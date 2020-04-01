 港官场大地震 武官掌政制局 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2020

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时政风云

港官场大地震 武官掌政制局

港澳办及中联办「自行释法」风波燃烧之际，港府高层大地震。其中曾国衞将掌管政制及内地事务局，是首名任职该局的武官，其办公室挂有习近平像。是次人事变动反映北京对港政策什么风向？

China Hong Kong-Polizei (Getty Images/AFP/A. Wallace)

（德国之声中文网）香港多家传媒引述消息指，至少4名问责局长遭撤换，其中最受关注的是政制及内地事务局局长聂德权将被撤换，空缺由入境事务处处长曾国卫接替。

政制及内地事务局负责香港政制发展及内地关系，包括最近引起争议的中联办地位问题。

政制局新官   办公室挂习近平像

即将掌管政制局的曾国衞，近期率团到横滨及武汉接回滞留港人，被指屡获表现机会，政界早已传出他将更上一层楼。

他今年3月接受《紫荆》杂志访问时，形容数次接载行动一波三折，大讚中央政府的协助：「没有国家的支持，我们根本不可能完成这样一个艰巨的任务。」

值得注意的是，当时曾国衞的办公室中，挂有一幅习近平的肖像，书柜也有一幅与习近平握手的合照，场合是2017年习近平访港出席特首林郑月娥就职礼。

China Carrie Lam und Präsident Xi Jinping in Hongkong (Reuters/B. Yip)

2017年习近平访港出席特首林郑月娥就职礼

分析：体现中央全面管治权

现年56岁的曾国衞纪律部队出身，是首名非政务官出身者掌管政制局。他在入境处33年，2006年曾任职入境处驻京办，2016年升任为入境处长，原定今年9月退休，被视为接替李家超担任保安局局长的大热。

香港电台引述民主党主席胡志伟分析指，入境处处长传统以来属于对中央政府最忠心的要员，这次保安局局长李家超留任，曾国衞接替政制局一职，反映「武官」逼退「文官」，令特区政府进入被警政接管的状态，体现中央的「全面管治权」。

延伸阅读：中联办凌驾《基本法》？ 民主派：比释法更差

聂德权处理22条惹争议

被接替的聂德权，将平调至公务员事务局。近日港府就中联办角色及是否受基本法22条所约束，6小时内三度发新闻稿，一度表示中联办是根据《基本法》第22条成立，其后改稿跟随中联办口径，惹起极大争议。聂德权昨晚（20日）在社交平台就信息溷乱致歉。

除了聂德权外，另有4名问责局长将被撤换，包括民政事务局局长刘江华、公务员事务局局长罗智光、创新及科技局长杨伟雄，以及财经事务及库务局局长刘怡翔。

李澄欣（综合报导）

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