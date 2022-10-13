港人遭拖入中國駐英領事館圍毆 英相府：深感憂心

（德國之聲中文網）針對中國駐曼徹斯特領事館傳出一位香港抗議人士在領事館範圍內遭到圍毆、疑似中方領館人員涉案，英國首相發言人週一（10月17日）晚間表示，此事「令人深感憂心」。但中國外交部則表示不清楚情況。

法新社報導，英國首相府發言人說，「相關報導顯然讓人深感憂心」，但首相府發言人也認為，在當地警方調查期間發表進一步評論「並不恰當」；英國外交部和內政部至今也未對此事發表任何公開評論。

此前，英國BBC中文網報導，英國外交部消息在事發後稱正尋求「緊急釐清事態」。中國駐曼徹斯特總領事館則回應，對於「一小撮『港獨』分子未經批准」在領館外聚集，並懸掛「侮辱中國國家元首的畫像」表示「強烈憤慨和堅決反對」，並要求英方「確保中國領事機構和人員的安全與尊嚴」，但未回應館方人員是否涉入毆打行為。

對此，中國外交部發言人汪文斌17日回應媒體表示，「我們不清楚你們所形容的狀況」，並稱中國駐英大使館和領事館「始終遵守東道國的法律」。

流亡英國的香港前立法會議員暨香港眾志創黨主席羅冠聰說，「若不追究領事館工作人員的責任，香港人將生活在被綁架和迫害的恐懼之下」，他也呼籲英國內政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）與英國外交大臣克莱弗利（James Cleverly），應調查此案，並保護在英國的香港人民。

根據《每日電訊報》報導，大曼徹斯特警方發言人表示，當地警方知曉16日下午3點左右，在中國駐曼徹斯特領事館發生的、涉及香港抗議者的事件，「警官們立即做出回應」，「目前正在進行調查以了解全部情況」。警方說，「事件發生後，該地區已製定了一項警察巡邏計劃。」

二十大開幕爆發衝突

中共週日（10月16日）召開第20次全國代表大會（二十大），一群居住在英國的香港人在中國駐曼徹斯特總領事館外發起抗議、反對習近平連任，其後與疑似領館人員發生衝突，有港人一度被拖進領館範圍內毆打。

綜合媒體報導，這場衝突發生在英國當地時間下午3點左右，有一群香港人在中國駐曼徹斯特總領事館外發起抗議活動，一開始和平進行，有人擺放宣傳布條和畫有中國國家主席習近平的漫畫。其後，有一名戴口罩疑為中國領事館的人員破壞宣傳布條並取走畫像，引起在場集會人士不滿，試圖阻止，雙方爆發肢體衝突。

根據社交媒體上廣傳的影片顯示，一名示威港人在混亂場面中，被拖入領事館圍牆內，並遭到多人毆打，當地警方也隨後上前阻止。

非政府組織香港監察（Hong Kong Watch）表示，對於據稱是中國駐曼徹斯特總領事館官員的個人，在16日的抗議活動中對和平示威者犯下的「駭人聽聞的暴力行為」予以譴責。該組織稱，社交媒體上流傳的影片片段顯示，據信是香港人的抗議者被拖到中國總領事館大門後遭到嚴重毆打。據稱，其中一名肇事者可能是總領事鄭曦原本人。

香港監察聯合創始人羅傑斯（Benedict Rogers）則在推特發文表示：「這是一起真正令人髮指的事件，責任人必須面臨嚴重後果」。

羅傑斯強調，「如果影片和報導屬實，中國領事館官員似乎襲擊了和平抗議者，更嚴重的是，將他們拖進領事館毆打他們」。 羅傑斯說，決不能讓毆打者逍遙法外，不能讓他們躲在外交豁免權後面，必須對毆打者進行調查，如果通過調查認定有罪，當事人要麽面臨刑事起訴，要麽立即被驅逐出境。

英國政界表示關切

英國《每日電訊報》報導，前英國保守黨領袖史密斯（ Iain Duncan Smith）向該報指出，中國大使館必須就這一事件「徹底道歉」，並且應將相關人員驅逐出英國。他說：「我肯定會在議會提出這個問題」。

根據香港監察，英國上議院議員、利物浦的奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool）已敦促英國內政大臣和外交大臣查明這起暴力襲擊的來龍去脈，並呼籲大曼徹斯特市市長伯納姆（Andy Burnham）應堅持警方向該市的香港公民提供保護，將襲擊者繩之以法。

英國工黨的影子亞洲事務部長韋斯特（Catherine West）議員也稱，這些場景「令人深感擔憂」，並呼籲外交大臣和內政大臣緊急調查。她補充說：「我之前曾向外交、聯邦和發展辦公室提出保護在英國的香港人，這將緊急在議會提出」。

新當選的下議院外交事務委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）在推特上寫道：「中共不能將他們毆打抗議者和否認言論自由（的作法），帶入英國街頭」。她呼籲政府召見中國大使，並說「如果有（中國）官員毆打抗議者，他們必須被驅逐或起訴」。

香港觀察指出，該組織完全同意多位英國議員呼籲英國外交大臣和內政大臣應緊急採取行動的做法，英方應召見中國大使，並驅逐任何應對此事件負責的中國外交官。

（綜合報導）

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