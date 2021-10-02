港大要求支联会移除六四「国殇之柱」

（德国之声中文网）港大要求支联会短时间内移走六四事件纪念雕塑，这项命令在周六遭到了香港民主派人士和丹麦艺术家高志活的强烈批评。高志活是这座八米高的「国殇之柱」创作者，长期以来关注中国人权议题。

国殇之柱矗立港大已24年

在一封律师函中，港大要求支联会在下周三（10月13日）下午5点之前移除雕塑，否则校方将会视为遗弃物品处置。支联会秘书蔡耀昌对此感到不满，他认为港大是「一个言论自由和学术自由的空间」，它应该「承担起保护国殇之柱的社会责任和使命。」

这座雕塑自1997年以来一直矗立在港大校园，并由当时的港大学生会投票通过永久在港大摆放，至今已24年， 雕塑所有权属于香港支联会。拥有三十多年历史的香港支联会在上个月通过解散议案，目前由蔡耀昌处理清盘等事宜。

根据立场新闻报导，此前在十月初已有传言指港大欲移除国殇之柱，以免争议。港大发言人当时表示对揣测性的报导不作回应。而香港区全国人大代表谭耀宗被问到此事则称，与现在的国家安全要求不符的事物，应该移走或不要再做，「总之一切对国家安全、对香港社会稳定不利的事情，大家都不要去做」。

「不是一个政治雕塑」

丹麦艺术家高志活坦承，「我真的很惊讶，我当然知道，中国不喜欢这个雕塑。但我非常惊讶的是，他们想移除它。」他指出，国殇之柱「不是一个政治雕塑」，而是用以纪念当时在北京天安门镇压事件中死去的人们。

国际特赦组织丹麦分会临时主席Dan Hindsgaul称，「中国想把1989年数百名学生在天安门广场的死亡从历史书上抹去。但世界不会忘记中国镇压和平抗议时发生的事；世界也不会忘记言论自由和其他权利是如何在香港被压制的。」

（德新社、立场新闻、CNN、HKFP）

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