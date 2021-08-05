港国安处要求交资料 支联会批打压

(德国之声中文网) 根据港媒报导，港警国安处的人员25日派送信件给多名香港支联会的常委与相关人士，透过《香港国安法》第43条的实施细则，要求支联会交出相关资料。

《立场新闻》报导指出，支联会的副主席邹幸彤分享的信件内容显示，港警要求她提供支联会自2014年以来的会议纪录，以及与华人民主书院」丶「中国维权律师关注组」或其他海外政治组织的金钱往来。此外，港警还要求邹幸彤解释支联会今年2月为何收到来自「Asia Democracy Network」的3000元的用途。

香港警务处在该信件内称，警务处处长有理由相信支联会是「外国代理人」。根据《香港国安法》第43条实施细则的相关规定，香港警务处处长合理地相信发出该通知是为了防止与侦查危害国家安全罪行所需的。支联会被规定在14天内透过书面方式，亲自将相关资料与证据送达警察总部。

港警要求支联会分享的资讯当中，还包含支联会与苹果日报创办人黎智英前助理Mark Simon之间的活动。港警在信中提到的海外组织丶台湾政党或追求政治目的的组织包含了「民主中国阵线」丶「Asia Democracy Network」丶「美国国家民主基金会」及收受「美国国家民主基金会」款项的组织。

邹幸彤再次被锁定

除了相关会议与联系纪录外，港警也要求邹幸彤提供支联会自2014年开始在香港的资产丶收入丶收入来源与开支，以及香港本地银行帐户跟与上述境外组织还有Mark Simon的交易与金钱往来。信中要求邹幸彤提及这些交易与金钱往来的原因。

港警国安处在给邹幸彤的信中提到，由於她是支联会的干事，所以《香港国安法》第43条的细则要求她确保支联会在9月7日前向港警提交所有资料。此外，港警国安处也向何俊仁丶李卓人等7人发布相同的信件通知。

港警在信中警告，若收到通知的对象无人遵从相关规定，作为干事的邹幸彤将被视为犯罪，定罪後最高可能处10万港币的罚款以及6个月的监禁。若提交的资料虚假或不完整，提交资料的人也可能被视为犯罪，最高可被处10万港币罚款及2个月的监禁。

邹幸彤谴责港警用国安法打压香港公民社会，并否认涉及国安法的相关指控。支联会则说需要开会商讨与研究信件通知的内容。事实上，邹幸彤6月曾两度被香港警方逮捕。警方指控她违法宣传参与六四烛光晚会遭警方逮捕，后来在七月一日前夕，她因保释被撤销而二度被捕，直到本月初才再次被准许取保候审。

除了邹幸彤外，香港支联会的主席李卓人及副主席何俊仁也分别因被控参与非法集会，遭香港法庭判刑被关押至今。25日，香港明报报导，支联会的常委以在23日通过决议解散支联会，但决议仍须透过会员大会通过。然而，支联会常委梁锦威虽承认23日开会时有谈到与解散相关的议题，但不愿针对报导中提到的决议做评论。

(综合报导)

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