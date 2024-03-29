 港媒：中国新任“互联网沙皇”蔡奇已上任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2024

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政治

港媒：中国新任“互联网沙皇”蔡奇已上任

有消息人士向《南华早报》透露，中共政治局常委蔡奇已被任命为中共中央网络安全和信息化委员会主任。有分析人士认为，这一举动表明，习近平正在向亲信放权，并寻求形成一个新的权力结构。

蔡奇是习近平在福建和浙江的旧部，2014年被调至中央

蔡奇是习近平在福建和浙江的旧部，2014年被调至中央

（德国之声中文网）香港《南华早报》本周四（3月28日），中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇已接管中共中央网络安全和信息化委员会。有分析人士指出，此举凸显了过去一年中国领导人将更多职责下放给亲信副手的趋势。

蔡奇是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，在2016年成为首都北京的市委副书记，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求“控制人口规模”，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理“低端人口”运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。“十九大”时，蔡奇作为极少的个例，以非中央委员身份，直接进入中共中央政治局。在2022年的中共二十大上，蔡奇当选为政治局常委（排名第五）、中央书记处书记。

三位消息人士向《南华早报》透露，习近平已任命蔡奇为中共中央网络安全和信息化委员会主任。最初，习近平在2014年成立了这个领导小组，旨在巩固党对网络的直接控制，并亲自担任组长。中国官媒新华社当时曾报道，在该小组第一次会议上，习近平指出：“要把中国建成网络强国，没有网络安全就没有国家安全”，同时也要求“做好网络宣传、把握好网上舆论引导”。许多专注于互联网安全业务的上市公司股价一度飙升。但外界普遍担忧，中国当局将进一步收紧对网络言论的控制。

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  • Infografik Bildergalerie Chinas Firewall Bild 04

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  • Infografik Bildergalerie Chinas Firewall Bild 05

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  • Infografik Bildergalerie Chinas Firewall Bild 06

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    所谓道高一尺，魔高一丈(或者说魔高一尺，道高一丈)。中国网民们面对严苛的内容过滤，依然有其他的翻墙手段。他们通过各种加密方法，阻止防火墙对通讯内容进行过滤。比较常用的加密翻墙方式可以是HTTPS，也可以是VPN等。对于现有的防火长城系统而言，若要对加密数据进行解密过滤，运算负荷太高，困难重重。

  • Infografik Bildergalerie Chinas Firewall Bild 08

    中国互联网--墙的故事

    彻底封锁难以实现

    尽管防火墙还可以定向封锁特定的代理或VPN服务器，但是彻底封锁却是难以实现的。只要中国的网络仍然与世界相连，就总能找到一条翻墙的通道。许多翻墙软件能够智能地自动搜寻这样的通路，用户无需任何专业技能就可突破防火长城的封锁，比如德国之声推荐的Psiphon。

  • East Side Gallery Berlin Bauarbeiten 28.03.2013

    中国互联网--墙的故事

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    作者: 文山


2018 年，领导小组扩大成为委员会。蔡奇的任命尚未正式公布，不过一位消息人士表示他已在去年上半年掌管委员会。学者邓聿文认为，这一举动表明，习近平正在向他最信任的助手放权，并寻求形成一个新的权力结构。《南华早报》援引邓聿文表示：“习近平亲自负责军事、外交和安全方面的重要事务，而李强和蔡奇，他们是习近平最信任的亲信，则负责监督政府和党的重要职能。”这就形成了一个由习近平领导的紧密的权力中心。清华大学的一位不愿透露姓名的政治学者表示，蔡奇的新角色表明，他得到了习近平的“坚实信任”。习将网络安全、数字经济等领域视为中共“生死攸关的问题”。2016年，中国制定了网络安全法。之后，北京以国家安全为由，收紧了有关企业存储和传输用户数据的规定。

也曾被称作“中国网络沙皇”的鲁炜2019年被判14年徒刑。他曾担任中国国家互联网信息办公室主任。2019年，中国一法院裁定，鲁炜利用职务之便，直接或间接收受贿赂共计折合人民币3200万余元。

 

（综合报道）

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