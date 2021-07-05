港人BNO赴英特许入境期限将至 香港机场现人潮

(德国之声中文网) 英国政府之前宣布更新「英国海外国民」(BNO) 签证指引，其中使用「特许入境许可」(LOTR) 入境英国的期限在7月19日到期，这也使18日香港机场出现大批准备飞往英国的旅客。

香港《立场新闻》报导，7月20日开始，香港人若想以BNO移居英国，必须先在离开香港前申请BNO签证，并等候结果。如果香港人不遵守相关程序，他们可能无法获准进入英国。

《立场新闻》指出，18日香港机场飞往英国航班的登记柜挤满人潮，有些原本便打算移居英国的香港年轻人将计划提前，也有打算一起移居的一家人，推着数辆车的行李等着离开香港。

其中一个化名姓陈的女士与丈夫跟两个子女带着十几件行李准备去英国，她告诉《立场新闻》，几年前便有移民的打算，但是因为香港过去几年的社会运动使她将计划提前了。她表示，中年人离开香港是认为填鸭式教育不适合孩子成长，希望小孩能到外地接受更好的教育。

她说虽然国安法对於年幼的小孩尚未有实质影响，但她希望小孩能在比较自由的环境长大。她说，因为一家四口中，儿子的BNO签证还未获得批准，又希望孩子能在开学前适应英国环境，所以才赶在7月19日的截止日前赴英。

《香港01》则报导，18日有两班飞往英国的班机，现场等候应有数百人等候登机，现场有不少家属流泪，甚至泣不成声，须透过亲友搀扶才能站稳。一名雷先生受访时告诉《香港01》，自己是暂时离开香港，时间比原本计划的早了约半个月，他认为英国政府可以提早公布将暂停LOTR，不然对於想去英国的香港人来说，准备时间有些仓促。

另一位李小姐则说她早已开始申请BNO签证，但因未能即时获得审批，因为英国突然说要暂停港人透过LOTR入境，所以才赶在近期离开香港。她称，若未来香港政治环境好转，她会考虑回香港定居，但会让孩子自己决定是否跟随她。

英人手短缺严重 港人有求职空间

《立场新闻》19日在另一篇报导中提到，英国在新冠疫情後逐步解封之际，各行各业在重新启动时面临人手短缺的情况，但有学者认为，在疫情加上脱欧使大量外籍劳工离开英国的情况下，持BNO护照抵达英国的香港人，有求职空间。

报导引述英国商会的调查，发现有7成的企业在今年4月丶5月与6月都面临招聘人员的困难，其中以建筑丶饭店丶餐饮与生产业最为严重。英国的失业率还因此下降至4.7％。

《立场新闻》引述与牛津大学移民研究学者Peter Walsh的访问指出，虽然不少已抵达英国的香港人因疫情关系而遇到求职困难，但长远来看，各阶层的港人都是有求职空间的。他认为，低技术的香港人会受惠於脱欧後，大量欧洲劳动人口离开英国留下的空缺，而高技术的港人也会因英国不少高技术职位都面临人才空缺，得以填补相关空缺，为英国带来利益。

(综合报导)

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