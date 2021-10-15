港大連夜拆除國殤之柱 藝術家不排除提告

客座评论：再見2021和那認識的香港

2021年快到尾聲，正當大眾期望新冠肺炎疫情快到盡頭之際，一個變種病毒便令各國政府再次繃緊起來，收緊防疫及入境措施。以為風浪過去，在喘息的時間卻迎來另一個更嚴峻的波濤，對很多香港人來說不只是用來形容疫情，更是來形容2021年在香港所發生的事。