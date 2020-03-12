 港媒：湖北11月已确诊首例新冠 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2020

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时政风云

港媒：湖北11月已确诊首例新冠

武汉医务界12月曾「吹哨」警告病毒来袭，但《南华早报》翻查官方资料显示，湖北省有病人早於11月17日感染新型冠状病毒。

China Coronavirus: Zahl der Infizierten steigt sprunghaft (picture-alliance/Photoshot/Xiao Yijiu)

前往武汉支援的安徽医护人员（资料图片）

（德国之声中文网）《南华早报》3月13日披露中国官方资料显示，11月17日湖北省一名55岁病人确诊，是目前已知最早的确诊者，但官方资料未有公开他是否「零号病人」，不排除第一宗病例更早发现。

报导指，有关官方纪录为非公开文件，却可从中了解疫情初期的传播速度。自11月17日开始，几乎每天都有新增病例；到了12月15日，有27人患病；而在12月17日，个案首次录得双位数字增长，时至12月20日确诊人数已达60人。2019年最後一天确诊病例达266宗，到了2020年首天已增至381宗。

资料未确认「零号病人」

报道又指，最早感染病毒的4男5女，年龄介乎39至79岁，未知当中多少是武汉居民；9人之中无人被确定为「零号病人」；有关资料官方未公开，不排除第一宗病例更早出现。

目前普遍认为新冠肺炎病毒的宿主是蝙蝠，或经中间宿主动物传人，医学界急於找出「零号病人」追查病毒源头。世卫网站显示，中国官方提供的资料指新冠肺炎首例是在去年12月8日。武汉金银潭医院30名医生在国际权威医学期刊《柳叶刀 》（The Lancet）发表的论文则指，首名确诊者是在12月1日发病。

延伸阅读：疫情期间的删帖与哨声

武汉中心医院急诊科主任艾芬日期接受《人物》杂志访问时则透露，去年12月16日首次接诊来自华南海鲜市场的高烧患者，用药後一直未有好转，至转院检查後才得知是冠状病毒导致，未料相似症状患者愈来愈多。

12月底下令医界保密

艾芬至12月30日看到写有「SARS冠状病毒」的报告後，随即上报医院公共衞生科和院感科，并拍照转发同学和同事示警，结果当晚收到市衞健委通知，要求避免引起群众恐慌，否则将会追责。

China Wuhan Augenarzt Li Wenliang gestorben (AFP)

“吹哨人”李文亮之死引发强烈反响

「吹哨人」李文亮生前在微信转发艾芬的报告相片，在网上广泛流传，其後包括李文亮在内的8名医生被武汉警方训诫。艾芬不在8人之中，但也被医院监察科科长约谈，她直言自己「遭受了前所未有的丶非常严厉的斥责」，同时被要求保密。

1月11日，武汉市卫健委对外通报确诊数字为41宗；从11日至16日，当局连续7天宣布未有新增病例，次日湖北「两会」闭幕。1月20日晚，医学专家钟南山首度确认病毒「人传人」，有14名医护感染。1月23日，湖北省多个城市陆续宣布「封城」。

截至3月13日，中国确诊病例累计超过8万人，3000多人死亡。疫情已蔓延至超过110个国家，世卫3月11日宣布疫情定性为全球「大流行」（pandemic）。

  • China Peking Menschen mit Schutzmasken (AFP/N. Asfouri)

    疫情阴影下 生活在继续

    远眺紫禁城

    一月下旬起，北京一些游人密集的景点——如故宫关闭谢客。但与故宫一街之隔的景山仍然开放。雪后的一天，一对年轻人登上景山，拍照留念。这里可以眺望金碧辉煌的故宫。

  • China Guangzhou Desinfektion China Coronavirus Sars BDTD (Reuters/China Daily)

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    “硬核”抗疫

    基层管理者想尽一切办法，至少给人以全力以赴、不留死角的感觉。图中摩托车上的执勤人员手执扩音器喊话，前方的车辆在喷洒消毒液（2020年2月11日摄于广州番禺）。

  • Wuhan China Coronavirus Sars (Reuters/China Daily)

