港前高官跨国涉贪7项罪名成立

(德国之声中文网)香港前民政事务局局长何志平涉嫌行贿及洗钱，在美国纽约被捕及受审，陪审团在当地时间周三（5日）裁定何志平8项罪名中有7项成立，最高可被判65年监禁。 法官将于明年3月14日判刑。

这8项罪名当中，除了涉及乍得案的洗钱罪被裁定不成立，其他7条罪名都成立，包括1项串谋违反《海外反腐败法》罪、2项涉及乌干达案的违反《海外反腐败法》罪、2项涉及乍得案的违反《海外反腐败法》罪名、1项串谋洗钱罪， 以及涉及乍得案和乌干达案的洗钱罪各1项。

陪审团在当地时间早上10时开始商议，大约下午2点半做出裁决。 何志平有到场等候结果。 身穿中山装的他闻判时反应木然，用粤语回答记者，这个结果在预料之内 (预咗，都系咁)。

「经营非营利组织，让辩护方得以用『慈善家』的身分掩饰自己。 」美国司法部当庭律师Paul Haydengji 在开庭时说，「但他花了好几百万行贿，藉此盈利。 」

美国律师别曼(Geoffrey Berman)在一个声明中说:「何志平反复的贿赂外国政要，不是商业常态，而是破坏国际市场的犯罪行为，也伤害了这些政治人物的名声。 」

但是何志平的辩护律师称，华信能源并未因此获利，何志平只是整理交易纪录，从未试图掩盖他的所作所为。

两千万现钞装礼盒

塞内加尔前外长加迪奥以污点证人的身分作证，称自己为华信牵线会见乍得总统德比(Idriss Deby)。 他回忆，当保安部队发现，华信代表来访总统官邸所赠送的礼盒当中竟挟带两百万美元现钞时，德比勃然大怒，第一个冲动就想要把华信的代表驱逐出境。 加迪奥说，德比问「为什么人们以为每个非洲的总统都会贪污?」 他说，何志平告诉总统，他拒绝收贿让他「印象深刻」。

另一方面，何志平的辩护律师们则称，行贿是加迪奥的建议。 他们说加迪奥「从来没有为自己的行为负责。 」何志平的辩护律师并未否认他送钱的事实，但他们声称这些钱是慈善捐款，而非为了拓展华信(CEFC)的事业版图。

68岁的何志平是香港民政事务局前局长，曾任中国全国政协委员。 何志平卸任官场后仍活跃于政商界，近年担任「中华能源基金」秘书长，开展民间公共外交。 基本会自称为慈善组织，由上海企业「中国华信能源公司」全资赞助。 他被控违反美国《海外反贪污法》贿赂及洗黑钱罪。

因为许多与案件相关的会晤与通联记录都发生在纽约曼哈顿，所以他也在纽约被起诉与受审。 5月，他申请以一千万美元保释，却因有潜逃之虞遭拒。

罗法/夏立民 (综合报导)