 港区国安法下第一案：唐英杰被拒人身保护令申请 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2020

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港区国安法下第一案：唐英杰被拒人身保护令申请

香港最高法院本周五（8月21日）作出标志性判决，裁定《港區國安法》沒有違反《基本法》，拒绝首宗被控違反《港區國安法》案件的23歲被告唐英傑的人身保护令申请。

Hongkong Protest Nationale Sicherheit (Reuters/T. Siu)

反对国安法的香港示威民众

（德国之声中文网）8月20日，23歲被告唐英傑在香港高等法院申請人身保護令，今日（21日），高院頒下判辭，拒絕其人身保護令申請，并要他支付律政司的诉讼费。

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一年前的「721事件」，是香港反送中运动的民意转捩点。时隔13个月，警方调查有什么进展？关键主谋在何方？

《华尔街日报》8月19日报导，部分美国顶尖大学的课程在为了避免学生遭到中国政府以国安法起诉，准许学生在特定课堂上以匿名的方式上课跟参与讨论。

唐英傑今年7月1日在灣仔駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警員，其後被控「煽動他人分裂國家」和「恐怖活動罪」，案件7月6 日在西九龍裁判法院提堂，成为首宗上庭的國安法案件。總裁判官蘇惠德当时指，考慮《港區國安法》第 42 條及有不依期歸押風險，拒絕被告保釋，要求還押至 10 月 6 日再訊。

据香港媒体报道，在本周五的裁决中，香港高院兩名法官周家明和李運騰認為，申請人沒有按正常程序申請保釋覆核，卻申請人身保護令以爭取其保釋權利，是採用了錯誤程序去挑戰早前裁判官拒絕保釋的決定。

唐英傑指《港區國安法》第42條逼使任何申請保釋的被告人須招認有罪，但法官認為唐是錯誤解釋條文，称該條亦無剝奪被告獲得保釋的權利。在絕大部分個案中，保釋申請的結果並不會因《港區國安法》而有分別。
法官还認為《港區國安法》並無具法律效力的英文版，並不影響市民的權利，就如《基本法》及其他在港執行的全國性法律，也是以中文版為準，並不會因此影響其效力。

法官裁决下周二（25日）將處理唐英傑的保釋申請。

观看视频 01:16

林郑月娥：能执行国安法很荣幸


 

乐然／叶宣（综合报道）

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