港初选被捕者暂未起诉  戴耀廷：信港人逆风而行

（德国之声中文网）55位参与民主派初选的人士涉嫌干犯《国安法》被捕，经过超过30小时的拘留盘问後，绝大部分人在1月7日深夜获准保释，暂时无人被起诉。他们须向警方交出旅游证件，半年内不得离开香港，以及在2月再到警署报到。



「35+」计划发起人之一丶香港大学法律系前副教授戴耀廷，是其中一位最後获释的人士。他在接近凌晨时份离开警署，向现场的记者表示：「香港进入了一个寒冬，所吹的风又猛又冻，但我相信很多香港人会用自己的方法继续逆风而行。」他没有交代其他案件资料和回应记者提问。



戴耀廷是唯一一名被中国当局点名的涉案者，中联办在抓捕行动当天发表声明，直言「相信广大市民能够看清戴耀廷等人的险恶居心和对香港社会的危害，共同自觉维护国家安全」。北京和港府指称戴耀廷去年撰文提出的「揽炒十步曲」是此案源起，被捕者中最少6人被指是策划或组织者，但目前未能证实戴耀廷是否其一。



民主党前主席胡志伟在警方搜查期间，被发现家中有一本BNO护照，违反另一宗非法集结案的保释条件。法庭因而撤销他在该案的保释许可，胡志伟须还柙直至下次审讯，民主党表示会研究上诉的可能性。连同正在服刑的黄之锋丶本已还柙候审的谭得志，胡志伟成为「35+」搜捕行动中第三名被关柙的人士。









民主党资深前议员涂谨申获释後形容自己「处境困难，心情沉重」，忧虑搜捕会进一步导致更多人离开香港。他呼吁中国国家领导人思考：「为何（香港）不可以实行真正的一国两制，而要远离文明价值，用莫须有的政治罪名来迫害和平丶争取文明价值丶民主的人呢？我真的好心痛。」不少温和民主派对於被捕感到错愕和突然，在初选中落败的民主党前议员黄碧云说很震惊，她认为初选只是民主派内部的协调，按民意推选代表，但当局仍滥用《国安法》恐吓一众意见领袖。





现任区议员丶雨伞运动学生领袖之一的岑敖晖认为警方的逮捕理据可笑和荒谬，政权要求颠倒思考才是大搜捕的最大目的。他说：「面对极权和谎言，是否继续做善良的人是每天最应该交代的功课。」此次唯一被捕的纯外籍人士，美籍人权律师关尚义（John Clancey）获释後回到律师事务所，他向《明报》表示寄语港人继缤为民主及人权努力。社民连的「长毛」梁国雄获释後在警署外拉起横幅，高叫「国安法无法无天，释放所有政治犯」。



这一波是《国安法》实施以来最大规模的拘捕行动，加起来至今已有超过90人因涉嫌违反《国安法》被逮捕。当中4人遭正式检控，包括壹传媒创辨人黎智英及学生动源前召集人锺翰林，他们在候审期间都不准保释。

美国国务卿蓬佩奥表示，正考虑对涉及此次拘捕行动的人士和实体，实施制裁和其他限制措施。他也会探讨对香港驻美国的经贸办事处施加限制，以及对「削弱香港民主的官员」采取额外的即时行动，要求立即释放被捕者。

蓬佩奥对被捕者中包括一名美国公民感到震惊，称不会容忍对国民的任意拘留或骚扰。联合国人权事务高级专员办事处发言人斯罗塞尔（Liz Throssell）表示，深切关注此次拘动事件，要求立刻放人。她又形容此举反映《国安法》的颠覆国家政权罪，已被利用来拘柙行使合法权利参与政治和公共事务的人士。



香港政府发声明反驳，称对於「某些海外政府官员似乎作出持某种政治理念的人应不受法律制裁的言论」感到震惊。港府强调拘捕行动是根据证据而作出，并严格按照相关法律和条例行事，无惧任何海外政府的制裁威胁。中国外交部发言人华春莹强烈谴责蓬佩奥严重违反国际关系基本准则，中方将采取一切必要措施坚决维护自身主权丶安全利益，美方必将为错误行为付出沉重代价。



Phoebe Kong/杨威廉（综合报导）