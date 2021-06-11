港大研究：辉瑞抗体反应高于科兴

(德国之声中文网) 香港《南华早报》独家报道指出，一个由港府委托香港大学进行的疫苗抗体比较研究发现，与接种中国科兴疫苗的人群相比，接种BioNTech/辉瑞疫苗的民众抗体反应更高。

接种疫苗后，体内存在抗体代表疫苗正发挥作用，保护人体免受新冠病毒感染。港大流行病学家高本恩（Benjamin Cowling）指出，虽然抗体量无法直接反应疫苗对人体的保护力，但越来越多的证据表明，抗体量越高通常代表免疫力越强。

该媒体援引高本恩表示，研究还建议已经接种科兴的人可能需要补打第三剂。

香港大学公共卫生学院的研究追踪了1000名疫苗接种者的抗体。高本恩表示将在学术期刊上发表研究结果细节：“我们确实看到，与科兴相比较，接受BioNTech/辉瑞疫苗的人有更高的抗体反应，这也与该疫苗的大型三期临床试验报告显示其保护能力较强的结果一致。”先前有报道指出，BioNTech/辉瑞疫苗有大约95%的保护力，科兴则为50.7%。

港府从今年2月开始订购3款疫苗，总量为2250万剂。目前在当地施打的是德美产品BioNTech以及中国的科兴疫苗。

与全球许多地方不同，香港人的接种热情偏低，《南华早报》指出，香港居民接种了约300多万剂疫苗，其中170万剂是BioNTech/辉瑞疫苗，130万剂是科兴疫苗。

鉴于本次研究结果，研究报告对港府缩短接种疫苗者抵港后隔离期的计划提出质疑。

随着香港疫情趋缓，港府正在考虑放松来自非高风险区的疫苗接种者商务通行，免除检测。不过专家建议这些旅客应该接受抗体测验。高本恩表示，他赞同增加抗体测试，以此缩短隔离时间。

路透社指出，本周早些时候，印尼表示，超过350名医护接种科兴疫苗后，感染了新冠变异病毒Delta，引发了对科兴效力的担忧。

6月初，乌拉圭政府公布了对科兴疫苗效力研究，结果显示，该疫苗预防重症和死亡方面有效性超过90%。

另外，超过16万卫生工作者和八十岁以上的人群打了辉瑞疫苗，结果发现也是非常有效，辉瑞疫苗在预防重症监护病房入院和死亡方面的有效率为 94%，新冠感染率则降低了78%。

中国有哪些疫苗“走向世界” 国药（Sinopharm)：最早获批 国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 科兴生物(Sinovac): 克尔来福 科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 康希诺（CanSino）：只须一针 康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

中国有哪些疫苗“走向世界” 东南亚邻国 对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

中国有哪些疫苗“走向世界” 拉丁美洲 一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

中国有哪些疫苗“走向世界” 争议与质疑 巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

中国有哪些疫苗“走向世界” 非洲 2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

中国有哪些疫苗“走向世界” “疫苗外交” 2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

中国有哪些疫苗“走向世界” 欧洲 在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。



（路透社，《南华早报》等）

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