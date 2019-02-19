 港人看香港前途 信心跌至25年最低 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

港人看香港前途 信心跌至25年最低

国际和政界对香港种种发展和状况感到忧虑，香港人自己又怎么看？香港大学最新的民调带来了坏消息，对香港前途的信心更是四分一世纪以来最差。

China Hong Kong Flaggen Symbolbid zum 20-jährigen Jubiläum der Rückgabe (Reuters/T. Siu)

DW.COM

主张香港独立的香港民族党去年被香港特区政府列为非法社团，并禁止运作。民族党召集人陈浩天早前向行政长官会同行政会议上诉，遭到驳回。特首林郑月娥 在记者会上称收到中央政府发出的公函，支持港府依法禁止民族党运作，并要求港府提交相关报告。 (27.02.2019)

蔡英文表示台湾绝不会接受“一国两制”。时评人长平指出，从西藏、香港、澳门到台湾，无论是否接受、如何实践“一国两制”，最后“都是我的错”。 (04.01.2019)

2018年香港社会弥漫着一股低落的情绪，今年民间人权阵线（民阵）以"香港未完蛋 (絶望) ，希望在民间"为主题，期望重新团结民间力量，守护香港法治。 (01.01.2019)

(德国之声中文网) 香港大学民意研究计划周二 (3月19日) 公布最新民调，成功访问了1024名成年香港居民，调查他们对一国两制、香港前途和中国前途三项「信心指标」 。

当中，对香港前途的信心创下调查开始25年以来的最低纪录，信心净值只有负16%。整体受访者对一国两制信心净值是负14%，是2014年9月以后的最低点。对香港前途和一国两制表示没有信心的受访者，都占了55%。

以年龄分析的话，愈年轻的受访者，对前景愈没信心。 18至29岁受访者当中，七成人对香港前途没有信心，对一国两制没有信心的更加高达七成半。而30至49岁群组也超过六成人表示同感。

但是，普遍受访者继续对中国前途怀有信心，信心净值有正30%，与前两次调查相同，也是唯一取得正数的指标。

China Xi Jinping in Hongkong (picture alliance/AP Photo/K. Cheung)

政府信任度 林郑任内新低

调查也同时分析市民对中港政府的信任度。结果显示，受访者对香港和中央政府 (中国政府) 的信任净值，双双跌至林郑月娥上任特首以来的新低点。

对香港政府的信任净值是负12%，较一个多月前急降19个百分点。对中央政府的信任净值也下降至负15%。 49岁或以下的受访者中，超过一半人表示不信任中央政府。

另外，调查也问及香港市民对台湾政府的信心，结果为负17%，较前次微升6个百分点。

此调查自香港主权移交前就开始定期进行。最新一次是在2月底至3月初收集样本，当时北京刚刚向港府致函支持取缔香港民族党以及公布大湾区规划。

李芊 (综合报导)

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/AP Images/J. Yasukawa)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    牵挂刘晓波

    今年香港七一游行主题是"一国两制、呃足廿年（被骗廿年）、民主自治、重夺香港"， 以及释放诺贝尔和平奖得主、国内异见人士刘晓波。据称7月1日当天有六万人参加示威活动。

  • Demonstration am 01.07. in Hongkong anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China (DW/V. Wong )

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    “衰过以前”

    抗议者们认为，香港回归20年以来，北京政府承诺的“一国两制”已经走样，政治气氛肃杀，言论自由收紧。而在经济方面，楼市疯涨，贫富差距拉大，许多民众也颇有怨言。

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Yeung)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    前任特首

    7月1日当天，梁振英卸任香港特区行政长官一职。在其五年任期内，大量内地民众涌入香港，爆发“港陆矛盾”，政治改革又遭到失败，普选无法实现，引发“雨伞运动”。

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Yeung)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    习总打伞？

    以“黄色雨伞”为象征的大规模占领运动长达近80天，并导致警方与民众以及不同意见的民众之间的暴力冲突，最终不得不以警察强力介入的方式结束。这次七一游行抗议者颇具讽刺意义地让习近平也打起了黄伞。

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Yeung)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    不同声音

    在反对阵营表达不满的同时，一些拥护北京政府的团体也在7月1日组织了反制行动。图中，挥舞中国国旗的民众经过正在发表演说的一位民主派活动人士身边，虽然立场不同，但双方“互不侵犯”。

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/L. Chung Ren)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    别样场面

    并不是所有地方都有“和谐场景”。图中一名亲北京人士试图攻击民主派游行民众，被身后的警员拉住。同时可见四周也有挥舞五星红旗的“爱国人士”身影。

  • Hong Kong - Proteste (picture-allianceZUMAPRESS/S. Yeung)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    港独声浪

    近年来，香港政治改革停滞不前的另一个衍生现象便是“本土政治派别”的崛起，其中更为激进的派别甚至希望回到港英时代，殖民时期的旗帜便是他们的标志。习近平在七一讲话中特别警告称，北京“不会容忍任何危害国家主权安全的活动”。

    作者: 石涛, 黄颖


DW.COM

"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

2003年以来，香港反对阵营每年七一都会进行示威游行，表达诉求。而在主权移交20年的2017年，数万港人再度走上街头，宣泄不满情绪。 (02.07.2017)  

相关内容

China Eröffnung Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke

“大湾区”发展纲要推出 香港如同“跟班”？ 19.02.2019

中国国务院周一公布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，把香港、澳门、广州、深圳四大中心城市列为“区域发展核心引擎”，香港各界反应不一。

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen

墙外文摘：中美贸易战，台湾打什么牌？ 24.02.2019

有评论认为，中美贸易战两强相争之际，台湾不必担心被利用，而是要打好自己的牌。另有评论认为，允许第三方介入的两岸和平协议是一个值得考虑到选项。

Hongkong - Xi Jinping - Kundgebung

墙外文摘：贸易战给香港“逃生”机会？ 27.01.2019

有评论认为，中美两国势必嵌入长期互斗，置身其中的香港应当审视自身优势与价值，重塑香港本应有的全球视野与国际定位，才可化挑战为机遇。

广告

时事评论

Japan Tokyo japanischen Studenten (picture-alliance/ZUMA Press/y06)

评论：千禧世代——被误解的一代人

论及1980-2000年出生的那一代人，主流观点似乎有失偏颇。德国之声评论员Cristina Burack认为，这些年轻人颇能打拚，世界应该倾听他们的声音。  