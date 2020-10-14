港區國安法引寒蟬效應 國際學者聯署撐學術自由

（德國之聲中文網）聲明有逾百名學者聯署，來自十六個國家的七十一所學術機構，包括英國、美國、德國、澳洲等地，當中有不少學者都是中國問題的研究專家。聲明指出，港區國安法的實施是中國當局對學術自由構成直接衝擊，大學理應是個激烈辯論的地方，為教員及學生提供安全空間去討論爭議性話題，毋須恐懼或偏私。而根據國安法第三十八條，不具有香港永久性居民身份的人，在香港以外地方違法亦都適用。聯署的學者批評，有關條文損害學術自主及言論自由，製造寒蟬效應，促使學界對中國當局的批評進行自我審查。

大學教中國政治 先講解國安法條文

聯署發起人之一的英國諾丁漢大學社會科學院助理教授傅洛達(Andreas Fulda)，接受德國之聲訪問時形容，港區國安法的實施「改變了學術界的遊戲規則」，令全球的學者重新檢視如何對中國相關議題進行研究及設計課程，而修讀政治學的學生也對可能觸及「紅線」感到擔憂。傅洛達表示，本學年任教其中一科為「中國的政治與公共政策」，開課前已預先錄製一段教學影片，講解港區國安法的條文細節。學生及後向他查詢，應否繼續修讀有關學科，或者有否需要自我審查。「令他們困惑的是為何一條中國國內的法律，可以控制他們有甚麼可以討論，有甚麼不可以。這條法例令人畏懼之處，就是改變大家的行為，甚至自我審查。」

目前，英國部分大學因應國安法採取保障學生的措施，其中牛津大學容許修讀中國研究的學生，用匿名方式提交作業，小組教學改為一對一模式。不過，傅洛達認為這些權宜之計都未能治本。其一是將小組教學改為一對一，把來自中港台的學生隔離，不單是自我審查，亦間接地認可國安法。他又指出，牛津和劍橋資源充足的大學，學生人數較少，才可以進行一對一教學。但他教授的學科，學生多達一百三十人，一對一教學並不可行。而即使學生匿名提交作業，但網上系統內仍可識別學生資料，因此絕非百分百能夠將學生身份保密。

學者建議海外收生多元化 非依賴中國市場

傅洛達認為，今時今日英國高等教育的學術自由受到外部勢力牽制，主因是大學是過度依賴中國市場，吸納大批中國學生作為財政收入來源。據英國官方數字顯示，去年全英各地大學的中國留學生多達十二萬人，較五年前增三成四。他認為，學者、大學管理層、國會議員及各地政府官員都有責任，聯手維護學術自主及言論自由。他建議，收取海外學生應更多元化，並要下調學費及引入更多公共資助，改變大學市場化風氣。

参与簽署聲明的倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生(Steve Tsang)教授表示，有關中國及香港議題的教學，一直以來鼓勵學生有批判性思考或提出中國政府不同意的問題，在國安法的域外管轄權下都可能被視為違法，大學已採取適當措施，在課堂討論中保護學生身份。他又認為，有關法例干預大學的運作及侵犯學術自由，學界有必要繼續維護學術自主及誠信，任何學生都須遵從有關標準。

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英學者成立工作小組捍衛學術自由

另外，多間英國著名大學的教授近日成立「學術自由及國際化工作小組」，要求大學管理層作決策時提高透明度及問責制，抵抗來自外部勢力，特別是專制政權對學術自由的干預。

小組成員之一，倫敦大學國王學院法學教授艾華(Eva Pils)表示，來自威權主義政權干預學術自主的情況轉趨嚴重。「我們發現一些來自專制國家的訪問學人、研究員，他們不可能完全自由地進行研究，因為他們需要向自己國家匯報，否則可能返國後會有後果，這些情況的確對英國的學術自由有影響。」她又提到，港區國安法的出現加深英國學術界的憂慮，特別是從事中國及香港議題研究、或與香港學界有聯繫或合作的學者。「條例適用於任何地方犯罪的人，而且涵蓋範疇很廣泛，可能寫篇文章、評論中國及香港情況都有機會觸犯法例，所以令人擔憂，可以說是已造成寒蟬效應。」艾華表示，目前未有因為國安法而改變教學模式，或在課堂上避談中國或香港的事宜，反而擔心學生在學習過程中受影響，因此在拒絕自我審查和保障學生安全之間，令她有感增添教學困難。

工作小組提出一套標準的行為守則呼籲英國各大學採納，增加管理層的決策透明度和問責制。艾華舉例指，大學與外國政府或學府商討合作時，應諮詢有關範疇的專家意見，並讓學者有更大話語權參與審批。若接受外國資助進行學術研究時，應定立保障措拖，避免受到外國干預而自我審查。她認為訂立健全的機制，才有望在高等教育國際化的情況下，仍能捍衛學術自由。

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