港大估全港6成市民染疫 港府会松绑清零？

（德国之声中文网）香港第五波疫情自2月大爆发以来，每日逾万人染疫，但近日确诊数字已连续三天少於二万、渐趋平稳，专家也指香港已经出现群体免疫。香港特首林郑月娥周一（3月21日）在抗疫记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。

林郑月娥宣布4月1日起，取消对英国丶美国丶加拿大丶澳洲丶印度等9个国家的禁飞令，也不再按风险将全球国家划分为A丶B丶C类。第一阶段将先开放给海外香港居民回港，但其必须完成接种两剂疫苗丶在上机前48小时完成核酸检测呈阴性结果，并已订7天的隔离酒店，回港後每天进行快筛，若在第5天的核酸检测，以及在第6丶7天的快筛呈阴性，可以提早离开酒店，不用关到第14天。

她强调，此举是理顺入境要求丶让海外港人有序返港，因为禁飞令已经不合时宜，该9个国家的疫情不比香港差，而大部分由当地回港的人士并无病徵，若继续航班「熔断机制」，将为滞留外国的港人带来极大困扰和焦虑。

三阶段放宽社交距离措施

大部份社交距离措施则将按原定计划，延至4月20日。4月21日起分三阶段丶以3个月时间逐步放宽社交距离措施：首阶段禁聚人数将放宽至4人，晚市可恢复堂食至晚上10时，重开健身中心丶美容院丶宗教场所丶表演场地和图书馆等；第二阶段基本上所有表列处所重开放，包括泳池泳滩丶夜店丶卡拉OK等，餐厅及酒吧放宽至8人一桌，可营业至晚上12时，市民户外运动不用戴口罩；第三阶段社交距离全面放宽，餐厅没有顾客人数及营业时间限制，只保留口罩令和疫苗通行证。

在学校方面，幼稚园丶小学和国际学校，将於4月19日丶即复活节假後恢复面授课堂，中学将会於文凭试（DSE）开考後才复课，而文凭试会继续以4月22日开考为目标。

「施压做全民检测的人要反思」

此前一直有传闻指港府会在3月26日「封城」丶实施全民强制检测，但林郑月娥在记者会上宣布暂缓有关计划，指参考了中港两地专家意见後，认为全民检测应在初期或尾段进行，现时不适宜将有限资源投放在核酸检测上。

她批评有不少人丶包括立法会议员指政府「有心就做到，可以一星期做三次」的言论，强调政府经过紧密评估及沙盘推演，发觉并不容易做，若总受检人数为全港720万人，检测站就需要设立500个，每日运作14小时，需要人手每天多达8万人，包括每日内地抵港支援人士要9000人，要花费庞大资源。

她指香港社区组织及动员能力相比内地弱很多，无法做到内地「不落一户」的彻底程度，加上香港是崇尚自由丶自我为中心的社会，全民覆盖是很大挑战。她重申要用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对社会及经济发展的影响，「如果动用很大代价，只实现不是很大的防控效果，整个社会，不只特区政府，很多到今天早上仍然给政府压力丶叫政府做全民强检的人士，都要反思。」

被问及暂缓全民检测是否代表政府选择「与病毒共存」时，林郑月娥表示不认同，说香港有一段时间不断就抗疫摸式争拗，强调今日的公布属於阶段性评估及总结。

香港已群体免疫？

林郑月娥形容，香港过去四周「经历了惊涛骇浪的疫情发展」，累计确诊数字由5.3万宗增至超过100万宗，死亡人数由145人增至超过5000人，但多个指标显示疫情急升趋势已经明显受到遏制，病毒繁殖率降至0.5以下，专家也认为高峰期或许已经过去，正呈下降趋势。

三月22日，香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成市民，约440万人染疫。不过推算至4月21日，港府实施第一阶段放宽社交距离措施时，预计每天的确诊人数就将会回落至3位数。

香港政府专家顾问丶港大微生物学系讲座教授袁国勇则指，相信香港感染新冠病毒的数字多数在150万至400万人之间，估计可能大约250万人已受感染。

香港中文大学医学院赛马会公共卫生及基层医疗学院助理教授郭健安，近日以数学模型分析本港疫情发展，估计全港会有450万至500万人受感染，7000至9000名患者死亡；单日确诊数字要到5月底至6月初才会回落到约1000例的水平，到6月底至7月初下降至约100例。

目标4月底前两剂接种率达九成

第五波疫情至今导致5435人病亡，当中88%人没有接种两剂疫苗；已接种至少两剂疫苗患者的死亡率为0.09%，接种一剂的死亡率为0.7%，完全没有接种则为2.58%，显示疫苗有助降低死亡率。

目前，香港第一剂疫苗接种率有91%，第二剂82%，第三剂也有248万人已接种。港府已调整最新接种率目标，争取於4月底前，普遍12岁以上市民第二剂接种率达到九成；3-12岁儿童及青少年丶院舍长者，以及70岁或以上长者第一剂接种量同期达九成。港府同时提前扩展疫苗通行证，要求市民於5月底前接种第三剂疫苗，否则不能进入指定处所。

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