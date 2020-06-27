 港国安法料可囚终身  中方签证限制美方官员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2020

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时政风云

港国安法料可囚终身  中方签证限制美方官员

港版国安法料周二通过，惟具体内容至今讳莫如深。香港亲北京阵营要求刑法「加辣」，传最高刑罚将为终身监禁，与中国大陆国安法看齐，比澳门最高囚30年更严。与此同时，北京宣布，在涉港问题将制裁“表现恶劣”的美方官员，对其实施签证限制。

Hongkong Aktivisten für Demokratie (Getty Images/AFP/A. Wallace)

传分裂国家及颠覆国家政权罪行最高可囚终身，外界关注日後高呼「结束一党专政」会否犯法

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（德国之声中文网）中国全国人大常委会周日（28日）起一连3天在北京开会，议程包括「港版国安法」。约10名港区人大代表列席会议，对于刑责再放出新的风声。

列席的港府行政会议成员、全国人大代表叶国谦表示，分裂国家及颠覆国家政权罪行最高可判终身监禁，《明报》引述他表示刑罚应有阻吓性，强调：「必须要有牙，还要是钢牙！」

这个说法与此前消息有出入，全国人大常委谭耀宗曾透露刑期由3至10年不等，不会囚终身；事隔三天改口说量刑起点为5年、最高10年。对于终身监禁的最新版本，谭耀宗没有回覆《明报》查询。

不具追溯力但影响判刑

外界一直关心国安法会否设追溯期「清算」民主派人士。叶国谦明言法例不具追溯力，但会有清晰阻吓力，若立法後继续犯法，过往行为纪录会作为检控上的参考及根据，影响是否加刑。他又指，条文用语不会沿用香港普通法论述，但全国人大常委会将清晰指明条文用词意思；法例列明在三种「特定情况」下，中央会对国安案件行使管辖权，又称陪审团制度可有可无。

《信报》引述大律师公会副主席叶巧琦表示，叶国谦的说法似乎代表法律具追溯力，若无追溯力就不会考虑过往言论。她又强调，现时香港可判处终身监禁的严重罪行包括谋杀丶强奸和贩毒等，高刑罚需要有社会共识，而且都必须有陪审团审理，倘国安法可判终身监禁而无陪审团，完全违背普通法精神及原则。

《明报》则报导，本身是律师的民主党立法会议员涂谨申批评，中央不理会一国两制下的普通法法律，现时条文未公开，以普通法角度去评论是对牛弹琴，他又质疑如何用一个人过往行为去判断日後的行为和动机，「如以前在Facebook的帖文没删除，会否又成日後的罪证？」

「港版国安法」料周二（6月30日）表决通过丶周三（7月1日）在港颁布实施，消息指通过前都不会公布条文细节。早前公布的国安法「四宗罪」包括分裂国家丶颠覆国家政权丶恐怖活动丶勾结外国或境外势力危害国家安全。

China Hongkong Protest verschwundene Buchhändler (picture-alliance/dpa/J. Favre)

国安公署在「特定情形」下对「极少数」案件行使管辖权，再一次引起港人对「送中」的忧虑。图为2016年港人抗议中国「强力部门」在香港境内掳走铜锣湾书店股东李波。

传副部级公安官员掌国安公署

另一方面，国家安全公署将成为继中联办、外交部驻港特派员公署及驻港部队后中央在港设立的「第四机关」，外界关注其规格级别。

据中国公安部官网，首任反恐专员丶副部级干部刘跃进的简历已从「领导信息」一栏撤下，外界猜测他或南下香港出掌国家安全公署。如属实，国安公署规格将较目前中联办主任属正部级为低。

《香港01》引述消息人士称，北京调派官阶相对不高的公安部官员领导国安公署，是为了尽量降低港人对国安法实施的戒惧心理，又指初期公署可以暂驻在解放军驻港部队军营内。

综合资料显示，现年61岁的刘跃进是广西桂林人，毕业於西南政法学院刑事侦查专业，早期在天津市公安局工作，之後调入中共公安部，历任公安部办公厅主任丶武警学院副院长丶禁毒局局长丶国家禁毒委副主任兼国家禁毒委办公室主任丶反恐专员等职务。他曾任湄公河专案组组长，据称电影《湄公河行动》中的人物高刚，原型就是刘跃进。

据法工委6月20日公布的草案说明，中央将在港设立维护国家安全公署，在「特定情形」下对「极少数」国安案件行使管辖权。其职权包括「分析研判香港特别行政区维护国家安全形势」、「收集国安情报」、对港府维护国安职责进行「监督丶指导丶协调」，且拥有实质执行权力，可以「依法办理危害国家安全犯罪案件」。

Japan G20 Gipfel Osaka (Reuters/K. Mayama)

安倍政府将就香港局势与美国「紧密合作」

日本将罕有表「遗憾」

香港作为国际金融中心，港版国安法自5月起引起多国反对。此前日本被指对华态度过于软弱，一度拒绝参与G7联署声明，其后安倍改变立场称要主导联署，如今日本态度再显强硬。

