港媒：原解放军上将刘亚洲或被重判

香港媒体报道，出身“红二代”的中国军队前高官刘亚洲受调查后，已被移交司法，可能因贪腐被判死缓重刑。但更多推测认为，刘亚洲落马是因为冒犯了习近平。
（德国之声中文网）据香港《星岛日报》12日独家消息，中国人民解放军国防大学前政委、中共元老李先念的女婿刘亚洲涉嫌严重违法违纪落马，中央军委纪委已经完成对其调查，涉案金额巨大，移交军队司法系统。报道称多个消息来源向该报确认了这一情况。
《明报》上个月底曾引述北京多方消息人士说，刘亚洲涉嫌以基金会、协会等名义聚敛巨额财富，陷入严重贪腐问题，可能被判死刑、缓期两年执行。不过，官方截止目前都没有披露任何有关消息。
海外华文媒体则从中国左派网站"红色文化网"上找到了相关信号。该网站日前刊登署名"贺兰峰"的文章，痛批刘亚洲是"'两面人'、 隐藏在军队中的'第五纵队'、普世价值的吹鼓手、中国军队的头号汉奸"。文章指责刘亚洲在网络上的文章和言论，"兜售西方'人道'、'人性'、'民主'、'自由'等普世价值的私货"；认为他亲美、力主军队国家化、鼓吹西方民主制度，"是一个典型的野心家和阴谋家"。
刘亚洲官至空军上将，又有红二代的身份，在中国管控严格的网络上以如此激烈的言辞控诉一名前军队高官，实属罕见，因此被视为刘落马的印证。
刘亚洲生于1952年，父亲刘建德是新四军老兵，曾任兰州军区后勤部副政委。刘亚洲早年从军，毕业于武汉大学英语专业，后进入军队文化系统，曾任国防大学政治委员，空军副政委，拥有上将军衔，2012年当选过18届中共中央委员。他的妻子李小林是中共元老李先念的女儿，两人是大学同学。
刘亚洲长期从事文学和专业写作，出版过9卷《刘亚洲文集》，涉猎小说、报告文学、军事历史等领域，被视为军旅作家和战略理论家。《金门战役检讨》、《我愿意做自由思想的殉道者》等文章也曾在网络上广为流传。
他在江泽民、胡锦涛执政期间经常撰文议论时政，在知识界获得了一定影响，被认为是党内的"开明派"。 2010年刘亚洲接受《凤凰周刊》专访时，甚至表示"十年之内，一场由威权政治向民主政治的转型将不可避免地发生。"
2017年年初，刘亚洲未满65岁提早退休，之后也没有在全国人大或政协安排职位，引发外界猜测。2021年年底，传出刘亚洲被调查。据《明报》报道，刘所涉之事，主要是他及家人成立的基金会、协会，收受有关人士的巨额捐款。其中，已因涉黑、洗钱等原因受查的山西前首富、前金业集团董事长张新明对刘的"政治献金"达数千万元人民币。
有分析认为，刘亚洲落马，主要的原因并非其贪腐，而是政治上"反习"，或涉入了反对习连任的阵营。《北京之春》荣誉主编胡平则发推判断："这次他被判重刑，罪名想必是经济腐败、生活腐败一类，但真正的问题一定是在政治上。有传言说他卷入反习的政变。我以为这不可能，更可能是'妄议中央'。"
原独立记者高瑜对海外华文媒体表示："刘亚洲属于共产党里的右派，但现在容不了他了。"前中共中央党校教授、旅美学者蔡霞则发推称刘亚洲将成为"第二个任志强"。
《星岛日报》引述消息人士报道，军队内部已接到指令，清除"刘亚洲有害讯息"，各单位以自查的方式，对照《涉刘信息资料统计表》，包括涉及刘亚洲的图书、报纸、期刊、文章、题字、讲稿等，确保清理清查全面彻底。
近日，网上又流传一张"太原第七干休所"4月10日发出的通知，称"根据上级通知要求"，"开展全面彻底清查清理涉刘亚洲有害讯息活动"，要求军队老干部"充分认清开展此次活动的极端重要性和必要性，作为一项严肃政治任务及时开展。"
（综合报道）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。