港大學首辦開學升旗禮 中大邀國安署官員

（德國之聲中文網）香港中文大學在週一（9月5日）開學日，首次舉行升國旗儀式。校方在網頁發佈的新聞稿指，邀請了國安公署聯絡局局長鄧建偉、中聯辦教育科技部副部長徐凱、中國外交部駐港特派員公署國際部主任王琪出席，港府除了教育局局長外，還有保安局局長鄧炳強和警務處處長蕭澤頤到場，連同師生共200人參與。

儀式在校內新興建的旗台進行，《明報》引述中文大學校方表示，這是首次舉辦開學升旗禮，屬於國安教育的一部分，希望藉此「增強學生對祖國的歸屬感」。這次由校方安排的保安員擔任升旗員，日後會考慮讓生學加入隊伍。

新聞稿指，中文大學校長段崇智表示「大學的目標是培養學生成為世界公民，具備必要的技能、價值觀和行為素質，讓他們在多元互通的世界中茁壯成長」。教育局局長蔡若蓮在社交平台專頁發文稱，「深切期望大學在新學年展現新氣象，包括逐步落實國家安全教育，培養同學成為有識見、有承擔，具國家觀念、香港情懷及世界視野的人才」，她希望同學感恩社會的厚愛，「勿忘自身責任」。

中大校長段崇智今年4月獲續聘三年，包括前行政長官梁振英等部分建制派批評，他在反修例運動中大衝突事件時手段不夠強硬，反對此任命。報導指，中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，中大及校長段崇智近月捲入政治狙擊事件，這次是校方刻意安排官員參與升旗禮。

而親北京的全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中大給外界的感覺「較激進」，相信國安公署派員出席升旗禮是對校方近一、兩年願意多推動愛國活動的肯定，因此此舉是「可以理解」，「不宜有太多政治猜測」。

中大學生團體、聯書院學生會工作小組召集人葉子駿向《明報》表示，對升旗禮安排沒有意見。他認為學生不能控制校方邀請誰出席儀式：「相對於升旗儀式的嘉賓，同學關注更多的是學業、福利及各項自由等權益。」

在同一天，教育大學也首次舉行開學升旗儀式，校長和350名師生參與。從校方發佈的影片可見，十多名學生擔任升旗員，步操至平台升起中國國旗、香港區旗和教大校旗。

國安課程上線

政府的補助金是大學的重要資金來源，在2022至2025年的新資助期內，教育局建議大學要把憲法、基本法和國安法教育訂為課程的重要組成部分。港區國安法實施兩年後，國安教育已漸漸融入學校課程之中，在政府要求下，香港全部受資助的八家大學都把國安教育列為必修，但形式各異。

其中，中文大學推出兩個新課程，要求本科生修讀兩個各佔1學分的課程——觀看關於國家憲制秩序和認識中國歷史的影片，並接受考試。《明報》引述部分課程內容，有中國現代化、中國崛起現象、被列強入侵的「屈辱史」、儒道佛傳統等。講者包括中大前校長、台灣中研院院士金耀基，參考書目有他在1989年出版的《神州悲劇的沉思：1989年天安門事件評析》等。

而香港大學會在週三（9月6日）開始，開放新的國安課程予學生修讀，名為「憲法、基本法及國安法入門」，所有在學學生必須修畢才可畢業。

（綜合報導）

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