港口起重机界的华为？德国亦开始对中企产品质疑

（德国之声中文网）美国媒体之前报道中国振华重工生产的货柜起重机，可能存在安全风险。《华尔街日报》援引美国五角大楼安全官员将这些起重机比喻成“特洛伊木马”。这种担忧也引起了德国的关注。一些德国港口，比如如汉堡港或是威廉港Wilhelmshaven，都使用振华重工的货物起重机。

德国外交关系委员会专家蒂姆· 吕利格（Tim Rühlig）表示，五角大楼的说法让长期以来关于使用中国集团起重机的疑虑浮上水面。他表示：“振华重工在港口起重机的地位，相当于华为在移动通信网络的地位”。他告诉《法兰克福汇报》，特别是用于控制起重机的软件可能存在安全漏洞。港口码头起重机属于维护密集型和网络化产品，通常每天都需要软件更新维护。这也产生了依赖性。就像iPhone用户依赖苹果公司的定期更新一样，码头运营商需要起重机软件制造商的更新服务。吕利格解释道：“更新一方有权限关闭一个设备。在极端情况下，比如战争时期，中国可以将起重机作为筹码。”不过这样的作法也会带来负面影响：“制造商只有一次这样的机会，公司的声誉随之将被毁掉，没有码头运营商会再去购买他们的起重机。”

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《华尔街日报》指出，中国振华重工制造的起重机，质量精良且价格低廉，但它们带有复杂的传感器，可以登记、追踪货柜的来源和目的地。美方担心，中国可以由此获取运入或运出美国、或用来支持美国在全球各地军事行动物资的资讯。目前振华重工生产的起重机，占全美国各港口货柜起重设备的80%。由于美国军方依赖的几个港口也使用振华重工生产的巨型起重机，美国官员担心它们可能听中国的指挥，同时关闭美国的港口。对此，中国外交部发言人毛宁在例行新闻会上回应：“有关说法完全是草木皆兵，误导美国民众。”

美国国防情报局2021年曾进行一次机密评估，发现中国有限制外国港口运输、收集军事设备海运情报的潜力。不过，当时报告里没有提到，是否有发现振华重工起重机已被用于间谍活动的具体案例。



马尔堡海事物流和服务弗劳恩霍夫中心负责人卡洛斯·扬（Carlos Jahn）表示，“在港口起重机中暗中安装外部零部件在技术上是可能的”。他告诉《法兰克福汇报》，集装箱起重机正变得越来越自动化，一些港口已经开始进行远程控制操作。卡洛斯·扬形容起重机好似一个“巨大的钢铁怪物”，技术控制的开关柜可能有几米长。

不过他也指出，收集数据的做法一定会路经接收器而留下痕迹，间谍行为因此一直存在被发现的危险。该媒体指出，通常有多个公司参与港口起重机的制造，其中包括欧洲公司。例如，西门子为振华重工提供起重机的驱动和电气设备。瑞士公司ABB就透露振华重工的产品有该公司的软件。

（综合报道）



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