港媒：原解放军上将刘亚洲或被重判

（德国之声中文网）据香港《星岛日报》12日独家消息，中国人民解放军国防大学前政委、中共元老李先念的女婿刘亚洲涉嫌严重违法违纪落马，中央军委纪委已经完成对其调查，涉案金额巨大，移交军队司法系统。报道称多个消息来源向该报确认了这一情况。

《明报》上个月底曾引述北京多方消息人士说，刘亚洲涉嫌以基金会、协会等名义聚敛巨额财富，陷入严重贪腐问题，可能被判死刑、缓期两年执行。不过，官方截止目前都没有披露任何有关消息。

海外华文媒体则从中国左派网站"红色文化网"上找到了相关信号。该网站日前刊登署名"贺兰峰"的文章，痛批刘亚洲是"'两面人'、 隐藏在军队中的'第五纵队'、普世价值的吹鼓手、中国军队的头号汉奸"。文章指责刘亚洲在网络上的文章和言论，"兜售西方'人道'、'人性'、'民主'、'自由'等普世价值的私货"；认为他亲美、力主军队国家化、鼓吹西方民主制度，"是一个典型的野心家和阴谋家"。

刘亚洲官至空军上将，又有红二代的身份，在中国管控严格的网络上以如此激烈的言辞控诉一名前军队高官，实属罕见，因此被视为刘落马的印证。

军旅作家

刘亚洲生于1952年，父亲刘建德是新四军老兵，曾任兰州军区后勤部副政委。刘亚洲早年从军，毕业于武汉大学英语专业，后进入军队文化系统，曾任国防大学政治委员，空军副政委，拥有上将军衔，2012年当选过18届中共中央委员。他的妻子李小林是中共元老李先念的女儿，两人是大学同学。

刘亚洲长期从事文学和专业写作，出版过9卷《刘亚洲文集》，涉猎小说、报告文学、军事历史等领域，被视为军旅作家和战略理论家。《金门战役检讨》、《我愿意做自由思想的殉道者》等文章也曾在网络上广为流传。

他在江泽民、胡锦涛执政期间经常撰文议论时政，在知识界获得了一定影响，被认为是党内的"开明派"。 2010年刘亚洲接受《凤凰周刊》专访时，甚至表示"十年之内，一场由威权政治向民主政治的转型将不可避免地发生。"

这些年“消失”的那些公知 “红二代”公知任志强被判18年 2020年3月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。外界推测，因其“红二代”背景，任志强得以长年纵论时政而未被拘捕。而这一次任志强被重判，显示习派决心出重拳让国内“红二代”中敢言的“异议人士”彻底噤声。

这些年“消失”的那些公知 法学家贺卫方社媒被封号 “公知”这个称谓通常指进言社会、参与公共事务讨论且具有学术背景和专业素质的知识分子，在中国大陆的兴起源于2004年《南方人物周刊》推出“影响中国公共知识分子50人”名单。北大法学教授贺卫方就是其中之一。近年来，微博粉丝数量众多（封号时为190万）的贺卫方微博被封号，其微信帐号去年也被永久封号。

这些年“消失”的那些公知 新公民运动创始人许志永判满获释后再被捕 2014年，公盟创始人、新公民运动主要创始人和法学家、公民维权人士许志永被判四年有期徒刑，罪名是“聚众扰乱公共场所秩序罪”。2020年1月，许志永发表给习近平的公开信《劝退书》，劝习近平主动让位。2月，许志永在广州被警方带走，6月被正式批捕。

这些年“消失”的那些公知 被刑拘、封禁的王功权 2013年9月，与许志永同为中国新公民运动的主要发起人之一的投资基金合伙人王功权被刑拘，至2014年1月22日保释出狱。此后其微博帐号被封禁。

这些年“消失”的那些公知 专栏作家王怡因煽颠罪获刑9年 2019年12月底，曾于2004年被《南方人物周刊》评为“最具影响力的公共知识分子”之一的专栏作家王怡，因煽动颠覆国家政权罪等罪名被判处有期徒刑9年。他曾创立研究中国宪政转型的网络论坛，并创建“秋雨之福”地下新教教会。

这些年“消失”的那些公知 作家李承鹏微博帐号消失 杂文家、畅销小说家李承鹏曾被视为当代中国具有重要话语地位的公共意见表达者。曾拥有大量微博粉丝。他热衷公益，其文章针砭时弊，被环球时报称为差不多篇篇“骂政府”。2014年7月，李承鹏新浪微博帐号被封。此后，李承鹏鲜有再发表政论文章。2020年2月初，李承鹏悼念武汉疫情“吹哨人”李文亮医生的文章在中国大陆网络迅速被删。

这些年“消失”的那些公知 法学教授许章润被清华开除 2020年7月，警方以嫖娼为由将清华大学法学教授许章润从家中带走。之后，他被清华大学开除。许章润多年来专注于研究中国的政治和社会运行模式，曾关注北京市驱赶外来居民的整改行动，提出合宪性审查。2018年7月，他在互联网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，批评领导人的倒退趋势，引起巨大的共鸣与反响，同时也造成政府的不满。今年8月，许章润被告知禁止离开北京及出境，禁止接受传媒访问，禁止接受任何资助。

这些年“消失”的那些公知 维族学者伊力哈木被判无期徒刑 维族学者伊力哈木·土赫提2014年被中国政府以“分裂国家罪”判处无期徒刑。伊力哈木至2014年为中央民族大学国际结算专业副教授，是“维吾尔在线”网站的创办人，主要研究新疆地区的收入差距及失业问题，长期呼吁中国当局处理不满情绪以避免新疆出现暴力活动。近年来，中国在新疆设再教育营，引起全球关注。



“清除有害讯息”

2017年年初，刘亚洲未满65岁提早退休，之后也没有在全国人大或政协安排职位，引发外界猜测。2021年年底，传出刘亚洲被调查。据《明报》报道，刘所涉之事，主要是他及家人成立的基金会、协会，收受有关人士的巨额捐款。其中，已因涉黑、洗钱等原因受查的山西前首富、前金业集团董事长张新明对刘的"政治献金"达数千万元人民币。

有分析认为，刘亚洲落马，主要的原因并非其贪腐，而是政治上"反习"，或涉入了反对习连任的阵营。《北京之春》荣誉主编胡平则发推判断："这次他被判重刑，罪名想必是经济腐败、生活腐败一类，但真正的问题一定是在政治上。有传言说他卷入反习的政变。我以为这不可能，更可能是'妄议中央'。"

原独立记者高瑜对海外华文媒体表示："刘亚洲属于共产党里的右派，但现在容不了他了。"前中共中央党校教授、旅美学者蔡霞则发推称刘亚洲将成为"第二个任志强"。

《星岛日报》引述消息人士报道，军队内部已接到指令，清除"刘亚洲有害讯息"，各单位以自查的方式，对照《涉刘信息资料统计表》，包括涉及刘亚洲的图书、报纸、期刊、文章、题字、讲稿等，确保清理清查全面彻底。

近日，网上又流传一张"太原第七干休所"4月10日发出的通知，称"根据上级通知要求"，"开展全面彻底清查清理涉刘亚洲有害讯息活动"，要求军队老干部"充分认清开展此次活动的极端重要性和必要性，作为一项严肃政治任务及时开展。"

（综合报道）

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