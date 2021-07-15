港大学生会办公室被国安警员搜查

（德国之声中文网）据多家港媒报道，7月16日下午约3时，大批国安警员到达香港大学学生会综合大楼，对港大学生会办公室进行搜查，有律师代表跟随入内。下午约4时半，警员又对位于庄月明楼的校园电视办公室及位于方树泉文娱中心的《学苑》办公室进行搜查。

港大发言人表示，警方持法庭手令进入校园调查一宗案件，大学有法律责任按法庭要求行事。

港大学生会旗下《学苑》下午约5时半在Facebook发表贴文表示，警务处国家安全处警员今午进入香港大学学生会综合大楼、校园电视办公室及学苑办公室进行搜证。学苑副总编辑在接受约一个半小时的问话后获放行，“学苑总编辑目前仍在学苑办公室内接受问话，其问话已持续超过两个半小时。”

港大学生会评议会哀悼“孤狼式恐怖袭击”疑凶引发批评

香港大学学生会评议会上周三(7日)通过动议，对7月1日刺伤警员后自杀的疑犯梁健辉表示“深切哀悼”，“并感激他为香港作出的牺牲”。此举招致多方批评，更疑涉及违反国安法。

7月9日，港大学生会评议会宣布，该议案内容严重不当，对此深感抱歉，并决定撤回上述议案，学生会干事会将立刻辞职。

7月13日，香港特首、身为港大校监的林郑月娥就港大事件表示，港大学生会评议会的行径令人发指。她同时称，尽管评议会已撤回议案及公开道歉，但大学当局应该继续采取行动，至于用何种行动跟进由校方决定，如果在执法方面警务处认为有执法空间，她亦会同意由执法机关跟进。

港大随即于13日当天发表声明称，“香港大学再次强烈讉责港大学生会评议会公然美化暴力的严重不当行为，挑战我们社会的道德底线，损害整体港大社群的声誉和利益。大学宣布不再承认香港大学学生会（作为独立注册社团）现有在校内的角色；同时按大学程序严肃调查学生会评议会事件，并根据调查结果，对涉事学生作进一步处理。”

7月14日，港大向学生会评议会及属会发信，要求学生会7日内，即本月21日前迁出学生会综合大楼，如学生会其后2个月须进入大楼以清理学生会及个人物品，须向物业处申请，否则房间将上锁。至于学生会属会若希望继续使用大楼，须7日内向校舍事务委员会登记，并与校方就使用条款达成协议。

《人民日报》4月定调

今年4月19日，《人民日报》曾发表题为“切除港大学生会“毒瘤”，还校园一片安宁”评论文章，指港大学生会“大肆抹黑一国两制、破坏宪制秩序，嚣张气焰令人发指。在底线边缘疯狂试探，如此学生会已到了非管不可的时候。”评论还批评《学苑》杂志一再刊发“港独”文章，并称出台国安法后，“港大学生会仍旧贼心不死、逆势而行，不断传播反动思想，妄图蛊惑更多学生登上贼船，妄图将高校绑上罪恶战车，进而积蓄“继续革命”的黑色能量。这些人根本不是什么学生，而是藏匿在校园中的暴徒。”

此文发表两周后，港大4月30日发表声明，宣布不再代学生会收取会员费用，同时收回学生会会址及设施的管理权。

香港大学成立于1911年，是香港历史最悠久的高等学府和公立研究型大学，有亚洲“常春藤”之称。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。