港媒：港府斥资千万美金游说美国政界

位于香港的独立英文媒体“香港自由新闻”报道称，有数据显示香港政府过去6年多总共花费了超过1000万美元在美国进行游说工作，尤其是针对中国官方极力反对的《香港人权与民主法案》，但收效甚微。
（德国之声中文网）自称是完全独立的非盈利性英文媒体平台“香港自由新闻”（Hong Kong Free Press）近日发表文章揭露，香港政府花费了数千万美元在美国从事游说活动，但效果却甚微。
在这篇名为：“走进香港政府数百万美金游说行动”的文章中，“香港自由新闻”报道称，香港金融管理局审查了香港贸易发展局(HKTDC)及其游说公司多年来提交的披露文件，作为美国《外国代理人注册法》(FARA)规定的一部分，发现香港政府在2014年和2019年爆发大规模抗议活动后，至少在6次面对面的会议上专门就美国的《香港人权与民主法案》向美国政客进行游说。
1080万和4820万美金
“香港自由新闻”相关报道的核心数据来源包括坐落于美国的“反应政治中心”（The Center for Responsive Politics）。该中心专门追踪美国政治中的金钱及其对选举和公共政策的影响。根据该中心提供的数据，2014年到2020年期间，香港贸发局向美国游说公司支付了近8400万港元（1080万美元）。在此期间，该局还从其总部收到了总计3.74亿港元（4820万美元）的运营费用。而这些资金来源和去向都是美国《外国代理人注册法》规定所必须披露的范畴。
针对“香港自由新闻”对其游说工作的质疑，香港政府发言人表示，其在华盛顿特区的代表 "主动向我们的对话者和联系人解释香港的情况"，并提出 "强烈反对香港法案"。
报道称，在 "一国两制 "下，香港不应该与中国外交使团以外的其他国家建立正式关系，但《基本法》允许香港在商业、贸易、旅游和文化等领域与外国政府保持关系，以谋求自身利益。
香港贸易发展局不是政府的一个部门，而是由纳税人出资成立的法定政府机构，"致力于促进香港贸易"，其网站上说。香港贸发局在华盛顿特区没有办事处，但经常与当地的香港经济贸易办事处合作。
目前公布的信息无法清楚显示香港贸易发展局在美国设立的办事处如何在大约6年的时间里花掉了上述4800多万美金。“香港自由新闻”在报道中指出，香港贸易发展局于1970年首次在美国设立办事处，以促进两地的商业交流。该机构在纽约注册为非营利机构，全年在美国举办数十项商业活动，例如招待会、研讨会、晚宴和圆桌会议，讨论在香港或亚洲的贸易和发展业务。此外，它还花大价钱刊登广告，宣传香港的贸易展会。
义务披露内容所透露的信息
FARA的披露记录了2014年至2019年间香港贸发局的游说者与美国参议员、国会议员及其工作人员的数百次通话和会面，还显示至少有6次面对面的会面，专门讨论《香港人权与民主法案》。
2020年11月27日，时任美国总统特朗普正式签署了《香港人权与民主法案》。要求美国国务院每年向国会提交报告，以研判香港自治地位是否仍满足1992年《香港政策法》的规定，并据此考虑香港是否应继续享有特殊待遇。
除此以外，法案要求美国总统在该法生效后120天内，提交香港打压新闻出版等基本自由和人权以及将相关人士引渡至中国大陆、拘留和审判的责任人名单。并依法冻结这些责任人在美财产，并拒绝他们入境美国。中国外交部对此回应称“美方将所谓《香港人权与民主法案》签署成法，此举严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径，中国政府和人民坚决反对。”
而根据“香港自由新闻”的最新披露，就在参议院和众议院外交关系委员会对该法案草案进行投票前约一周，香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉于2019年9月12日与加州民主党国会议员洛文塔尔(Alan Lowenthal )会面， “讨论美港关系......和香港人权法案”，披露文件写道。 这次会议是由国会议员变成的游说者的斯图帕克（Bart Stupak）安排的，他现在为一家名为Venable LLP的游说公司工作。
而当时正值香港民运代表人物黄之峰、何韵诗受邀出席美国国会及行政当局中国委员会(CECC)就香港动荡的局势与美国对策举行的听证会。“香港自由新闻”发现，在同一周的时间里，斯图帕克又发了三封邮件安排麥德偉与民主党国会议员恩格尔（Eliot Engel）进行另一次会面。 然后在9月26日该法案通过参众两院委员会后的一天，这位说客又与恩格尔见面，再次讨论该法案，记录显示。恩格尔当时担任灭国众议院外交关系委员会主席，是众议院法案的共同提案人。从存档记录中并不清楚麥德偉最终是否参加了这次会面。
最终，《香港人权与民主法案》正式生效。美国国会参议院全体通过、众议院以一票之差通过。如果说香港政府在美国花费大价钱游说的工作起到了效果，也就仅体现在这一张反对票上。
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