港人看香港前途 信心跌至25年最低

(德国之声中文网) 香港大学民意研究计划周二 (3月19日) 公布最新民调，成功访问了1024名成年香港居民，调查他们对一国两制、香港前途和中国前途三项「信心指标」 。

当中，对香港前途的信心创下调查开始25年以来的最低纪录，信心净值只有负16%。整体受访者对一国两制信心净值是负14%，是2014年9月以后的最低点。对香港前途和一国两制表示没有信心的受访者，都占了55%。

以年龄分析的话，愈年轻的受访者，对前景愈没信心。 18至29岁受访者当中，七成人对香港前途没有信心，对一国两制没有信心的更加高达七成半。而30至49岁群组也超过六成人表示同感。

但是，普遍受访者继续对中国前途怀有信心，信心净值有正30%，与前两次调查相同，也是唯一取得正数的指标。

政府信任度 林郑任内新低

调查也同时分析市民对中港政府的信任度。结果显示，受访者对香港和中央政府 (中国政府) 的信任净值，双双跌至林郑月娥上任特首以来的新低点。

对香港政府的信任净值是负12%，较一个多月前急降19个百分点。对中央政府的信任净值也下降至负15%。 49岁或以下的受访者中，超过一半人表示不信任中央政府。

另外，调查也问及香港市民对台湾政府的信心，结果为负17%，较前次微升6个百分点。

此调查自香港主权移交前就开始定期进行。最新一次是在2月底至3月初收集样本，当时北京刚刚向港府致函支持取缔香港民族党以及公布大湾区规划。

李芊 (综合报导)