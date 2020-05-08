港媒：人大拟议“港版国安法” 绕过香港立法会

（德国之声中文网）据多家港媒报道，身兼全国政协副主席、国务院港澳办主任的夏宝龙本周四（5月21日）将与在北京的港区全国政协委员会面。有委员预料，会面中将提及国家安全及基本法23条立法等议题。

香港01本周四报道说，今年的人大会议议程包括一项全新的"港版国安法"，它与23条没有关系，是独立的一条新法，以"堵塞香港國安漏洞，列明具體刑罰，由全國人大提案並通過後，透過放入附件三在港實施，毋須經過香港立法會立法過程"。报道称，港澳辦主任夏寶龍今晚會晤全體港區政協委員，就是通報有關內容。

香港立场新闻援引香港01的以上消息并补充道，港區全国人大代表陳曼琪日前公布她的兩會提案，亦書面建議北京，訂立《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，直接依基本法第十八條，將國家安全法納入基本法附件三，不需要經立法會審議，直接在香港實施。

两会召开前夕曾传来有关《基本法》23條立法的诸多消息。

有报道称，香港建制派議員何君堯日前曾去信行政長官林鄭月娥，「懇請」她在本屆立法會任期內，完成 23 條立法，爭取在 7 月 16 日或之前，三讀通過《國家安全（立法條文）條例》。

北京日报报业集团主办的京报网本周三报道，港区全国人大代表叶国谦、吴秋北等希望加快推进《基本法》第二十三条立法。京报网本周四还报道，香港民间智库"香江智汇"课题研究小组近日发表《基本法》第23条立法研究报告，认为本届立法会完成23条立法是防患于未然的抢先之策，能尽最大可能阻止日后一切有损国家安全的立法，阻止下届立法会中任何分裂分子或具有颠覆意向的人士搞乱选委会以及行政长官选举。

《基本法》23條是一条就香港境内有关国家安全作出立法指引的宪制性条文。条文称，香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港特别行政区进行政治活动，禁止香港特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。香港首任特首董建華在2002年底提出第23條立法，引發港人對於箝制言論自由的高度反彈，導致2003年50萬人上街的七一游行。此后，董建華政府因无望在立法会取得足够票数支持，而最终终止该立法程序。

前港澳事務辦公室主任張曉明在调任之前曾发表文章，称香港尚未完成《基本法》23條立法，是港獨不斷加劇的主要原因之一。

有报道称，今年香港親中派紛紛發聲，要求特首林鄭月娥在任內完成23條立法，林鄭月娥5月9日曾表示，過去一年香港出現的暴力，出現近乎"恐怖分子"的事件讓人非常擔心："在這個前提下，有關心香港的人士，再次提出這個（23條）立法工作，也可以理解。"另据《大公报》本周三报道，林郑月娥还称，"回归23年，香港至今未能完成基本法第23条立法以维护国家安全，令人失望"。

而根据香港01的报道，现拟推出的"港版國安法"並非《基本法》23條立法，而是變相為香港國家安全問題部分立法，由人大提议通过，可绕过香港立法會立法過程。