港媒：湖北11月已确诊首例新冠

武汉医务界12月曾「吹哨」警告病毒来袭，但《南华早报》翻查官方资料显示，湖北省有病人早於11月17日感染新型冠状病毒。
（德国之声中文网）《南华早报》3月13日披露中国官方资料显示，11月17日湖北省一名55岁病人确诊，是目前已知最早的确诊者，但官方资料未有公开他是否「零号病人」，不排除第一宗病例更早发现。
报导指，有关官方纪录为非公开文件，却可从中了解疫情初期的传播速度。自11月17日开始，几乎每天都有新增病例；到了12月15日，有27人患病；而在12月17日，个案首次录得双位数字增长，时至12月20日确诊人数已达60人。2019年最後一天确诊病例达266宗，到了2020年首天已增至381宗。
资料未确认「零号病人」
报道又指，最早感染病毒的4男5女，年龄介乎39至79岁，未知当中多少是武汉居民；9人之中无人被确定为「零号病人」；有关资料官方未公开，不排除第一宗病例更早出现。
目前普遍认为新冠肺炎病毒的宿主是蝙蝠，或经中间宿主动物传人，医学界急於找出「零号病人」追查病毒源头。世卫网站显示，中国官方提供的资料指新冠肺炎首例是在去年12月8日。武汉金银潭医院30名医生在国际权威医学期刊《柳叶刀 》（The Lancet）发表的论文则指，首名确诊者是在12月1日发病。
武汉中心医院急诊科主任艾芬日期接受《人物》杂志访问时则透露，去年12月16日首次接诊来自华南海鲜市场的高烧患者，用药後一直未有好转，至转院检查後才得知是冠状病毒导致，未料相似症状患者愈来愈多。
12月底下令医界保密
艾芬至12月30日看到写有「SARS冠状病毒」的报告後，随即上报医院公共衞生科和院感科，并拍照转发同学和同事示警，结果当晚收到市衞健委通知，要求避免引起群众恐慌，否则将会追责。
「吹哨人」李文亮生前在微信转发艾芬的报告相片，在网上广泛流传，其後包括李文亮在内的8名医生被武汉警方训诫。艾芬不在8人之中，但也被医院监察科科长约谈，她直言自己「遭受了前所未有的丶非常严厉的斥责」，同时被要求保密。
1月11日，武汉市卫健委对外通报确诊数字为41宗；从11日至16日，当局连续7天宣布未有新增病例，次日湖北「两会」闭幕。1月20日晚，医学专家钟南山首度确认病毒「人传人」，有14名医护感染。1月23日，湖北省多个城市陆续宣布「封城」。
截至3月13日，中国确诊病例累计超过8万人，3000多人死亡。疫情已蔓延至超过110个国家，世卫3月11日宣布疫情定性为全球「大流行」（pandemic）。
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