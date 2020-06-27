港国安法料可囚终身  中方签证限制美方官员

（德国之声中文网）中国全国人大常委会周日（28日）起一连3天在北京开会，议程包括「港版国安法」。约10名港区人大代表列席会议，对于刑责再放出新的风声。

列席的港府行政会议成员、全国人大代表叶国谦表示，分裂国家及颠覆国家政权罪行最高可判终身监禁，《明报》引述他表示刑罚应有阻吓性，强调：「必须要有牙，还要是钢牙！」

这个说法与此前消息有出入，全国人大常委谭耀宗曾透露刑期由3至10年不等，不会囚终身；事隔三天改口说量刑起点为5年、最高10年。对于终身监禁的最新版本，谭耀宗没有回覆《明报》查询。

不具追溯力但影响判刑

外界一直关心国安法会否设追溯期「清算」民主派人士。叶国谦明言法例不具追溯力，但会有清晰阻吓力，若立法後继续犯法，过往行为纪录会作为检控上的参考及根据，影响是否加刑。他又指，条文用语不会沿用香港普通法论述，但全国人大常委会将清晰指明条文用词意思；法例列明在三种「特定情况」下，中央会对国安案件行使管辖权，又称陪审团制度可有可无。

《信报》引述大律师公会副主席叶巧琦表示，叶国谦的说法似乎代表法律具追溯力，若无追溯力就不会考虑过往言论。她又强调，现时香港可判处终身监禁的严重罪行包括谋杀丶强奸和贩毒等，高刑罚需要有社会共识，而且都必须有陪审团审理，倘国安法可判终身监禁而无陪审团，完全违背普通法精神及原则。

《明报》则报导，本身是律师的民主党立法会议员涂谨申批评，中央不理会一国两制下的普通法法律，现时条文未公开，以普通法角度去评论是对牛弹琴，他又质疑如何用一个人过往行为去判断日後的行为和动机，「如以前在Facebook的帖文没删除，会否又成日後的罪证？」

「港版国安法」料周二（6月30日）表决通过丶周三（7月1日）在港颁布实施，消息指通过前都不会公布条文细节。早前公布的国安法「四宗罪」包括分裂国家丶颠覆国家政权丶恐怖活动丶勾结外国或境外势力危害国家安全。

传副部级公安官员掌国安公署

另一方面，国家安全公署将成为继中联办、外交部驻港特派员公署及驻港部队后中央在港设立的「第四机关」，外界关注其规格级别。

据中国公安部官网，首任反恐专员丶副部级干部刘跃进的简历已从「领导信息」一栏撤下，外界猜测他或南下香港出掌国家安全公署。如属实，国安公署规格将较目前中联办主任属正部级为低。

《香港01》引述消息人士称，北京调派官阶相对不高的公安部官员领导国安公署，是为了尽量降低港人对国安法实施的戒惧心理，又指初期公署可以暂驻在解放军驻港部队军营内。

综合资料显示，现年61岁的刘跃进是广西桂林人，毕业於西南政法学院刑事侦查专业，早期在天津市公安局工作，之後调入中共公安部，历任公安部办公厅主任丶武警学院副院长丶禁毒局局长丶国家禁毒委副主任兼国家禁毒委办公室主任丶反恐专员等职务。他曾任湄公河专案组组长，据称电影《湄公河行动》中的人物高刚，原型就是刘跃进。

据法工委6月20日公布的草案说明，中央将在港设立维护国家安全公署，在「特定情形」下对「极少数」国安案件行使管辖权。其职权包括「分析研判香港特别行政区维护国家安全形势」、「收集国安情报」、对港府维护国安职责进行「监督丶指导丶协调」，且拥有实质执行权力，可以「依法办理危害国家安全犯罪案件」。

日本将罕有表「遗憾」

香港作为国际金融中心，港版国安法自5月起引起多国反对。此前日本被指对华态度过于软弱，一度拒绝参与G7联署声明，其后安倍改变立场称要主导联署，如今日本态度再显强硬。

日本《读卖新闻》报导，一旦港版国安法通过，日本政府将向中方表达「遗憾」。日本政府高层官员表示，港版国安法将动摇「香港基於一国两制的高度自治」，在港1400间日企会受影响。

报导指日本外交用语中，最严厉的是「谴责」，接着依次是「遗憾」丶「忧虑」丶「担心」和「关注」。日本政府以往在中日钓鱼岛争议等直接关乎国家利益情况时，大多数会使用「遗憾」字眼，但对港版国安法的他方政策若用上「遗憾」一词实属罕见。

事实上，日本对港版国安法的发言强度逐渐提高，日本内阁官房长官菅义伟5月22日表示「抱持高度关心注视」，同月25日提升至「强烈担心」；日本政府外务省同月28日也召见中共驻日大使孔铉佑，表达「深刻忧虑」。

共同社也引述日本政府高层消息报导，外务省官员认为港版国安法违背一国两制50年不变的国际承诺，对此深感忧虑，安倍政府将就香港局势与美国及相关国家「紧密合作」，继续要求中方保持克制。分析认为此举是为了缓和保守派不满，并藉此加强牵制中国。

北京制裁“表现恶劣”的美国官员

在周一（6月29日）的中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚表示，“美方通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞”，他同时宣布，“针对美方有关错误行径，中方决定，对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制”。

李澄欣/张慈（综合报导）