港媒：港府斥资千万美金游说美国政界

（德国之声中文网）自称是完全独立的非盈利性英文媒体平台“香港自由新闻”（Hong Kong Free Press）近日发表文章揭露，香港政府花费了数千万美元在美国从事游说活动，但效果却甚微。

在这篇名为：“走进香港政府数百万美金游说行动”的文章中，“香港自由新闻”报道称，香港金融管理局审查了香港贸易发展局(HKTDC)及其游说公司多年来提交的披露文件，作为美国《外国代理人注册法》(FARA)规定的一部分，发现香港政府在2014年和2019年爆发大规模抗议活动后，至少在6次面对面的会议上专门就美国的《香港人权与民主法案》向美国政客进行游说。

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



1080万和4820万美金

“香港自由新闻”相关报道的核心数据来源包括坐落于美国的“反应政治中心”（The Center for Responsive Politics）。该中心专门追踪美国政治中的金钱及其对选举和公共政策的影响。根据该中心提供的数据，2014年到2020年期间，香港贸发局向美国游说公司支付了近8400万港元（1080万美元）。在此期间，该局还从其总部收到了总计3.74亿港元（4820万美元）的运营费用。而这些资金来源和去向都是美国《外国代理人注册法》规定所必须披露的范畴。

针对“香港自由新闻”对其游说工作的质疑，香港政府发言人表示，其在华盛顿特区的代表 "主动向我们的对话者和联系人解释香港的情况"，并提出 "强烈反对香港法案"。

报道称，在 "一国两制 "下，香港不应该与中国外交使团以外的其他国家建立正式关系，但《基本法》允许香港在商业、贸易、旅游和文化等领域与外国政府保持关系，以谋求自身利益。

香港贸易发展局不是政府的一个部门，而是由纳税人出资成立的法定政府机构，"致力于促进香港贸易"，其网站上说。香港贸发局在华盛顿特区没有办事处，但经常与当地的香港经济贸易办事处合作。

目前公布的信息无法清楚显示香港贸易发展局在美国设立的办事处如何在大约6年的时间里花掉了上述4800多万美金。“香港自由新闻”在报道中指出，香港贸易发展局于1970年首次在美国设立办事处，以促进两地的商业交流。该机构在纽约注册为非营利机构，全年在美国举办数十项商业活动，例如招待会、研讨会、晚宴和圆桌会议，讨论在香港或亚洲的贸易和发展业务。此外，它还花大价钱刊登广告，宣传香港的贸易展会。

义务披露内容所透露的信息

FARA的披露记录了2014年至2019年间香港贸发局的游说者与美国参议员、国会议员及其工作人员的数百次通话和会面，还显示至少有6次面对面的会面，专门讨论《香港人权与民主法案》。

2020年11月27日，时任美国总统特朗普正式签署了《香港人权与民主法案》。要求美国国务院每年向国会提交报告，以研判香港自治地位是否仍满足1992年《香港政策法》的规定，并据此考虑香港是否应继续享有特殊待遇。

除此以外，法案要求美国总统在该法生效后120天内，提交香港打压新闻出版等基本自由和人权以及将相关人士引渡至中国大陆、拘留和审判的责任人名单。并依法冻结这些责任人在美财产，并拒绝他们入境美国。中国外交部对此回应称“美方将所谓《香港人权与民主法案》签署成法，此举严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径，中国政府和人民坚决反对。”

而根据“香港自由新闻”的最新披露，就在参议院和众议院外交关系委员会对该法案草案进行投票前约一周，香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉于2019年9月12日与加州民主党国会议员洛文塔尔(Alan Lowenthal )会面， “讨论美港关系......和香港人权法案”，披露文件写道。 这次会议是由国会议员变成的游说者的斯图帕克（Bart Stupak）安排的，他现在为一家名为Venable LLP的游说公司工作。

而当时正值香港民运代表人物黄之峰、何韵诗受邀出席美国国会及行政当局中国委员会(CECC)就香港动荡的局势与美国对策举行的听证会。“香港自由新闻”发现，在同一周的时间里，斯图帕克又发了三封邮件安排麥德偉与民主党国会议员恩格尔（Eliot Engel）进行另一次会面。 然后在9月26日该法案通过参众两院委员会后的一天，这位说客又与恩格尔见面，再次讨论该法案，记录显示。恩格尔当时担任灭国众议院外交关系委员会主席，是众议院法案的共同提案人。从存档记录中并不清楚麥德偉最终是否参加了这次会面。

最终，《香港人权与民主法案》正式生效。美国国会参议院全体通过、众议院以一票之差通过。如果说香港政府在美国花费大价钱游说的工作起到了效果，也就仅体现在这一张反对票上。

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