 港人移民、 巨资流失 北京会怎样出手？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2021

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时政风云

港人移民、 巨资流失 北京会怎样出手？

英国今年1月对香港启动新的BNO（英国国民海外护照）政策后，可能会有大批港人携资金移民英伦，这是否对香港造成严重后果？北京政府会采取哪些反制措施？

Hong Kong Finanzmarkt - Börse

美银估算，香港移民今年一年将带走去年流入资金的一半

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300万港人合资格申请BNO签证移居英国，有多少人会去？德国之声访问三位已经或即将赴英的香港人，他们有什麽心声？

居英港人团体调查发现，受访315名市民中，近九成人计划申请英国海外护照（BNO）签证，当中近半数人有意尽快移居英国。人们担心港区国安法危害人身安全，又认为香港社会不复从前。

《港区国安法》激起千重浪，继英国停止与香港的引渡条约和封杀华为后，当局再公布新措施，为BNO持有人提供特别签证，为300万合资格港人敞开大门。中国旋即扬言反制，考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件。

（德国之声中文网）美国银行（Bank of America）周四发表报告指出，未来5年会有大约32万名港人移民英国，其中一半将在2021年成行，导致今年年内360亿美元（2800亿港元）资金流失香港。

这个数字相当于去年净流入香港资金的一半。有人担心，这个趋势会让港元汇率走向弱势。但美银报告认为，如果中概股自美国退市回流香港上市的速度加快，会带来庞大的资金流入，即便移民潮带走资产，港元对美元汇率仍会靠近7.75的水平。

美银引用英国内政部数据显示，2019年7月持有BNO的人数为16.7万，2020年底时已上升至73.3万。

英国内政部估计今年将有15.33万港人到英国定居。美银在这个基础上估算，如果每个住户平均人数为3.6人，而离开香港至少出售一项金额约为94万美元（730万港元）的物业，今年会有约360亿美元（2800亿港元）因港人移民而流出，未来5年里将共为758亿美元（5880亿港元）。

Hongkong Hong Kong passport & British National Oversea (BNO) passport

北京酝酿香港公务员只能在它们之间选一本：香港特区护照（蓝色）和BNO护照

拿BNO，就不要当公务员

港人出走、资金外流的形势面前，《南华早报》周四报道北京正在考虑反制措施，其中包括禁止英国BNO的持有人担任香港公职，甚至取消其投票权。本月20-22日中国人大常委会增加的会议可能将BNO列上讨论日程，但人们估计未必会有最终结果。该报道援引消息人士的话，禁止BNO护照持有者担任公职有法律根据，实施起来难度不大；但取消一个人的公民选举权利法律层面比较复杂，难以执行。

《星岛日报》周四则报道称，“以上传言不太准确”。该报未透露消息来源称，据报北京会对取得BNO英国籍的人取消其中国国籍，他们将因此不再是香港永久居民，也将无法出任公务人员并失去投票权。

英国今年1月开始受理持有效英国国民海外护照（BNO）的港人申请英国居留的程序，香港共有约540万人有资格申请，包括290万有BNO身份资格的港人、230万名亲属。去年7月1日《香港国安法》生效后，英国政府宣布对港人开放BNO政策，取得该种护照的人在英国逗留5年后可申请永久居民，再住满一年后即可申请英国护照。

中国政府一直以来只承认BNO作为旅游证件，而不是护照。按照中国法律，香港特区的居民是中华人民共和国的公民。去年7月，中国外交部发言人汪文斌曾威胁不再承认BNO作为旅行证件

1月14日香港保安局局长李家超接受《凤凰卫视》采访时表示，BNO只是旅游证件，不享有任何领事保护。他说，英国政府改变了BNO的处理手法，因此，“如果中央对BNO的态度及处理做出任何决定，特区政府当然积极配合。”

 

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