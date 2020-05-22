 港媒：解放军航母参加军演意图不在东沙岛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2020

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时政风云

港媒：解放军航母参加军演意图不在东沙岛

香港《南华早报》引述据悉掌握解放军军方内部消息的人士的话称，解放军的航空母舰将参加今夏在南中国海举行的军演，但是意图不在夺取台湾实际控制的东沙岛和太平岛。台湾前军方人士认为，中国在南中国海已经开发了8个人工岛，东沙岛和太平岛都失去了地缘战略的重要性。

China Militärmanöver (picture-alliance/Photoshot/M. Xiaoliang)

资料图片：2018年4月中国人民解放军在南中国海军演

（德国之声中文网）日本共同社大约两周前曾报道说，今年8月，解放军将在海南岛附近的南海海域举行一场演习，而演习的目的可能是要夺取目前由台湾方面实际控制的东沙岛。

日本共同社的相关消息报道之后，台湾方面立刻召开国防部记者会。 台湾国防部发言人史顺文在会上强调，"对周边共军演训与军事动态，国军运用联合情监侦作为，对周遭情况都能充分掌握、及时应处"。

不过，香港《南华早报》在上周日（5月24日）发表的一篇文章中引述军事观察人士的话说，解放军的航空母舰将参加今夏在南中国海举行的军演，但是意图不在夺取台湾实际控制的东沙岛和太平岛在内的南海岛屿。

一名掌握解放军军方内部消息的人士向《南华早报》透露说，届时将有一艘航母舰队经过东沙岛，最终抵达位在台湾东南部的菲律宾海的军演地点。不过目前尚不知道，参加军演的将是辽宁号还是山东号航母。

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28日，中国军方声称美国一艘军舰非法进入西沙群岛中国领海，「与抗疫氛围格格不入」。美则称其符合国际法。这是近日中越为南中国海主权掀起争议之后，美国所采取的最明显的举动。 (29.04.2020)

美国指责中国趁各国忙于应对疫情之际，在南中国海扩张行动范围。日前马来西亚称中国勘探船“海洋地质8号”在争议海域附近疑似进行勘探。随后美国和澳大利亚先后派出军舰前往相关海域执行“联合演习”任务。 (22.04.2020)

近日，中国国务院批准海南省三沙市在南海设立行政辖区，引发越南反弹，要求中国收回成命。北京回应称，这是越南在“妄图否定中国在南海主权和权益”。 (20.04.2020)

这名消息人士还表示，东沙岛上驻扎的台湾海巡署人员只有200多人，"解放军动用航母战斗群占领如此小的岛没有意义"。他还说，登陆训练是解放军的常规训练项目。

《南华早报》还引述了台湾前海军新江舰长吕礼诗的分析认为，中国在南中国海已经开发了8个人工岛，东沙岛和太平岛都失去了地缘战略的重要性。

《南华早报》引述香港军事专家宋忠平的看法表示，解放军将于8月在南海举行的军演是对5月中旬在渤海湾开始的为期两个半月的军演的延伸。他认为， "这两场军演是为了警告蔡英文和美国，解放军在涉及台湾和南中国海议题上已做好充分准备"。

今年5月11日，中国海事局发布通告，唐山港附近渤海海域于14日起举行实弹射击，为期两个半月。通告指出，5月14日零时至7月31日24时，请所有无关船舶和人员停止在此时间段、此管制区域内的一切活动。


 



 

 

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