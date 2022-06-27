港媒：习近平赴港参加回归庆典 当日往返

（德国之声中文网）香港《南华早报》报道，习近平将亲自赴港参加7月1日香港回归25周年庆典，但不会在香港过夜。预计习近平和一个中国大陆官员代表团将于周四下午从深圳乘火车抵达西九龙站。

6月25日，新华社发布简短消息称，习近平“将出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼”。不过，新华社并没有提及习近平是否亲自赴港或谈及有关其行程的任何消息。香港当局也没有明确表示习近平是将来访，还是通过视频形式参加上述活动。

香港特区政府消息人士向《南华早报》透露，习近平周四将出席由即将离任的特首林郑月娥在官邸举办的晚宴，并与林郑和她的继任、新任特首李家超会面。一位消息人士称，习近平不会在香港过夜，周四晚将乘坐高铁返回深圳。

周五早上，他将再度前往香港，在湾仔的香港会议展览中心主持一个纪念回归25周年的庆祝仪式，并出席新任行政长官李家超及其内阁的宣誓就职典礼。在周五中午时分，习近平将乘坐高铁列车返回深圳。

或随时生变？

但消息人士表示，由于各种因素，包括香港的疫情变化，习近平的行程可能会在最后一刻发生变化。

目前，香港第五波疫情持续反弹，新增确诊连续13天超过1000例。香港政府卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣6月27日下午通报，“近期全港单日新增确诊徘徊在1500至1800例，正接近2000例，预计未来一段时间或将继续缓慢上升。”此外，据南华早报6月24日报道，香港内地事务局局长曾国卫和香港行政长官办公室主任、候任政务司司长陈国基已经被确诊感染了新冠病毒，处于隔离状态。

报道援引一位“亲北京的重量级人物”称，出席官方庆祝活动的宾客被要求周三起在湾仔的两家五星级酒店进行隔离，目前这两家酒店已暂时停业至7月2日。另外自上周四开始，所有参加庆典的人士的活动范围严格限制住家与办公室之间的“闭环”之内，而且每天要在政府指定的检测中心接受核酸检测。

此外，数千名香港警察将被部署在西九龙高速铁路总站周围，以加强最高级别的安保。

2017年7月1日习近平出席林郑月娥就职仪式

这将是习近平第二次亲自参加香港回归纪念活动。按中共的惯例，逢五和逢十的庆祝活动都格外隆重。而且，自1997年以来，在任的中国国家主席都会在7月1日这天出席香港新任特首的就职典礼。1997年，当时的中国国家主席江泽民为香港首任行政长官董建华主持了就职仪式。2002年，江泽民参加了第二届香港特区政府就职典礼。在香港回归10周年和15周年时，习近平的前任胡锦涛也对香港进行过类似访问，并参加新任特首就职典礼。2017年，习近平于6月29日至7月1日赴港参加了香港回归20周年大会和香港特别行政区第六届政府的就职典礼。

2019年，香港发生大规模反政府抗议活动，北京方面采取行动镇压当地异见人士，并于2020年6月在香港实施了港区国安法。香港警方依据这部法律逮捕了数以百计的人士。香港新特首李家超曾是一名高级警官，后为香港保安局长，政务司司长。作为北京内定的唯一候选人，李家超当选后表示，“尽管香港国安法基本上已经控制好最关键的一些风险，把香港基本法第二十三条有关立法工作做好依然是我们的宪制责任。”

这也是自新冠疫情爆发以来习近平首次出访中国大陆以外。自2020年1月对缅甸进行国事访问之后，习近平没有再离开中国大陆出访。去年，习近平拒绝前往罗马参加20国集团领导人峰会，只参加了线上会议。他也未出席在苏格兰格拉斯哥举行的全球气候谈判。拜登就任美国总统后，习近平也没有与拜登进行过面对面的会晤。

（综合报道）

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