日本《读卖新闻》报导，一旦港版国安法通过，日本政府将向中方表达「遗憾」。日本政府高层官员表示，港版国安法将动摇「香港基於一国两制的高度自治」，在港1400间日企会受影响。

报导指日本外交用语中，最严厉的是「谴责」，接着依次是「遗憾」丶「忧虑」丶「担心」和「关注」。日本政府以往在中日钓鱼岛争议等直接关乎国家利益情况时，大多数会使用「遗憾」字眼，但对港版国安法的他方政策若用上「遗憾」一词实属罕见。

事实上，日本对港版国安法的发言强度逐渐提高，日本内阁官房长官菅义伟5月22日表示「抱持高度关心注视」，同月25日提升至「强烈担心」；日本政府外务省同月28日也召见中共驻日大使孔铉佑，表达「深刻忧虑」。

共同社也引述日本政府高层消息报导，外务省官员认为港版国安法违背一国两制50年不变的国际承诺，对此深感忧虑，安倍政府将就香港局势与美国及相关国家「紧密合作」，继续要求中方保持克制。分析认为此举是为了缓和保守派不满，并藉此加强牵制中国。

北京制裁“表现恶劣”的美国官员

在周一（6月29日）的中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚表示，“美方通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞”，他同时宣布，“针对美方有关错误行径，中方决定，对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制”。

李澄欣/张慈（综合报导）

  • Macau | Zemin und Sampaio (1999) (picture-alliance/dpa/P. Carrico)

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  • Macau Strassenszene (P.Lopez/AFP/Getty Images)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    唯一的赌场

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  • Sulu Sou Ka Hou (Reuters/The Initium/Lam Chun Tung)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    仅有的四名泛民主派议员

    苏嘉豪今年28岁，是澳门立法会最年轻的一员。澳门立法会33个议席中，有14个是直选的。他向德广联表示，不单在议会、在澳门社会，泛民主派也是少数派。他认为，自己的首要任务是让政治行为透明化。目前他最关注的是这座城市安装的大量监控摄像头。特别是香港爆发抗议以来，澳门通过大量公共安全法规，这座城市如今已经安装了16000个摄像头。并非人人都对澳门状况满意，但苏嘉豪表示，一些反对者不敢公开表态，因为怕丢掉工作。

  • Macau | Hafen von Macao (1962) (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/Keystone Pictures USA)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    多数人的妥协

    澳门人与香港人一样享有一定程度的自治权，包括言论自由和无审查的互联网。多数人与亲北京的政府达成妥协。而这有其历史渊源和传统。1960年代末，澳门爆发反对葡萄牙的抗议，于是当时的殖民统治者同意让中共领导间接地对澳门事务有所参与，而这大大早于20年前的主权移交。（图为1962年的澳门港口）

  • Chinesischer Präsident Xi Jinping zur Besuch in Macau (picture-alliance/AP Photo)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    没有竞选对手的特首参选人

    主权移交以来，历任澳门特首均为亲北京人士。贺一诚（图左）是第三任特首的唯一参选人，得票率98%。没有竞选对手，也没有抗议。9月，澳门最高法院驳回了多场抗议活动的申请。2009年，澳门通过一项包括颠覆国家政权罪在内的维护国家安全法，类似的立法在香港则于2003年引发强烈抗议而至今尚未落实。近日则发生一些香港记者被拒绝入境澳门的事件。

  • Macau | Katholische Jungenschule (1963) (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/Keystone Pictures USA)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    大陆版教材

    1999年主权移交前，葡萄牙给予1982年以前在澳门出生的人及其亲属公民身份。这与香港不同，港人获得的是一种没有公民身份的特殊护照。有分析说，这也是港人为何感到“背水一战”的原因之一。此外，在澳门，现在多数普通学校（除教会学校和国际学校外）使用大陆版的教科书，包括历史教材。而在香港，所谓“国民教育”曾引发数万人抗议，后被搁置。（图为澳门一所天主教学校，摄于1963年）

  • Sankt Pauls Kathedrale Macau China (picture alliance / Heritage Images)

    近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？

    未能留下持久政治文化

    也有分析认为，与港英殖民政府不同，葡萄牙并未在澳门留下持久的政治文化。《纽约时报》一篇文章认为，葡萄牙人曾在这里建立一个繁忙的贸易口岸。与商人一起来到的还有传教士，以澳门为大本营向中国内地宣教。不过，香港后来迅速取代澳门，成为首选贸易枢纽。而澳门则逐渐闭塞，成为帮派斗争不断的赌博之地。随着1960年代后葡萄牙人的逐渐撤离，本地的中国人——主要是银行家和商人成为事实上的掌权者。（图为圣保禄大教堂遗存面墙）


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Hongkong | Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen (picture-alliance/dpa/AP/V. Yu)

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