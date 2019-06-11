港媒：中国监管机构欲入股“华尔街见闻”

（德国之声中文网）据《南华早报》7月10日的最新报道，中国的互联网管理机构正在考虑在"特殊管理股制度"的框架下入股不久前刚刚被责令停运的"华尔街见闻"网站。报道称，因该网站在中美贸易战的过程中翻译报道了许多外媒消息，对中国官方的互联网内容管制形成挑战。

2019年6月初，中国国家互联网信息办公室勒令属地上海的"华尔街见闻"网站停止互联网接入服务。在一份流传于互联网的相关官方文件中，可以看到上海的工业和信息化部信息通信管理局受命"依法停止'华尔街见闻（上海）移动应用程序互联网接入服务'"。这份官方函件指出："根据举报并经核查取证"，"华尔街见闻"移动应用程序存在严重违反《网络安全法》等法律法规。

特殊管理股制度

根据《南华早报》援引多位知情人士消息报道，正是发出上述禁运令的中国国家互联网信息办公室（CAC）目前正在策划通过特殊管理股制度，入股"华尔街见闻"的运营方--上海阿牛信息科技有限公司。特殊管理股制度是原本是中国官方在国有企业股份制改革过程中，推出的一种让政府和股权投资方能够对一家企业同时持股，但又可以保留政府在相关企业中对重大事件决策权的股份制度设计。《南华早报》报道称，从2015年开始，中国的政府监管部门越来越多的通过特殊管理股制度入股互联网媒体公司，加强对它们的管控。

仍处于停运状态的"华尔街见闻"和知名的全球金融媒体"华尔街日报"没有任何组织架构上的关联。"华尔街见闻"通过直接编译中国境外媒体的报道向其受众免费提供与金融、财经以及贸易有关的新闻。

贸易战负面报道惹祸

《南华早报》报道称，"华尔街见闻"被勒令停运的时机正值北京试图加强对包括贸易战在内重大政治事件报道的管控。根据今年二月公布的一项研究结果，中美贸易战是去年在微信中被屏蔽审查最频繁的话题。

报道还指出，今年7月，中国媒体界从业者透露被监管机关告知不要"过度报道"贸易战，并严格谨慎将贸易战与股市大跌、人民币贬值和经济发展疲软联系在一起报道，避免传播恐慌情绪。

知情人士告诉《南华早报》，"华尔街见闻"移动客户端被禁就是因为它通过翻译包括彭博社在内的境外媒体报道中美贸易战进程，传播了影响股票市场的负面信息，包括美国总统特朗普5月5日发推文意外宣布提高对中国进口商品关税的消息。业内人士指出，"华尔街见闻"这种做法等于是架空了中国对外来信息的审查。

公权入股媒体机构的趋势

根据相关报道，"华尔街见闻"运营方--上海阿牛信息科技有限公司成立于2013年，其背后股东包括中国国家开发银行参与支持的华人文化产业投资基金（CMC），中国平安创新投资基金和海通创意资本。中国最大新闻客户端今日头条的运营方"字节跳动"曾参与过公司的第二轮融资，但宣布已不再是"华尔街见闻"的投资方。

而这也不是第一次中国政府背景机构寻求在私营媒体企业中实现入股的尝试。2017年8月，中国官媒《人民日报》旗下的互联网业务分支"人民网"宣布与北京铁血科技股份公司签署了《战略框架协议》，占铁血科技总股本的1.5%。铁血科技旗下运营着"铁血社区"、"铁血论坛"，是国内上亿军事迷在互联网的聚集地。同年，另外一个较流行的新闻客户端运营方"一点资讯"的股权也发生了变化，新增北京市文化投资发展集团有限公司企业法人为一点资讯投资人，持有公司1.16%的股份。

由于中国对媒体实施严格管控，政府机构每次入股私营媒体都会引发观察人士对媒体自由度的担忧。包括报道上述政府入股"华尔街见闻"相关消息的《南华早报》，也于2015年底被中国大陆的阿里巴巴集团收购。鉴于该集团创始人马云曾做过可以把旗下企业"随时交给国家"的表态。阿里巴巴收购《南华早报》曾引发对这一香港影响力最大英文媒体机构采编自由和独立性的担忧。