 港大连夜移除「国殇之柱」作者扬言求偿 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2021

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港大连夜移除「国殇之柱」作者扬言求偿

香港大学22日深夜派多名工人移除悼念六四事件的艺术品「国殇之柱」，并在23日清晨将艺术品运离校园。该艺术品的作者对事件发展表示震惊，并扬言若作品有毁损，要向港大求偿。

Hongkong | Skulptur Pillar of Shame sculpture

自1997年香港回归中国的那一年起，国殇之柱便一直矗立于香港大学的校园内。

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，周三(12月22日)晚间10点左右，香港大学校园内有多名工人将悼念六四天安门事件的艺术品「国殇之柱」以围板与白布封上，而在23日清晨约4时，工人们将长约2公尺丶由白布包裹着的物体分成两部分，并用吊车搬上货柜中。

立场新闻报导，到了23日上午7点，工人将装有国殇之柱的货柜运上货车，而货车也随即驶离现场。香港大学的校委会在23日清晨发声明，证实22日校委会在会议中，决定将名为「国殇之柱」的雕像移走。

港大称，由於该雕像已「日久老化」，所以在参考法律意见跟做风险评估後，该校「衡量了大学的整体利益，作出此决定」。设计国殇之柱的艺术家高志活（Jens Galschiøt）接受英国卫报访问时表示，他对事态的发展感到「震惊和悲哀」。他说：「我已经要求香港大学允许我亲自去领取，但我没有收到任何答复。如果他们销毁我的作品，我将寻求赔偿，并要求将剩余的作品送回欧洲。」

Säule der Schande - Solidarität für Hongkong Künstler Jens Galschiøt

设计国殇之柱的艺术家高志活（Jens Galschiøt）接受英国卫报访问时表示，他对事态的发展感到「震惊和悲哀」。

他强调：「此事与香港的国家安全法无关。这是我的私人财产。香港的法律规定当局不能破坏这样的私人财产。」日前，高志活向支持者发了一封电子邮件，鼓励他们「记录雕塑发生的一切」。他写道：「我们已经尽我们所能告诉(港大)，我们非常希望能把雕塑移至丹麦。」

工程人员在移除高8公尺的国殇之柱过程中发出巨大的声响，记者则被阻止上前摄影。国殇之柱是香港仅存的几个纪念六四事件的公共纪念物之一，此议题在中国一直是禁忌话题，在中国也不能公开纪念该事件。自1997年香港回归中国的那一年起，国殇之柱便一直矗立于香港大学的校园内。

今年10月，港大官员下令拆除国殇之柱。卫报在报导中指出，直到近年来，香港是中国境内唯一一个仍然允许大规模纪念六四事件罹难者的地方，但在两年前发生「反送中运动」後，香港便经历了一场极大的变化。在过去的一年里，数十名民主派人士被监禁或逃往海外，中国政府也已着手尝试让香港变的更加「爱国」。

本月初，香港一个法院以「煽惑他人参与未经批准集结」及「煽惑他人明知而参与未经批准集结罪」将香港壹传媒创办人黎智英丶前支联会副主席邹幸彤与前立场新闻记者何桂兰与其他数名人士判刑。其中，黎智英等三人分别被判刑13个月丶12个月和6个月。

此外，自1997年香港回归中国以来，便负责举办六四烛光晚会的香港支联会也在今年9月，在政府持续施压的情况下，被迫宣布解散。支联会内部多名成员目前也都因不同的罪名，遭香港当局判刑入狱。

(综合报导) 

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