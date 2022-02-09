港傳強推全民檢測  「清零政策」凸顯中港矛盾

(德國之聲中文網) 《香港01》週三 (2月16日)報導，香港計畫將「前所未見」，按香港人身份證編號去劃分，在一周內檢測750萬人，並連續檢測3周，在3月底完成，並把患者送往隔離所，「避免香港走入全面封城之困境」。

報導引用建制消息人士表示，目前建議方案是「強制性」，如果市民不配合會「觸犯衛生法例」。對於行動不便人士，政府會派人上門採樣。百萬份樣本會送往深圳化驗。

新聞也提到可能會有「內地採樣人員」當天來往深港兩地，在設立的100個檢測點，每天最少工作14小時，就可以達到計畫目標。

針對過去曾經有的「DNA資料送中」疑慮，報導引用醫界專業人士說法，表示要透過唾液檢測取得人類基因不容易，也沒有能量做相關的基因檢測。

《香港01》16日也報導，港府也希望在兩周內覓得2萬間酒店公屋房間作隔離，並交由紀律部隊負責協助部分管理。報導說，保安局局長鄧炳強「臨時急召」了千名退休紀律部隊人員參與，希望他們協助新的隔離安排。

清零政策vs.與病毒共存

美聯社報導，香港人對於政府的「清零政策」感到失望，醫院也面臨沉重壓力，醫療量能亮起紅燈，隔離設施也遠遠不足。

報導拿人口約為570萬的新加坡對比，說新國在雖然在疫情初期採取嚴格的封鎖措施，但現在已改採「與病毒共存」的作法。

根據Our World in Data，雖然與香港相比，新加坡的奧密克戎(Omicron)病例激增，在2月15日為止，每百萬人有1911個新病例，而香港每百萬人只有66個，但是檢測結果呈陽性的人如果沒有症狀或只有輕微的症狀，只需要在家裡進行自我隔離，即使是那些症狀比較嚴重的人，也被告知在去醫院之前要去看醫生，聽取醫生的建議。

報導分析，因為如此新加坡沒有遭受香港現在正在經歷的醫療系統的壓力。此外新加坡也是世界上疫苗接種率最高的國家之一，其88%的人口完全接種疫苗，而香港只有64%。

相較於美聯社的說法，中國官媒《環球時報》10日的報導還是強調清零政策有效，引用中國流行病學家稱光的說法表示，「香港的防疫模式是介於中國內地與西方國家之間的，香港有其特殊性，那就是香港的很多老百姓『不怕得病，但怕被隔離』」。

香港立法會議員告訴《環球時報》，香港只有清零一條路。他說:「香港根本上就沒有跟病毒共存的條件，因為香港最主要的生活、經濟來源都是跟內地有關，如果香港一直保持這種高確診率的情況，兩地不通關，我相信香港的經濟會很快垮掉。」

但他也說香港不容易進行封閉管理，因為「如果他們(部分港人)長時間不外出工作，可能很快就會面臨無飯可吃的狀況，還有很多獨居的老人，他們沒有自理能力，需要照料」。

(綜合報導)

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