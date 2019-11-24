港区议会选举：不是公投 胜似公投

（德国之声中文网）虽然香港抗议浪潮已持续数月之久，但是周日（11月24日）举行区议会选举全程井然有序。各区票站的投票时间为上午7时30分至晚上10时30分。尽管投票时间充裕，大批选民早早就在投票站前排起了长队。即使在投票结束后，依然有不少选民自愿留下、依法进入投票站内监察点票过程。

根据香港政府的官方统计结果，全港最终投票率达71.2%，其中荃湾、沙田、西贡投票率更是高达73%。这一结果打破香港主权移交以来所有选举的纪录。以上一届于2015年的区议会选举为例，当时的最终投票率只有47%。

这场一人一票的选举被普遍视作反映民心向背的晴雨表。许多媒体亦将其形容为对"反送中"抗议活动进行的公投。

香港特首林郑月娥参加投票

高投票率透露重要信息



过去区议会是建制派的天下，周日选民异常踊跃投票被视为对支持政府修法的建制派的一次挑战。法新社在选举结果出来前就分析称，此次选举投票率高，应该对民主派阵营有利。在大规模抗争运动持续的背景下，民主派希望通过"投票箱"对香港当局施压。"

香港中大政治与行政学系高级讲师蔡子强在接受香港电台采访时则认为，市民在社会运动长时间发酵后，强烈希望运用投票权，向政府、国际和中央表达他们如何看待整场运动，当中或有人是单纯反对政府而投票给非建制派，但亦有人在反政府的同时，希望社会能恢复秩序和稳定，继而在考量投票时把建制派和政府切割，他认为今次不能用以往经验解释，高投票率是否会对非建制阵营较为有利。





被邀请参加"独立选举监察小组"的英国上院议员阿尔顿（David Alton）勋爵周日当天在投票站留影发文表示，投票率创新高是向当局发出的重要信息，表明港人相信民主、法治及人权。他还强调香港应该有权选出自己的市长，而非由北京钦点特首。

这次选举是香港政府因为《逃犯条例》修订引发的大型示威后首次重要选举。约410万合法选民决定18个区议会中总共452个议席的归属。共有一千多名候选人参加角逐，首次实现零区自动当选，竞争激烈。

分析人士则认为，本次选举只具有象征意义，因为区议会并不具备真正意义上的政治权力。区议会既不能制定法规，更不能政治决策能力，而只能对香港政府在改善各区民生质量等问题上提供建议。然而，区议员有资格参选香港立法会选举的"超级区议会"议席。区议员也可经过互选代表，成为选举委员会成员，有权提名及投票选出香港特区行政长官。