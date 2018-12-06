港前高官贿赂非洲官员判囚3年

(德国之声中文网) 3月25日，香港前局长何志平因贪污和洗钱罪，被美国纽约院判处3年有期徒期，罚款40万美元，不过所涉贿款不会追究。何的辩护律师表示，正在考虑会否上诉。
现年69岁的何志平，2017年在美国被捕至今羁押一年多。他去年底被陪审团裁定违反美国《海外反贪污法》，干犯贿赂及洗黑钱7宗罪。控方本来建议判囚5年，但法院最终决定刑期为3年。
宣布判刑前，何志平在庭上为自己求情。他说﹕「我深感抱歉。...我对所作所为感到非常后悔，我的处境已为家人带来很大负担。」辩护律师则表示，希望法官考虑他过去服务医学界和香港社会，能够从轻发落。
法官宣判时表示，贿赂两个非洲国家的总统是十分严重的罪行。但法官考虑何志平过去在慈善方面贡献良多，又在狱帮囚友补习向上，认为他是有地位的人，不会重犯，故处监3年已具阻吓力。
何志平卸任中港官场后仍与中方关系密切，此案中受贿赂的非洲官员都被要求优待中资企业。
中资之手如何伸进非洲？
这起跨国贪贿案总额涉及290万美元，发生于2014至2017年。当时领导中资慈善机构的何志平，贿赂乍得总统代比‧伊特诺（Idriss Deby Itno），换取独家石油开采权，并透过塞内加尔前外长加迪奥（Cheikh Gadio）转交贿款。
何也涉嫌以50万美元行贿时任联合国大会主席库泰萨（Sam Kutesa），令乌干达政府优待中国企业，包括收购一家乌干达银行，他后来成为乌干达外长。
到2017年11月，何志平及与前塞内加尔外长加迪奥于纽约机场被捕。何志平被控告，加迪奥则转为控方污点证人，以换取撤控。控方在审讯期间披露，何志平向狱外友人宣称不会背叛国家，称自己被利用捉「大老虎」和贬低「一带一路」，又寻求中共高层介入案件。
何志平曾任香港民政事务局长和中国全国政协委员，与中方关系密切。他卸任官场后担任「中华能源基金」秘书长，开展民间公共外交。虽然基本会自称慈善组织，但实际由上海企业「中国华信能源公司」全资赞助。
李芊/杨威廉 (综合报导)
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中国建成非洲最长吊桥
主跨680米的悬索桥
这座横跨马普托湾的吊桥是非洲最长的悬索桥。如果加上南、北侧的引桥，这座大桥总长3公里。对这座大桥进行了设计与施工的中国路桥公司（CRBC）是中国最大的国营建筑公司之一。德国高夫（ Gauff）工程监理公司负责为建筑质量把关。
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桥北是首都马普托
这座桥横跨于莫桑比克首都马普托北侧的港口和商业区。大桥本应在2017年完工，但最终建造工程一直持续到2018年11月。两座141米高的铁塔是这座桥的特征。大桥两侧各有一个170.000吨的锚块承受着悬索的重量。
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桥南卡腾贝
跨海大桥连接着马普托湾北部与卡腾贝地区。一条公路从那里沿着印度洋通往南非边境。作为桥梁建设的一部分，这条迄今大部分是土路的公路也得到扩建，因而大大减少了前往南非夸祖鲁 - 纳塔尔省的运输时间。
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部分预制件在中国制造
大桥的行车道由每块12米长的水泥预制件组成。这些预制件都是在中国制造，然后用船直接运到马普托的施工现场。这座桥的中间部分宽25.60米，高出海面约40米，使得船只能够在桥下畅通无阻。大桥的造价约合6.35亿欧元。
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引起争议的地区
大桥北部末端的建设被延迟了数月，原因是这里曾经是一个农贸市场。市场上的摊贩拒绝搬迁，并与参与大桥建设的莫桑比克国营建筑公司和马普托市围绕赔偿问题产生纠纷。
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居民被迫搬迁
为建造大桥当地的一些居民被迫搬迁。其中多户家庭是在莫桑比克内战时期逃亡到马普托的。他们拿到赔偿金之后举家搬迁到与马普托相邻的的地区。大桥建设因此得以如期进行。
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天堑变通途
大桥建成之前，横跨马普托海湾的交通工具只有渡轮。开汽车去对岸要绕行大约1100公里。这座桥为穿越海湾提供了极大便利。
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不安全的渡轮码头
来自卡腾贝的渡轮抵达马普托的这个安全度很低的码头。汽车和旅客都在这里下船。许多乘客感觉乘船过海很麻烦。他们为能够通过拼车出租车过桥感到兴奋。
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渡轮码头卡腾贝
在大桥的另一端卡滕贝，陈旧不堪的渡轮码头也得到扩建。出于安全原因，渡轮只允许小汽车和轻型货车商场，禁止重型卡车搭乘和进港。大卡车必须绕道而行。
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多条上桥道
这座桥也是马普托与首都南部和西南部地区新公路系统相连接的一部分。中国的国有银行进出口银行通过贷款融资，不仅承担了架桥的大部分费用，还为其他重大项目，例如马普托新环城公路的建设进行了融资。该项目也是由中国路桥公司（CRBC）承建的。
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收取过桥费
莫桑比克政府试图通过收费站收回部分建设费用。摩托车和小型汽车的过桥费约合2.30欧元，大型卡车的费用为17欧元。在莫桑比克非常受欢迎的小巴可享受75％的折扣。
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受到批评的大型项目
批评人士抱怨说，用于建桥的费用本可以用于许多其他基础设施项目。该国的建筑热潮过于集中在马普托，而该国的中部和北部却被忽视。部分主要道路甚至还是土路。而这里却是莫桑比克人口密集的省份。