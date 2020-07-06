 港大校委会决定即时解雇戴耀廷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2020

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时政风云

港大校委会决定即时解雇戴耀廷

针对法律系副教授戴耀廷的去留问题，香港大学校委会周二举行会议。据港媒报道，校委会以大比数通过了即时解雇戴耀廷的决定。戴耀廷在Facebook上指出，辞退他的决定来自「大学以外的势力」。

Benny Tai Yiu-ting Hongkong (picture-alliance/dpa/Jerome Favre)

香港大学在7月28日决定解雇法律学者戴耀廷

（德国之声中文网）据"香港01"等港媒报道，港大校委会周二（7月28日）举行例会，讨论解雇「占中三子」之一、法律系副教授戴耀廷一事。报道称，校委会最终以18比2的大比数通过即时解雇决定。

戴耀廷在Facebook表示，"辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出"。他还称，"這標誌香港學術自由的終結，香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表爭議言論"。

据《明报》报道，港大教务委员会此前认为，戴耀廷在占中案被定罪，属行为不当（misconduct），但不构成充分的解雇理由。

2019年4月24日，被称为"占中三子"的2014年"占中"运动发起人戴耀廷、陈健民、朱耀明因串谋公众妨扰罪被判刑16个月，其中戴耀廷、陈健民立即入狱。服刑4个月后，戴耀庭同年8月15日获保释等候上诉。

身为香港大学法律系副教授的戴耀庭拥有港大终身制教席，获保释后继续在港大任教。然而曾有多个建制派团体给港大写信，要求革除戴耀庭的教席。港大校方2019年成立的相关委员会因此召开会议，讨论戴耀廷的终身制教席去留事宜。

在Facebook上，戴耀廷还向港大将其培育为一名法律学生、法律老师、法律学者以及法治的守护者而致谢，并称"目睹所爱的大学沉沦，我感到心痛"。他也称，不会停止为香港的法治而战，希望看到"一所自由的港大重生"。

观看视频 02:29

「佔中」宣判在即 戴耀廷：无惧无憾

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王凡/乐然（综合报道）

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