港人看香港前途 信心跌至25年最低

(德国之声中文网) 香港大学民意研究计划周二 (3月19日) 公布最新民调，成功访问了1024名成年香港居民，调查他们对一国两制、香港前途和中国前途三项「信心指标」 。
当中，对香港前途的信心创下调查开始25年以来的最低纪录，信心净值只有负16%。整体受访者对一国两制信心净值是负14%，是2014年9月以后的最低点。对香港前途和一国两制表示没有信心的受访者，都占了55%。
以年龄分析的话，愈年轻的受访者，对前景愈没信心。 18至29岁受访者当中，七成人对香港前途没有信心，对一国两制没有信心的更加高达七成半。而30至49岁群组也超过六成人表示同感。
但是，普遍受访者继续对中国前途怀有信心，信心净值有正30%，与前两次调查相同，也是唯一取得正数的指标。
政府信任度 林郑任内新低
调查也同时分析市民对中港政府的信任度。结果显示，受访者对香港和中央政府 (中国政府) 的信任净值，双双跌至林郑月娥上任特首以来的新低点。
对香港政府的信任净值是负12%，较一个多月前急降19个百分点。对中央政府的信任净值也下降至负15%。 49岁或以下的受访者中，超过一半人表示不信任中央政府。
另外，调查也问及香港市民对台湾政府的信心，结果为负17%，较前次微升6个百分点。
此调查自香港主权移交前就开始定期进行。最新一次是在2月底至3月初收集样本，当时北京刚刚向港府致函支持取缔香港民族党以及公布大湾区规划。
李芊 (综合报导)
-
"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街
牵挂刘晓波
今年香港七一游行主题是"一国两制、呃足廿年（被骗廿年）、民主自治、重夺香港"， 以及释放诺贝尔和平奖得主、国内异见人士刘晓波。据称7月1日当天有六万人参加示威活动。
-
"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街
“衰过以前”
抗议者们认为，香港回归20年以来，北京政府承诺的“一国两制”已经走样，政治气氛肃杀，言论自由收紧。而在经济方面，楼市疯涨，贫富差距拉大，许多民众也颇有怨言。
-
"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街
前任特首
7月1日当天，梁振英卸任香港特区行政长官一职。在其五年任期内，大量内地民众涌入香港，爆发“港陆矛盾”，政治改革又遭到失败，普选无法实现，引发“雨伞运动”。
-
"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街
习总打伞？
以“黄色雨伞”为象征的大规模占领运动长达近80天，并导致警方与民众以及不同意见的民众之间的暴力冲突，最终不得不以警察强力介入的方式结束。这次七一游行抗议者颇具讽刺意义地让习近平也打起了黄伞。
-
"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街
不同声音
在反对阵营表达不满的同时，一些拥护北京政府的团体也在7月1日组织了反制行动。图中，挥舞中国国旗的民众经过正在发表演说的一位民主派活动人士身边，虽然立场不同，但双方“互不侵犯”。
-
"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街
别样场面
并不是所有地方都有“和谐场景”。图中一名亲北京人士试图攻击民主派游行民众，被身后的警员拉住。同时可见四周也有挥舞五星红旗的“爱国人士”身影。
-
"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街
港独声浪
近年来，香港政治改革停滞不前的另一个衍生现象便是“本土政治派别”的崛起，其中更为激进的派别甚至希望回到港英时代，殖民时期的旗帜便是他们的标志。习近平在七一讲话中特别警告称，北京“不会容忍任何危害国家主权安全的活动”。
作者: 石涛, 黄颖