港大連夜拆除國殤之柱 藝術家不排除提告

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自今年10月被檢舉涉違反《香港國安法》後，香港大學12月22日連夜拆除紀念六四天安門事件的國殤之柱，並暫存於港大嘉道理中心。這使得矗立港大逾24年的國殤之柱黯然劃下句點，其作者、丹麥藝術家高志活對此表示震撼，並不排除對港大提出控告。
香港大学22日深夜派多名工人移除悼念六四事件的艺术品「国殇之柱」，并在23日清晨将艺术品运离校园。该艺术品的作者对事件发展表示震惊，并扬言若作品有毁损，要向港大求偿。
2021年快到尾聲，正當大眾期望新冠肺炎疫情快到盡頭之際，一個變種病毒便令各國政府再次繃緊起來，收緊防疫及入境措施。以為風浪過去，在喘息的時間卻迎來另一個更嚴峻的波濤，對很多香港人來說不只是用來形容疫情，更是來形容2021年在香港所發生的事。
有评论认为，港大校方下令将国殇之柱从校园移走的做法表明，香港高等教育当局看来是在遵循中央政府的命令，消除大学培养未来挑战中国统治的政治领导人的潜力，大学已从过去进行政治启蒙的地方变成了国家监控监管的场所。
上周日，香港立法会换届选举结束。 “仅限爱国者”参选的新规则大幅减少了直选席位的数量，并控制了谁可以参选。在这一变化下，香港本届立法会选举投票率创新低，非建制派全部落选。诸多媒体对这场选举可能会产生的后续效应做出展望。
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