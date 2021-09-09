港媒：中国放缓审批网络游戏 遏止年轻人成瘾

（德国之声中文网）香港《南华早报》週四（9月9日）引述消息人士说法称，中国当局已暂时放缓对所有新的网络游戏的审批，藉以遏制年轻人游戏成瘾的现象，何时恢復暂不清楚。这一项决策，预计将进一步打击包含腾讯和网易在内的中国游戏公司。

《南华早报》称，负责审批新游戏的主管机关中国国家新闻出版署于8日邀请腾讯及网易的代表人一同与会，讨论如何对中国未成年人沉迷网络游戏的现象进行限制，之后便出台了放缓审批的决策。一名了解会议状况的人士表示，在此之前，新游戏的许可程序已经放缓了一个多月。

路透社分别向腾讯及网易请求置评，腾讯拒绝发表评论，网易则没有立即回应评论请求。然而，中国游戏媒体GameLook报道，网易CEO丁磊在公司内网辟谣，称《南华早报》报道为「假消息」。GameLook称该信息经证实后，确实为丁磊本人所发。

截至目前，国家新闻出版署仍未公布8月份的游戏批准名单。《南华早报》报道，这打破了其自2019年5月以来，在每月中旬或月底公布新许可游戏的惯例，每个月通常有80到100款游戏获得批准。

由腾讯代理的网络游戏《英雄联盟手游》原定于9月15日开启「不删档测试」，9日上午却突然发布消息称，将新增一轮限量测试，于9月15日启动，并延续至国庆假期后。

「不删档测试」是游戏公司进行试营运的流程，许多公司将其当作游戏正式推出前的行销手法。如今延后「不删档测试」，有中国网友称：「（这款游戏）日本、台湾都已经玩一年了，我们却还在内测。」

中国政府近来针对科技、教育和房地产等各项领域进行整顿，而快速成长的中国游戏产业也是重点整治项目。国家新闻出版署在8月底时宣布，禁止18岁以下的人每周玩超过3小时的网络游戏，官媒称其为危害中国青少年的「精神鸦片」。

2018年3月，北京也曾暂停网络游戏的审批长达近9个月，中国官媒《央视》报道，当时有超过28000家游戏公司在2018年和2019年倒闭 。

（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。