 港傳強推全民檢測  「清零政策」凸顯中港矛盾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2022

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时政风云

港傳強推全民檢測  「清零政策」凸顯中港矛盾

港府在2020年曾推出檢測計劃，但當時因為把樣本送往中國大陸基因公司化驗，憂心採樣DNA資料送交中國當局。經歷過政治紛擾後，現在面對第五波疫情，港媒傳出港府將配合中央進行三次全民檢測。

China I Coronavirus in Hongkong

香港民众在一个新冠病毒检测中心外排队接受检测的画面。

(德國之聲中文網) 《香港01》週三 (2月16日)報導，香港計畫將「前所未見」，按香港人身份證編號去劃分，在一周內檢測750萬人，並連續檢測3周，在3月底完成，並把患者送往隔離所，「避免香港走入全面封城之困境」。

報導引用建制消息人士表示，目前建議方案是「強制性」，如果市民不配合會「觸犯衛生法例」。對於行動不便人士，政府會派人上門採樣。百萬份樣本會送往深圳化驗。

新聞也提到可能會有「內地採樣人員」當天來往深港兩地，在設立的100個檢測點，每天最少工作14小時，就可以達到計畫目標。

針對過去曾經有的「DNA資料送中」疑慮，報導引用醫界專業人士說法，表示要透過唾液檢測取得人類基因不容易，也沒有能量做相關的基因檢測。

《香港01》16日也報導，港府也希望在兩周內覓得2萬間酒店公屋房間作隔離，並交由紀律部隊負責協助部分管理。報導說，保安局局長鄧炳強「臨時急召」了千名退休紀律部隊人員參與，希望他們協助新的隔離安排。

China Coronavirus Test

2021年1月19日，香港居民在佐敦的一个临时社区检测中心排队接受强制性新冠病毒检测。

清零政策vs.與病毒共存

美聯社報導，香港人對於政府的「清零政策」感到失望，醫院也面臨沉重壓力，醫療量能亮起紅燈，隔離設施也遠遠不足。

DW.COM

香港2月16日通報的新冠確診案例再度飆升，目前已知有超過4千起確診案例與超過3千例初步確診案例。中國國家主席習近平也指示港府負起抗疫的責任，盡快讓疫情受到控制。

香港的本土新冠疫情持續延燒，特首林鄭月娥15日向媒體表示，沒有計劃要封城，但港府會繼續執行「動態清零」。有部分專家呼籲港府考慮封城，稱此舉才能有效控制疫情。

香港两周多来新冠确诊病例持续攀升，累计已有超过10000多宗新增本地感染。特首林郑月娥表示，第五波疫情来势汹汹，大大超出了特区政府的应对能力。特区政府定当竭尽所能，以“动态清零”为目标，用好中央在抗疫经验上的指导和人力物资的支援。

香港周六公布新增确诊病例1514例，创下新的纪录，已向中国内地寻求支持，或建港版“火神山”式的临时隔离及治疗设施。

香港正面临第五波新冠疫情，确诊数不断突破疫情爆发以来的新高点，港府也因此公布最为严厉的社交距离措施，包括限聚令由4人收紧至2人，理发厅和宗教场所也必须关闭。

報導拿人口約為570萬的新加坡對比，說新國在雖然在疫情初期採取嚴格的封鎖措施，但現在已改採「與病毒共存」的作法。

根據Our World in Data，雖然與香港相比，新加坡的奧密克戎(Omicron)病例激增，在2月15日為止，每百萬人有1911個新病例，而香港每百萬人只有66個，但是檢測結果呈陽性的人如果沒有症狀或只有輕微的症狀，只需要在家裡進行自我隔離，即使是那些症狀比較嚴重的人，也被告知在去醫院之前要去看醫生，聽取醫生的建議。

報導分析，因為如此新加坡沒有遭受香港現在正在經歷的醫療系統的壓力。此外新加坡也是世界上疫苗接種率最高的國家之一，其88%的人口完全接種疫苗，而香港只有64%。

相較於美聯社的說法，中國官媒《環球時報》10日的報導還是強調清零政策有效，引用中國流行病學家稱光的說法表示，「香港的防疫模式是介於中國內地與西方國家之間的，香港有其特殊性，那就是香港的很多老百姓『不怕得病，但怕被隔離』」。

香港立法會議員告訴《環球時報》，香港只有清零一條路。他說:「香港根本上就沒有跟病毒共存的條件，因為香港最主要的生活、經濟來源都是跟內地有關，如果香港一直保持這種高確診率的情況，兩地不通關，我相信香港的經濟會很快垮掉。」

但他也說香港不容易進行封閉管理，因為「如果他們(部分港人)長時間不外出工作，可能很快就會面臨無飯可吃的狀況，還有很多獨居的老人，他們沒有自理能力，需要照料」。

(綜合報導)

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