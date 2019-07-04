 港人追思「反送中」輕生者 绝食老翁劝勿牺牲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2019

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时政风云

港人追思「反送中」輕生者 绝食老翁劝勿牺牲

香港特首林郑月娥在周二(7月9日)宣布《逃犯条例》「寿终正寝」之后，香港民众的示威力道仍未褪去。此时，新加坡的一份问卷结果显示，接受調查的新加坡人中有超过7成支持「反送中」示威民众诉求。专家对于问卷结果各自提出不同的诠释。

Hong Kong - Lennon Wall mit Notizen von Demonstranten (Getty Images/AFP/A. Wallace)

香港特首林郑月娥宣布条例「寿终正寝」之后，示威力道仍然延续，「连侬墙」往更多地方扩散

(德国之声中文网) 香港反《逃犯条例》风波至今已经有4名示威者轻生。10日晚间，香港民众自发在中环爱丁堡广场为轻生的麦小姐举行公众追思会，至少百人出席，包括多次出席遊行的艺人叶德娴。

根据香港01报道，与麦小姐相识15年的友人翁小姐说，见证麦小姐从不参与社会运动到出席每场遊行，但噩耗前麦小姐并没有明显轻生征兆。她说，想跟有轻生念头的人说，这种做法不能改变政府的冷漠，并会带走好多人的正面能量。

面對年輕人以死抗爭，参与「反送中」絕食抗议已经8日的七旬老翁陈基裘說，想告诉年轻人「要抗争不要牺牲」，语至激动处不禁落泪。许多民众担忧他健康状况，到现场探访，有些向他提出接力绝食，有些帮他量血压。他表示自己健康状况良好。陈基裘從7月3日开始响应好邻舍北区教会传道人陈凯兴发起「无限期绝食」抗议行动，其间仅摄取饮品。

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自6月9日以来，数以万计的香港人走上街头反《逃犯条例》修正草案。香港目睹了数场大规模街头抗争。专家认为，整个运动的焦点已逐渐从反《逃犯条例》修正草案，转变成捍卫香港的未来。他们也预见了街头运动的下一步。 (10.07.2019)

就在香港特首林郑月娥9日宣布《逃犯条例》“寿终正寝”，政府修订工作“完全失败”的前不久，从中国广东省政府传出的另一个消息，引起了部分港台舆论的警惕。 (10.07.2019)

林郑称 《逃犯条例》「寿终正寝」，政府修订工作「完全失败」。她还说，从5年前的「占中」到今日的「反逃犯条例」，都反映社会根本问题，不能再视而不见。中国官媒主编称，该结果“合乎香港另一种政治制度逻辑的结果”。不过，反对团体和学生对林郑的说法都不埋单。 (09.07.2019)

香港特首与大学生作闭门沟通的提议，很快遭到香港科技大学学生会的拒绝。与此同时，香港出现同"反送中"有关的第4宗自杀案。 (05.07.2019)

民调: 新加坡民众支持「反送中」

南华早报11日的报导指出，新加坡研究机构黑盒子(Blackbox Research)6月做的问卷调查显示，在1000名受访者当中，有超过四分之三的民众支持香港的「反送中」运动。这个结果与新加坡《海峡时报》前编辑Leslie Fong的观察相反。

莱斯利·方(Leslie Fong)先前在南华早报上表示「有思想的新加坡人」因香港的事件感到悲伤，他在《海峡时报》中的社论也说，新加坡人看到新闻上香港人抗争的画面「感到吃惊又难过」。

但是在这份黑盒子制作的问卷当中，问卷先是询问了受访者是否关注与香港修订《逃犯条例》后百万人上街游行的新闻，接着便向受访者陈述示威者反对修例的诉求，询问他们是否支持。结果显示，有322人密切关注，有424人稍微关注，关注者超过受访半数。而在问卷详述反对修例缘由的前提下，偏向支持示威诉求的新加坡民众有767人，偏向反对示威诉求为233人。当中，强烈支持诉求者有247人，大幅超越强烈反对诉求者38人。

香港城市大学助理教授(Stephan Ortmann)对问卷结果感到意外。他推测，香港人挺身抵抗像中国如此庞大的强权，会让习惯依循政府指令的新加坡人心生敬佩。新加坡管理大学的法律学教授陈庆文(Eugene Tan)认为这个结果呈现新加坡认同香港年轻人展现的示威精神，但是新加坡退休外交官比拉哈里·考西坎(Bilahari Kausikan)认为，就算新加坡人能够用同理心支持香港民众，也不代表新加坡也会发生类似的抗争。

罗法/夏立民 (综合报导)

德国之声在报道"自杀事件"话题时采取高度谨慎态度。有迹象显示，特定报道形式可能引发模仿效应。如果您出现轻生念头或者处于心理危机状态，请不要犹豫，立即寻求帮助。详情可参阅网址：https://www.befrienders.org/chinese

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