    疫情阴影下 生活在继续

    封闭管理

    很多城市的居民区都实行封闭监控，出入必须登记、验查身份、测体温。2月中，武汉甚至开始完全禁止居民出入。

  • China Lebensmittelgeschäft in Tangshan Provinz Hebei (Reuters/China Daily)

    疫情阴影下 生活在继续

    足不出户

    一些地方只允许每户隔天一人出入一次。不能及时出门购买生活用品怎么办？配送、代购、社区互助，人们想出了各种办法。

  • Hund mit Atemschutzmaske Coronavirus China Shanghai (Reuters/A. Song)

    疫情阴影下 生活在继续

    狗狗也戴

    医用口罩是人们上街的必备用品。宠物也不能例外。

  • BdTD China Hongkong Virenschutz aus Plastikflasche (AFP/A. Wallace)

    疫情阴影下 生活在继续

    奇思妙想

    很多地方口罩脱销，出现“一罩难求”。不少人开动脑筋，胸罩变口罩、塑料瓶改装防护头盔的方法出现在街头。本图1月31日摄于香港。

  • Hongkong Coronavirus breitet sich aus (picture-alliance/ZUMA Wire/Sopa Images/M. Candela)

    疫情阴影下 生活在继续

    非常时期的爱情

    2月14日情人节也笼罩在疫情的阴影下。即便戴着口罩，或许并不影响心意表白。

  • China Hunan Kontaktlose Restaurants wegen Corona (picture-alliance/ZUMA Press/TPG)

    疫情阴影下 生活在继续

    闷头吃喝

    湖南长沙这家餐厅打出了“无接触、无交流”餐厅的招牌。餐厅内每个座位都用隔板与邻座隔开，食客可以不受打扰地独自享用。

  • China Shanxi Videounterricht wegen Corona (picture-alliance/ZUMA Press/TPG)

    疫情阴影下 生活在继续

    网上授课

    学校寒假延长，开学后仍不能到校上课，这种状况让学校和家长难以承受。于是老师们纷纷收拾心情，走上镜头，开通了网络授课。这一做法，有人欢迎，也有人怀疑其效果。

  • China | DW Korrespondent in Apartment in Wuhan (Privat)

    疫情阴影下 生活在继续

    家中的围城

    困坐愁城、足不出户的日子显得格外漫长。人们只能在自我娱乐中寻找调剂。图为一位武汉市民在家中用运动游戏机锻炼身体。


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微信早于12月屏蔽疫情消息   "习近平"成敏感词

有研究发现，微信等中国社交平台早於去年12月，过滤疫情相关内容，敏感词包括「武汉海鲜市场」丶「习近平到武汉」和「李文亮」等。学者指出，言论审查令民众未能及时防疫。 (04.03.2020)  

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起始于中国湖北省的新冠疫情，正在全球范围内迅速扩散。而至少在疫情早期，中国当局曾经试图遮盖信息，并打压相应的言论。中国言论自由空间的限缩，到底对此次疫情起到了怎样的推波助澜的作用？ (27.02.2020)  

说了真话 新华社的天塌了？

一篇由官方媒体新华社刊发的评论，却在微信等中国社交网络平台上被广为封杀。这篇评论以“让人讲真话，天塌不下来”为题，引述了武汉疫情第一线医生的表态“不怕说真话、人命比天大”，并且指出，其中的“怕”字令人心酸。 (23.02.2020)  

长平观察：“东亚病国”药不能停

中国政府称《华尔街日报》评论“种族歧视”。时评人长平认为，假如梁启超活到今天，他仍然会称中国为“东亚病国”。 (28.02.2020)  

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武汉等地因新冠疫情“封城”已近1个月，中国各地都严加防范，如履薄冰。在紧张焦虑的气氛中，许多普通民众仍努力在夹缝中保持生活常态。来自当地的一些画面让人过目难忘。 (19.02.2020)  

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评论分析

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