自己找出一条出路。

Hongkong | Überfüllte Krankenhäuser aufgrund von Corona

截至3月3日，香港累计共有293,730例新冠确诊病例

没有足够的隔离设施

袁国勇是2003年全球首位确认萨斯（SARS）病原体为冠状病毒的学者。他指出，"如果我们没有足够的隔离设施，强制检测的效果就会很差。"

香港政府目前正全力设立更多的社区隔离设施。林郑月娥近日表示，新建的隔离设施陆续投入服务后，估计将提供逾7万个单位或床位。不过，按照目前每日的新增感染人数，政府准备的隔离设施显然远远不足。她在3月2日接受采访时表示，目前难以估计有多少人需要隔离，第五波新冠疫情至今已有逾20万宗个案，不可能将这一数量的染疫者安排至社区隔离设施，因此隔离会以分流策略处理，会考虑患者的身体状况、年龄、家居状况等，高风险者会优先安排隔离。香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣近日表示，全民检测需要多方面配合，除检测能力要大幅提升，亦要有足够隔离设施，可安排部分病征轻微者居家隔离。

长者疫苗接种率低

截至3月3日，香港共有有81.2%的居民至少接种了一剂疫苗，68.8%的居民完整接种了疫苗，22.5%的居民打了加强针。不过，在本轮疫情爆发前，香港100万70岁以上的居民中，只有不到一半的人接种了疫苗。根据香港社会服务联会的数据，在住养老院的人当中，这一比例更低，只有20%。现在，这一年龄段的人群正承受着该市最严重一波疫情的冲击。

袁国勇3月3日接受采访时强调，疫苗不能减低感染机会，但能避免重病。

港府不会全城禁足

近日，由于担心封城等原因，香港出现抢购潮。林郑月娥在3月2日迎接內地供港物资铁路货运首班列车抵港时接受采访表示，政府不会实行全城禁足，会某种程度限制外出，从而达至大幅压缩人流的目的。

法新社报道指出，香港居民目前的实际感染人数可能要高得多，部分原因是有居民担心被送往隔离地点，而不敢告诉当局自己检测呈阳性。

（综合报道）

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