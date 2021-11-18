港媒：欧盟推迟与台湾提升经贸关系的机密计划

（德国之声中文网）《南华早报》援引多名消息人士的话表示，欧盟方面原本计划于上周五（11月12日）宣布就经贸议题与台湾进行沟通的新战略形式，内容包括举行更多定期会议、在半导体等特定领域展开合作，高级官员的更多访问等等。报道称，如果计划实现，将标志着欧盟与台湾之间的磋商变得更加频繁。

不过，这份由欧盟贸易委员会处理的公告在最后一刻被推迟了。消息人士透露，这可能会在晚些时间重新讨论，欧洲议会也许会加入讨论，因为欧洲议会一直在推动与台湾加强联系。

今年上半年，欧盟与中国之间的双边关系急剧恶化，欧盟试图在与北京重新接触的同时，也加强与台湾的关系。不过，人们普遍认为，一些欧盟高层人士担心，追求加强与后者的联系可能会危及欧中之间的关系。

中国驻欧盟使团团长张明大使昨天（16日）在布鲁塞尔参加智库欧洲政策中心线上讨论会时表示，中国任何时候都不会改变在台湾问题上的立场；即便中欧投资协定正在等待批准，中国认为欧盟必须取消对华制裁的看法也不会改变。

他说："如果说有什么发生了变化，那就是中国人民实现国家完全统一的决心变得更加坚定。"

他说："看起来欧洲有些人低估了中国人民实现国家统一的意志。"

今年10月底，台湾外交部部长吴钊燮曾前往欧洲访问。此举惹恼了北京方面。中国驻欧盟使团团长张明说，欧洲国家任何试图与台湾发展官方关系的做法都是不可接受的。

欧盟官员一再表示，促进与台北的经济关系完全在"一个中国"政策的范围内。欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）上个月曾表示，"欧盟有兴趣在一个中国政策的框架下加强与台湾的关系与合作"。

然而，欧盟委员会对与台北签署双边投资协议不感兴趣--这是欧洲议会的一个关键要求，也是台湾官方一直在欧洲各国大力游说的一个问题。

欧盟贸易委员会的一位发言人在被问到相关议题时回答说："我们正在研究加强我们与台湾接触的可能方案，台湾仍然是一个重要的、志同道合的贸易伙伴。这是一项正在进行的工作。"

《南华早报》引述欧洲议会熟悉贸易问题的消息人士的看法说，任何不是为了准备签订双边投资协定的做法都只具备象征性意义，而不具备实质意义。但考虑到投资流动在欧盟和台湾之间相对自由，官员们认为达成协议的经济理由并不充分。尽管如此，如果协定达成，这将意味着台北方面获得重大政治胜利。

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（南华早报、路透社）

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