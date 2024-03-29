港媒：中国新任“互联网沙皇”蔡奇已上任

（德国之声中文网）香港《南华早报》本周四（3月28日），中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇已接管中共中央网络安全和信息化委员会。有分析人士指出，此举凸显了过去一年中国领导人将更多职责下放给亲信副手的趋势。

蔡奇是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，在2016年成为首都北京的市委副书记，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求“控制人口规模”，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理“低端人口”运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。“十九大”时，蔡奇作为极少的个例，以非中央委员身份，直接进入中共中央政治局。在2022年的中共二十大上，蔡奇当选为政治局常委（排名第五）、中央书记处书记。

三位消息人士向《南华早报》透露，习近平已任命蔡奇为中共中央网络安全和信息化委员会主任。最初，习近平在2014年成立了这个领导小组，旨在巩固党对网络的直接控制，并亲自担任组长。中国官媒新华社当时曾报道，在该小组第一次会议上，习近平指出：“要把中国建成网络强国，没有网络安全就没有国家安全”，同时也要求“做好网络宣传、把握好网上舆论引导”。许多专注于互联网安全业务的上市公司股价一度飙升。但外界普遍担忧，中国当局将进一步收紧对网络言论的控制。

中国互联网--墙的故事 互联网 - 互联半个中国 截至2012年底,中国网民数量达5.64亿，全国共有网站268万。(数据来源：中国互联网络信息中心CNNIC)。

中国互联网--墙的故事 内外有别 海底光缆、同步卫星将中国的网络与国际互联网紧密联结，中国的网络出口带宽达每秒数百万兆。然而，许多在境外能够流畅访问的网站，在中国境内却是无法访问的，比如Twitter, Facebook, YouTube等。德国之声也不幸位列其中。

中国互联网--墙的故事 官方从未正式承认的高墙 与那些不受官方待见的网站所进行的数据通讯，将会被一套精密的系统所拦截、阻断。民间通常把它称作The Great Firewall，缩写GFW，仿自中国长城的英译The Great Wall。相应地，它的中文名也时常被叫做“中国防火墙”或者“防火长城”等。然而，官方从未正式承认过这堵高墙的存在。

中国互联网--墙的故事 未卜先知？ 1987年9月20日，中国第一封电子邮件诞生，由机电部科研人员王运丰发送给德国卡尔斯鲁厄大学的措恩教授(Werner Zorn)。邮件内容很简单，只有短短一句话，英德双语(甚至还包含一个拼写错误)。但在今天看来，这句话颇具讽刺意味：“越过长城，我们抵达世界上每一个角落。”

中国互联网--墙的故事 穿墙有术 勤劳智慧的中国人民自然也有应对之道。经典的穿墙术是使用代理服务器。用户不再直接访问被屏蔽的境外网站，而是通过代理服务器(Proxy Server)。通讯数据相当于从代理服务器这边绕道行驶，实现翻墙效果。

中国互联网--墙的故事 内容扫描 拆箱查验 防火长城的设计者自然知道这一古老的穿墙术。为了阻断这些故意绕开防火墙的数据通讯，他们还有更高级的手段。比如，系统会自动检索所有的通讯内容。一旦搜索到敏感字词，该数据包立刻被拦截，导致通讯阻断、访问中止。

中国互联网--墙的故事 通讯加密 拒绝过滤 所谓道高一尺，魔高一丈(或者说魔高一尺，道高一丈)。中国网民们面对严苛的内容过滤，依然有其他的翻墙手段。他们通过各种加密方法，阻止防火墙对通讯内容进行过滤。比较常用的加密翻墙方式可以是HTTPS，也可以是VPN等。对于现有的防火长城系统而言，若要对加密数据进行解密过滤，运算负荷太高，困难重重。

中国互联网--墙的故事 彻底封锁难以实现 尽管防火墙还可以定向封锁特定的代理或VPN服务器，但是彻底封锁却是难以实现的。只要中国的网络仍然与世界相连，就总能找到一条翻墙的通道。许多翻墙软件能够智能地自动搜寻这样的通路，用户无需任何专业技能就可突破防火长城的封锁，比如德国之声推荐的Psiphon。

中国互联网--墙的故事 世间还有多少墙，有待推倒？ 这是柏林墙遗址“东边画廊”的一幅著名漫画。随着2013年3月，缅甸解除对Facebook, YouTube等网站的封锁，全球不能正常访问Facebook的国家仅剩4个：中国、伊朗、古巴、北朝鲜。 作者: 文山



2018 年，领导小组扩大成为委员会。蔡奇的任命尚未正式公布，不过一位消息人士表示他已在去年上半年掌管委员会。学者邓聿文认为，这一举动表明，习近平正在向他最信任的助手放权，并寻求形成一个新的权力结构。《南华早报》援引邓聿文表示：“习近平亲自负责军事、外交和安全方面的重要事务，而李强和蔡奇，他们是习近平最信任的亲信，则负责监督政府和党的重要职能。”这就形成了一个由习近平领导的紧密的权力中心。清华大学的一位不愿透露姓名的政治学者表示，蔡奇的新角色表明，他得到了习近平的“坚实信任”。习将网络安全、数字经济等领域视为中共“生死攸关的问题”。2016年，中国制定了网络安全法。之后，北京以国家安全为由，收紧了有关企业存储和传输用户数据的规定。

也曾被称作“中国网络沙皇”的鲁炜2019年被判14年徒刑。他曾担任中国国家互联网信息办公室主任。2019年，中国一法院裁定，鲁炜利用职务之便，直接或间接收受贿赂共计折合人民币3200万余元。

（综合报道）

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