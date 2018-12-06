港前高官贿赂非洲官员判囚3年

(德国之声中文网) 3月25日，香港前局长何志平因贪污和洗钱罪，被美国纽约院判处3年有期徒期，罚款40万美元，不过所涉贿款不会追究。何的辩护律师表示，正在考虑会否上诉。

现年69岁的何志平，2017年在美国被捕至今羁押一年多。他去年底被陪审团裁定违反美国《海外反贪污法》，干犯贿赂及洗黑钱7宗罪。控方本来建议判囚5年，但法院最终决定刑期为3年。

宣布判刑前，何志平在庭上为自己求情。他说﹕「我深感抱歉。...我对所作所为感到非常后悔，我的处境已为家人带来很大负担。」辩护律师则表示，希望法官考虑他过去服务医学界和香港社会，能够从轻发落。

法官宣判时表示，贿赂两个非洲国家的总统是十分严重的罪行。但法官考虑何志平过去在慈善方面贡献良多，又在狱帮囚友补习向上，认为他是有地位的人，不会重犯，故处监3年已具阻吓力。

中资之手如何伸进非洲？

这起跨国贪贿案总额涉及290万美元，发生于2014至2017年。当时领导中资慈善机构的何志平，贿赂乍得总统代比‧伊特诺（Idriss Deby Itno），换取独家石油开采权，并透过塞内加尔前外长加迪奥（Cheikh Gadio）转交贿款。

何也涉嫌以50万美元行贿时任联合国大会主席库泰萨（Sam Kutesa），令乌干达政府优待中国企业，包括收购一家乌干达银行，他后来成为乌干达外长。

到2017年11月，何志平及与前塞内加尔外长加迪奥于纽约机场被捕。何志平被控告，加迪奥则转为控方污点证人，以换取撤控。控方在审讯期间披露，何志平向狱外友人宣称不会背叛国家，称自己被利用捉「大老虎」和贬低「一带一路」，又寻求中共高层介入案件。

何志平曾任香港民政事务局长和中国全国政协委员，与中方关系密切。他卸任官场后担任「中华能源基金」秘书长，开展民间公共外交。虽然基本会自称慈善组织，但实际由上海企业「中国华信能源公司」全资赞助。

李芊/杨威廉 (综合报导)