港区国安法下第一案：唐英杰被拒人身保护令申请

（德国之声中文网）8月20日，23歲被告唐英傑在香港高等法院申請人身保護令，今日（21日），高院頒下判辭，拒絕其人身保護令申請，并要他支付律政司的诉讼费。

唐英傑今年7月1日在灣仔駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警員，其後被控「煽動他人分裂國家」和「恐怖活動罪」，案件7月6 日在西九龍裁判法院提堂，成为首宗上庭的國安法案件。總裁判官蘇惠德当时指，考慮《港區國安法》第 42 條及有不依期歸押風險，拒絕被告保釋，要求還押至 10 月 6 日再訊。

据香港媒体报道，在本周五的裁决中，香港高院兩名法官周家明和李運騰認為，申請人沒有按正常程序申請保釋覆核，卻申請人身保護令以爭取其保釋權利，是採用了錯誤程序去挑戰早前裁判官拒絕保釋的決定。

唐英傑指《港區國安法》第42條逼使任何申請保釋的被告人須招認有罪，但法官認為唐是錯誤解釋條文，称該條亦無剝奪被告獲得保釋的權利。在絕大部分個案中，保釋申請的結果並不會因《港區國安法》而有分別。

法官还認為《港區國安法》並無具法律效力的英文版，並不影響市民的權利，就如《基本法》及其他在港執行的全國性法律，也是以中文版為準，並不會因此影響其效力。

法官裁决下周二（25日）將處理唐英傑的保釋申請。

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乐然／叶宣（综合报道）

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