 港大連夜拆除國殤之柱 藝術家不排除提告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2021

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时政风云

港大連夜拆除國殤之柱 藝術家不排除提告

自今年10月被檢舉涉違反《香港國安法》後，香港大學12月22日連夜拆除紀念六四天安門事件的國殤之柱，並暫存於港大嘉道理中心。這使得矗立港大逾24年的國殤之柱黯然劃下句點，其作者、丹麥藝術家高志活對此表示震撼，並不排除對港大提出控告。

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