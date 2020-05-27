 港人被禁止″侮辱国歌″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2020

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时政风云

港人被禁止"侮辱国歌"

中国特别行政区香港立法会将蔑视中国国歌定义为犯罪行为。周四（6月4日），在反对派的抗议声中，这个非经自由选举产生的立法会三读通过相关争议法案。

Bildergalerie Demonstrationen Hong Kong 29.09.2014 (Reuters/Bobby Yip)

香港立法会三读通过国歌法

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香港警方周三对示威者发射胡椒弹，并在市中心拘捕了数十人。亲民主派的抗议者要表达对国歌法的反对，认为香港立法会正在审议讨论的该法将不尊重中国国歌的行为刑事犯罪化。泛民派的公民党主席杨岳桥在接受德国之声电视新闻采访时表示，国歌法会破坏香港的自治。 (27.05.2020)

中国人大推港版《国安法》立法引发的抗争活动尚在集结，香港立法会周三重启《国歌法》二读，更令街头示威冲突加剧。当天已有数百名示威者被捕。 (27.05.2020)

中国两会期间，香港因为北京强推国安法动荡不安，27日香港立法会重启二读充满争议的国歌法，双重压力下，外界关注港人是否会再次走上街头抗议。 (27.05.2020)

（德国之声中文网）北京欲经由该法阻止港人嘘国歌表达对中央政府的不满。尚需特首林郑月娥签署的这一新法规定，侮辱国歌者最多可获3年徒刑。反对派认为，该法是北京限制这个前英国直属殖民地的半自治地位和公民权的又一步骤。

在立法会中占多数地位的亲北京建制派称，有必要制定该法，以保障港民对国歌有足够的尊重。根据该法，违者可被判处最高3年监禁、5万港元罚款。通过此法之日正值1989"六四"民主运动遭血腥镇压届满31年。数月来，反对派议员一直试图经由议会手段阻止制定此法。

立法会民主派阵营几乎全体一致杯葛表决，理由是，该法侵犯言论自由权。 

在有700万人口的香港，中国国歌不受欢迎。在足球赛开哨前，一旦奏起国歌，场内常常同时响起嘘声和口哨声。抗议运动更青睐«Glory to Hong Kong»（《愿荣光归香港》），视其为港歌。

在今天的三读过程中发生一起风波。议员朱凯迪场内泼洒一种难闻的液体。安全人员强行将他及另一名民主派议员陈志全扭送出会议厅。据媒体报道，朱凯迪议员后来表示，所涉液体不过是一种生态化肥，泼洒该液体是为抗议该法，并提请勿忘今天是六四大屠杀纪念日。许智峯议员抨击说，该法对"侮辱" 国歌的定义非常含糊。他指出，对国歌表不敬被视为刑事犯罪及对之的量刑都非常严重，相关的惩罚是世界上最高的之一。  

因新冠瘟疫，周四的香港"六四"纪念活动被官方取消。组织者则认为，当局不过是将新冠病毒作为借口，以阻止在这个特别行政区再度出现示威行动。组织者们呼吁港人今晚8时代替往年在维园组成人链，在自己所处之地燃起烛光。近一年来，部分自治的香港不断发生大规模争民主示威抗议浪潮。
  
 

凝炼/达扬（德新社、法新社）

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