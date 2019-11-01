港媒分析认为“北京会推动基本法23条立法”

（德国之声中文网）昨天发布的中共十九届四中全会会议公报中指出：坚持和完善"一国两制"制度体系，推进祖国和平统一。"一国两制"是党领导人民实现祖国和平统一的一项重要制度，是中国特色社会主义的一个伟大创举。必须严格依照宪法和基本法对香港特别行政区、澳门特别行政区实行管治，维护香港、澳门长期繁荣稳定。建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。要坚定推进祖国和平统一进程，完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施，团结广大台湾同胞共同反对"台独"、促进统一。

香港《明报》发表的专讯特别点出公报中列出的"建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制"。文章引述港区全国人大代表谭耀宗的观点认为，"《基本法》23条立法是其中之一"。港区人大代表叶国谦称，中央是说23条立法，此是特区宪制责任。文章指出，"两人均认为，中央是从反修例风波中再次看到此国家安全的漏洞"。叶国谦在被问到中央是否要向特首林郑月娥为23条立法施压。他回答说，难以这样说，他认为中央只是重申23条立法的要求。谭耀宗认为，"中央是重申立法要求，并无说何时做和具体如何做"。

文章最后又补充道，"特首林郑月娥在10月中的《施政报告》中没再提及23条立法，她当时称在任内推动立法的可能比较低"。

《明报》还引述受访的中国问题专家章立凡的观点称，"（四中全会提出对港、澳的管治）显示中央可能对港实施长臂管制，影响香港资本主义制度；而在维护国家安全上，也可能涉及到迟迟没能立法的23条，'未来将会有这方面的要求'"。

香港《苹果日报》在发表的相关文章中写道，公报中有"'一国两制'是党领导人民实现祖国和平统一的一项重要制度，是中国特色社会主义的一个伟大创举"，"这不单是在过去中共的全会上，罕有地提及'一国两制'，更是中共十九大以来，首次提出由中共'领导''一国两制'"。

文章引述香港时事评论员林和立的观点认为，"中共四中全会公报一面向港人五大诉求说不，拒绝落实双普选，一面提出建立健全国家安全法律制度和执行机制，对港实施严刑峻法，深化中央和香港矛盾"。林和立分析认为，"四中全会公报提出完善一国两制，反映一国两制在港推行22年，在打击港独及维护国家安全方面做得不足，因此中共需要完善一国两制，对香港进行管治"。他预期，"公报提出建立国家安全法律制度，反映23条立法已经提上议事日程，估计一年内会推出立法，一旦特首林郑月娥明年三月下台，新任特首首要任务就是推动23条立法"。

文章引述香港时事评论员刘锐绍的观点称，"他认为中央意思并非单单为23条立法，可能更会重新检视有关'国家安全'法律包括香港选举条例、传媒条例、辱警条例、网上条例，甚至在法官等情况都会从严处理"。

香港电台采访中国内地独立政治学者陈道银时，陈道银预期，"中共将要求特区政府，在一国两制框架下，改变法律体制及机制，保障国家安全，未来可能以《基本法》23条以外的方式，包括订立不同部门的条例，或者从教育入手等处理有关问题"。

香港《文汇报》在报道十九届四中全会公报中有关香港内容的文章结尾处，特意列出中华人民共和国宪法有关设立特别行政区的相关第三十一条以及香港基本法中有关立法维护国家安全的第二十三条。意为呼应公报中提出的"必须严格依照宪法和基本法对香港特别行政区、澳门特别行政区实行管治，维护香港、澳门长期繁荣稳定"。

香港《大公报》发表社评"健全维护国家安全机制 香港各界必须全力以赴"。评论指出，"（公报中）有关论述维持十九大政治报告的基调，唯在香港黑色暴乱的非常时期，中央重申对港政策不变，这本身就是一种态度，体现了对'一国两制'的制度自信，对特区政府在中央支持下止暴制乱、恢复秩序的能力自信，同时指出香港完善'一国两制'、维护国家安全的重要性与紧迫性"。评论认为，"香港问题千头万绪，但最突出也最迫切的问题在于，国家安全未能得到有效维护"。评论指出，"立法会仍遭受乱港政客的破坏，但这不代表没有空间、没有办法去推进工作。尽快展开就维护国家安全的立法工作、尽快推进特区政府内部的维护国家安全的制度，都是当务之急"。