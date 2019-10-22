 港千人声援加泰示威 捍卫人权非挺独？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2019

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时政风云

港千人声援加泰示威 捍卫人权非挺独？

香港和加泰隆尼亚在地球两端同步举办集会，为两方人马跨海集气。不过一向积极连结国际的香港示威者却对此有所迟疑，原因是甚麽？

Hongkong Proteste Katalonien Solidarität (REUTERS)

10月24日晚上，「香港加泰人权自由集会」在香港中环举行，大会称约3000人参与。

（德国之声中文网）「Stand with Hong Kong, Stand with Catalonia」这天的示威口号跟平常不太一样，在香港金融中心区，加泰隆尼亚旗帜遍佈集会场地。

週四晚上（10月24日），「香港加泰人权自由集会」在香港中环遮打花园举行，大会称约3000人参与。顾名思义，主办方强调集会主轴是与加泰隆尼亚共同捍卫普世价值。他们提出三点诉求：呼吁西班牙政府以和平民主方式处理示威，谴责警察暴力和以政见入罪的做法。

集会上也有加泰隆尼亚人的身影，其中一位是在香港工作多年的Laia。过去一个多礼拜，她只能隔着屏幕关心家乡的示威。Laia向德国之声表示：「我无法表达这种感觉有多糟，所以当我知道这个集会，我一定要来。」今晚算是她第一次参与声援行动，她如此形容：「香港和加泰隆尼亚示威不完全一样，但也很相似，我们都在对抗腐败的政府。当欧洲都在冷眼旁观时，希望香港人支持我们，我们当然也很支持香港人。」

【延伸閱讀﹕看懂香港和加泰示威的異與同】

争议声中的集会

香港正值史上最大规模的示威浪潮，争取国际支持是这场运动的重要元素之一。不过，部分示威者对于是否声援加泰隆尼亚运动有所却步，两方意见分歧。有人担忧与独立运动走得太近，会影响国际社会对香港示威的支持度，甚至窒碍美国参议院通过《香港人权与民主法案》

参与集会的林先生向德国之声表示：「这不光是为了香港或加泰隆尼亚，而是为了人权自由发声。无论哪个城市面对人权自由、警暴问题，我们作为地球公民都有责任发声。」林先生认为集会跟是否支持独立无关，因为这应该由加泰隆尼亚人自己决定。

集会主办方周竪峰则认为，不应抱着明哲保身的态度看待外地的抗争。他说：「当今天我们说香港带领世界的抗争，那麽国际战线不止是请求其他国家帮助香港，而是应该互相支援，各国人民在国际上形成互为一体的人权战线，联合力量向政府施压。」

香港示威的「五大诉求」当中包含争取真普选和其他体制内改革，但没有提倡独立。已经被港府取缔的香港民族党召集人陈浩天上台发言时，阐述他个人支持港独的原由，而现场部分示威者偶尔喊出「香港独立」口号，这是四个多月以来较罕见的场面。集会进行约两小时后和平结束。

观看视频 01:06

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巴塞隆拿同步上街

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在加泰隆尼亚长大的Cathrine（化名）这夜「入乡随俗」，戴着黑色口罩出席香港集会。她接受德国之声访问时称，两地民众都同样面对中央政府的打压。「人们应该拥有自决的权利。加泰人希望捍卫他们的身份、自治和人权自由，就像香港人一样。」

就在香港举办晚会的同一时间，远在地球的另一方，一批加泰隆尼亚示威者到中国驻巴塞隆拿领事馆外集会。他们同唱经过翻译的香港示威曲《愿荣光归香港》，高举「光復香港、时代革命」标语和香港特区区旗。另一群手持中国国旗的示威者在旁抗议，高唱中国国歌。期间，有人抢走和撕破途人手上的「光復香港」标语，并尝试阻挡香港《立场新闻》记者的镜头。当地警员劝阻后，最终没有发生激烈冲突。

身在香港的Cathrine对两地示威的暴力场面感到心伤，但同时表示理解：「我认识许多加泰人不是非独立不可，他们只想争取更多自治权，可是走到今天似乎已经是零和格局。而香港今天成就非凡全因拥有自由，所以人们要拼命捍卫。他们甘愿冒着极大风险去做，我也会站在他们一方。」

观看视频 02:46

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