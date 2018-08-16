 港大民研：六成年轻港人赞成台湾独立 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2018

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时政风云

港大民研：六成年轻港人赞成台湾独立

香港大学民意研究计划进行的最新调查显示，约六成香港年轻人赞成台湾独立。

Hongkong Tram Straßenbahn (Getty Images/AFP/P. Lopez)

（德国之声中文网）这项最新调查在8月6-9日以真实访员随机电话采访的方式，成功采访到1000名香港市民。总体而言，34%的受访者赞成台湾独立，54%反对，这一结果与六个月前的调查相似。

在18-29岁年龄段，60%的受访者表示赞成台湾独立。30%表示反对，9%表示不知道或很难说。该年龄段的结果与自2017年以来进行的三次调查相似。

在50岁及以上的年龄段，17%的受访者赞成台湾独立，71%反对。

在是否赞成台湾重新加入联合国的问题上，整体上，59%的受访者表示赞成，29%表示反对。这意味着，持赞成态度的净值（赞成比率减去反对比率）为正30%。港大民研表示，这是1993年该调查开始以来，在这一问题上最高的赞成净值。

港大民研研究经理Frank Lee向路透社表示："总体而言，尽管香港市民反对台湾独立，但他们继续赞成给予台湾更多的国际空间。"

"此外，认为一国两制适用于台湾的净值（即认为适用比率减去不适用比率）是负14%。人们对两岸统一继续持悲观态度，最新的信心净值是负22%。"

调查也问及西藏独立，在各年龄段中，反对者都超过赞成者。总体而言，19%的受访者表示赞成，63%表示反对。

Frank Lee表示："进一步的分析显示，越年长，越倾向于反对台湾、西藏独立；越年轻，对两岸统一就越悲观。"

苗子/李鱼（路透社）

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