港人追思「反送中」輕生者 绝食老翁劝勿牺牲

(德国之声中文网) 香港反《逃犯条例》风波至今已经有4名示威者轻生。10日晚间，香港民众自发在中环爱丁堡广场为轻生的麦小姐举行公众追思会，至少百人出席，包括多次出席遊行的艺人叶德娴。

根据香港01报道，与麦小姐相识15年的友人翁小姐说，见证麦小姐从不参与社会运动到出席每场遊行，但噩耗前麦小姐并没有明显轻生征兆。她说，想跟有轻生念头的人说，这种做法不能改变政府的冷漠，并会带走好多人的正面能量。

面對年輕人以死抗爭，参与「反送中」絕食抗议已经8日的七旬老翁陈基裘說，想告诉年轻人「要抗争不要牺牲」，语至激动处不禁落泪。许多民众担忧他健康状况，到现场探访，有些向他提出接力绝食，有些帮他量血压。他表示自己健康状况良好。陈基裘從7月3日开始响应好邻舍北区教会传道人陈凯兴发起「无限期绝食」抗议行动，其间仅摄取饮品。

民调: 新加坡民众支持「反送中」

南华早报11日的报导指出，新加坡研究机构黑盒子(Blackbox Research)6月做的问卷调查显示，在1000名受访者当中，有超过四分之三的民众支持香港的「反送中」运动。这个结果与新加坡《海峡时报》前编辑Leslie Fong的观察相反。

莱斯利·方(Leslie Fong)先前在南华早报上表示「有思想的新加坡人」因香港的事件感到悲伤，他在《海峡时报》中的社论也说，新加坡人看到新闻上香港人抗争的画面「感到吃惊又难过」。

但是在这份黑盒子制作的问卷当中，问卷先是询问了受访者是否关注与香港修订《逃犯条例》后百万人上街游行的新闻，接着便向受访者陈述示威者反对修例的诉求，询问他们是否支持。结果显示，有322人密切关注，有424人稍微关注，关注者超过受访半数。而在问卷详述反对修例缘由的前提下，偏向支持示威诉求的新加坡民众有767人，偏向反对示威诉求为233人。当中，强烈支持诉求者有247人，大幅超越强烈反对诉求者38人。

香港城市大学助理教授(Stephan Ortmann)对问卷结果感到意外。他推测，香港人挺身抵抗像中国如此庞大的强权，会让习惯依循政府指令的新加坡人心生敬佩。新加坡管理大学的法律学教授陈庆文(Eugene Tan)认为这个结果呈现新加坡认同香港年轻人展现的示威精神，但是新加坡退休外交官比拉哈里·考西坎(Bilahari Kausikan)认为，就算新加坡人能够用同理心支持香港民众，也不代表新加坡也会发生类似的抗争。

罗法/夏立民 (综合报导)

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